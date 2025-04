Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ 6 người ngộ độc rượu cấp cứu ở Chợ Rẫy

Ngay khi nhận thông tin về 6 khách du lịch tại Ninh Thuận đang cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy do ngộ độc rượu, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu điều tra và xử lý.

Người uống rượu ngâm có nguy cơ bị ngộ độc. Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Sau khi nhận thông tin 6 trường hợp nghi ngộ độc methanol (cồn công nghiệp) do uống một loại rượu trái cây mang nhãn hiệu K.T được sản xuất tại Tiền Giang, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phối hợp với Sở Y tế TP.HCM, chỉ đạo đơn vị tập trung mọi nguồn lực tích cực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân.

Bên cạnh đó, Cục đề nghị các đơn vị cần điều tra về lịch sử ăn uống của bệnh nhân, thu thập kết quả xét nghiệm, điều trị của bệnh viện gửi Sở Y tế Tiền Giang để phối hợp.

Cục yêu cầu Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận tiến hành điều tra các cơ sở ăn uống, liên quan đến các bữa ăn nghi ngờ của bệnh nhân. Từ đó, cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tiền Giang chẩn đoán nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm giao Sở Y tế tỉnh Tiền Giang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận trong chẩn đoán nguyên nhân ngộ độc thực phẩm; phối hợp với Sở Công thương tỉnh Tiền Giang và các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành truy xuất tận cùng nguồn gốc, dừng lưu thông ngay sản phẩm rượu nghi ngờ gây ngộ độc trong vụ việc trên.

Song song đó, Sở phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, đặc biệt là các cơ sở nấu rượu thủ công, từ đó ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất, pha chế không đảm bảo an toàn, rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác gây ra nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng đưa ra lưu thông trên thị trường.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu, không lạm dụng rượu và bảo đảm an toàn khi lựa chọn, sử dụng rượu.

Người dân không sử dụng các loại động, thực vật lạ, không rõ chủng loại, nguồn gốc để ngâm rượu uống, không uống rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc không có nhãn mác bán trôi nổi trên thị trường.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, rượu ngâm thuốc thường có nguồn gốc từ dược liệu và động vật. Các loại động vật hay được ngâm phổ biến là rắn, tắc kè, bìm bịp, hải mã, lộc nhung. Các loại thảo mộc thường được dùng như sâm linh chi, đinh lăng, cúc hoa, các loại sâm, hà thủ ô, chuối chát.

Nhiều gia đình ngâm rượu bìm bịp còn nguyên con, nguyên lông, điều này rất nguy hiểm. Với các loại động vật ăn thịt sống như rắn chuột, nhái, ếch, thì trong lông và bụng con vật này đều chứa nhiều ký sinh trùng.

Việc dùng những động vật này để ngâm rượu nguyên lông nguyên cánh, sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm các vi khuẩn và ký sinh trùng vào cơ thể. Nếu sử dụng rượu ngâm không cách hoặc không đúng liều lượng, có thể gây độc đối với thần kinh, tim mạch, hô hấp thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.