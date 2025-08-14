Thói quen hàng ngày của những người hiếm khi bị ốm

Ngoài thể trạng, chính những thói quen hàng ngày có thể giúp bạn có hệ miễn dịch khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật, ít khi bị ốm.

Duy trì những thói quen lành mạnh hàng ngày giúp tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật hiệu quả. Ảnh: Freepik.

Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và hình thành thói quen tốt cho sức khỏe ngay từ bây giờ có thể tạo ra sự khác biệt trong việc giảm thiểu tác động của một số loại vi trùng. Mặc dù việc bị ốm luôn có thể xảy ra, nhưng ít nhất, việc áp dụng những thói quen này có thể giúp bạn an tâm hơn khi biết mình đang cố gắng để giữ gìn sức khỏe.

Nhấn nút thang máy bằng khuỷu tay

Theo The Healthy, các hoạt động hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc cảm lạnh - bao gồm cả việc chạm vào những bề mặt mà rất nhiều người khác đã chạm vào.

Tiến sĩ Partha Nandi, người sáng tạo và bác sĩ hàng đầu, chuyên gia tư vấn trong chương trình truyền hình "Hỏi Dr. Nandi", khuyến cáo bạn nên tránh chạm vào các bề mặt chung nếu có thể. Ngay cả sau khi rửa tay, hãy dùng khăn giấy để tắt vòi nước.

Uống đủ nước

Uống đủ nước sẽ mang lại những điều tuyệt vời cho cơ thể, một trong số đó là loại bỏ vi khuẩn gây bệnh. Tiến sĩ Renee Miranda, bác sĩ y khoa gia đình tại Trung tâm Y tế Wexner, Đại học bang Ohio (Mỹ), cho biết hãy lấy cân nặng của bạn tính bằng pound, chia đôi, và đây là lượng nước (tính bằng ounce) xấp xỉ bạn cần mỗi ngày.

"Ví dụ, một người nặng 150 pound (67 kg) cần khoảng 75 ounce (210 ml) nước mỗi ngày", bà Miranda nói. Dù vậy, số nước cần thiết phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân như hoạt động thể chất, chế độ ăn, môi trường...

Luôn ngủ đủ giấc

Các nghiên cứu đã phát hiện khi bạn không ngủ đủ giấc, hệ miễn dịch sẽ bị suy yếu và bạn dễ bị bệnh hơn. Giấc ngủ là một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm cho cơ thể. Khi chúng ta ngủ, cơ thể có cơ hội phục hồi, sửa chữa và trẻ hóa. Mỗi người trưởng thành nên ngủ ít nhất 6-8 tiếng mỗi đêm.

Thường xuyên tập thể dục

Không có gì ngạc nhiên khi tập thể dục tốt cho sức khỏe, nhưng nó cũng có thể giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với nhiễm trùng. Tập luyện thường xuyên, vừa phải có thể cải thiện hệ miễn dịch và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.

Khử trùng điện thoại và chìa khóa xe

Màn hình điện thoại bẩn hơn bạn nghĩ rất nhiều, vì nó bám vi trùng từ bất kỳ bề mặt nào bạn đặt điện thoại xuống trong suốt cả ngày. Thêm vào đó, tay bạn cũng có thể truyền vi trùng sang điện thoại cũng như các vật dụng khác mà bạn thường xuyên chạm vào nhưng ít khi được vệ sinh, chẳng hạn chìa khóa ôtô hoặc bàn phím máy tính.

Vì vậy, bạn cũng nên khử trùng các bề mặt mà thường không nghĩ đến như tay nắm cửa, vòi nước, nút xả bồn cầu, công tắc đèn, điều khiển từ xa, đặc biệt khi trong gia đình có người bị ốm.

Tiêm vaccine phòng cúm

Tiêm phòng cúm có lẽ là rào cản quan trọng nhất giữa bạn và bệnh cúm. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cách tốt nhất để bảo vệ chống lại bệnh cúm là tiêm vaccine hàng năm. "Điều quan trọng nhất là hãy đảm bảo bạn đã tiêm chủng đầy đủ tất cả loại vaccine", tiến sĩ Miranda nói.

Tiêm phòng cúm không hoàn hảo, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất cho bạn. Tiêm phòng cúm có thể không bảo vệ bạn khỏi mọi chủng virus và bạn vẫn bị bệnh nhưng các triệu chứng sẽ nhẹ hơn so với khi không tiêm phòng.