Phản ứng nhanh của đội CSGT cứu sống người đàn ông đột quỵ

Ngay sau khi phát hiện xe chở bệnh nhân nguy kịch, các chiến sĩ CSGT đã lập tức mở đường, đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời.

Hiện sức khỏe người bệnh đã ổn định. Ảnh: BVCC.

Chiều ngày 21/3, khi đang làm nhiệm vụ Quốc lộ 7C (xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc), Tổ công tác số 4 – Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an Nghệ An, phát hiện một chiếc xe chở bệnh nhân nguy kịch do đột quỵ.

Nhận thấy tình trạng khẩn cấp, lực lượng CSGT ngay lập tức huy động xe chuyên dụng, mở đường đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Quãng đường gần 25 km trong khung giờ cao điểm với mật độ phương tiện dày đặc đã được vượt qua một cách nhanh chóng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của tổ công tác.

Bệnh nhân N.C.H. (49 tuổi) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu co giật, ý thức lơ mơ. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định chụp cắt lớp vi tính mạch máu não, phát hiện tĩnh mạch não bị lấp đầy bởi huyết khối, gây phù não và xuất huyết. Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc chống đông, kiểm soát cơn co giật và chống phù não.

Huyết khối tĩnh mạch não là một dạng đột quỵ do cục máu đông hình thành trong hệ thống tĩnh mạch dẫn máu ra khỏi não, gây ứ đọng tuần hoàn, phù nề và có thể dẫn đến xuất huyết. Nếu không được cấp cứu kịp thời, bệnh nhân có thể gặp biến chứng nguy hiểm như liệt, hôn mê sâu hoặc tử vong.

Nhờ nhập viện sớm và được điều trị đúng phác đồ, tình trạng của ông H. đã cải thiện đáng kể. Sau hơn một tuần điều trị, bệnh nhân đáp ứng tốt, sức khỏe ổn định và được xuất viện. Dù vậy, ông vẫn cần tiếp tục sử dụng thuốc chống đông ít nhất trong ba tháng tới để phòng ngừa nguy cơ tái phát.

Dù là một dạng đột quỵ hiếm gặp, huyết khối tĩnh mạch não có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được cấp cứu kịp thời. Các triệu chứng bao gồm: đau đầu dữ dội, co giật, rối loạn ý thức, yếu liệt tay chân hoặc suy giảm thị lực. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt để tăng cơ hội điều trị thành công.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo những người có nguy cơ cao như người mắc bệnh nền (tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn đông máu), người hút thuốc lá, béo phì hoặc ít vận động nên kiểm tra sức khỏe định kỳ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như duy trì chế độ ăn lành mạnh, vận động thường xuyên và tránh ngồi lâu một chỗ.

Người bệnh huyết áp cao có nguy cơ huyết khối tĩnh mạch não tăng, do áp lực máu cao góp phần hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch xoang não.

Theo Stroke Journal (2023), tăng huyết áp mạn tính kết hợp béo phì và tiểu đường, làm tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch não, đặc biệt ở người trẻ. Triệu chứng như đau đầu dữ dội, co giật, mờ mắt có thể xuất hiện, nguy hiểm nếu không điều trị kịp.