Bóc gỡ các 'mắt xích' trong đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng

Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, mua bán linh kiện súng qua mạng, Công an tỉnh Bắc Giang thu giữ gần 4 tấn linh kiện súng cùng máy chế tạo, sản xuất các linh kiện súng các loại.

Theo đó, ngày 25/12/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ và các đơn vị có liên quan tiến hành vận động các đối tượng tự nguyện giao nộp đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án và khám xét chỗ ở của các đối tượng Vũ Thị Hằng, Bế Châu Loan, Trần Mạnh Linh (cùng ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên), Chu Văn Hiền (ở xã Đại Hóa, huyện Tân Yên) và kho xưởng của các đối tượng trên địa bàn TP Hà Nội, thu giữ gần 4 tấn linh kiện (tương đương 30.000 linh kiện súng các loại), 3 máy cắt kim loại, 1 máy in lazer, 1 khoan bàn và 700 kg phôi nhôm của các đối tượng sử dụng để gia công chế tạo linh kiện súng.

Trước đó, ngày 25/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang và các đơn vị liên quan đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, trú tại Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi tàng trữ, vận chuyển số lượng rất lớn vũ khí, vật liệu nổ.

Căn cứ kết quả điều tra, đấu tranh mở rộng, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội "Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ". Kết quả điều tra đã thu giữ hơn 1 tấn đạn chì, 27,5 kg đạn thể thao, 31.297 hạt nổ, 610 g thuốc nổ, 30.000 phôi vỏ hạt nổ và máy móc, nguyên liệu để các đối tượng sử dụng gia công chế tạo hạt nổ, cùng nhiều linh kiện súng, đạn tự chế các loại.

Quá trình đấu tranh làm rõ, Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến đầu năm 2024, Hiếu đã ba lần mua linh kiện súng bao gồm kính ngắm, giảm thanh, bơm hơi của Vũ Thị Hằng (SN 1992, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Tiến hành đấu tranh mở rộng, Cơ quan điều tra xác định được đường dây sản xuất, mua bán linh kiện súng với số lượng đặc biệt lớn do các đối tượng là người ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cầm đầu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang, ngày 25/12/2024, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị có liên quan đồng loạt tiến hành đấu tranh, làm việc, vận động các đối tượng giao nộp. Tiến hành khám xét chỗ ở, chỗ làm việc tại 7 địa điểm ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên; phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai và huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, thu giữ số lượng đặc biệt lớn linh kiện súng như: báng súng, cụm chi tiết cò súng, van nén hơi, bình khí nén, ống ngắm, khớp nối, nòng súng, bộ phận cò súng, búa đập... và máy dùng để sản xuất.

Bước đầu, Vũ Thị Hằng khai sau khi lấy hàng của Bế Châu Loan, Hằng quay các video, clip về tính năng, tác dụng của các linh kiện súng như kính ngắm, ống giảm thanh... sau đó dùng 2 tài khoản ảo “Đỗ Lâm” và “Đỗ Viết Ngọc"đăng tải trên mạng xã hội Facebook và YouTube để bán cho nhiều đối tượng trên cả nước. Mỗi sản phẩm Hằng bán chênh lệch dao động 50.000-100.000 đồng tùy loại.

Từ lời khai của đối tượng Hằng, Cơ quan điều tra đã triệu tập và làm việc với đối tượng Bế Châu Loan, qua đó đã xác định nguồn hàng linh kiện này được Loan nhập từ Trần Mạnh Linh (SN 1986, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, hiện ở thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên). Loan dùng nick ảo giao bán trên các hội nhóm. Khi có người mua hàng, Loan đóng gói và vận chuyển qua xe khách hoặc đường bưu điện.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Linh khai nắm bắt được nhiều người có nhu cầu mua súng, đặc biệt là lợi nhuận lớn nên từ 2022 đến nay, Trần Mạnh Linh đã thuê nhà xưởng tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, mua máy móc cơ khí rồi sản xuất, gia công các linh kiện chính của súng, còn linh kiện phụ Linh nhập trên mạng về rồi tiến hành lắp ráp hoàn thiện, sau đó đem bán cho Bế Châu Loan.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, năm 2021, Trần Mạnh Linh bị Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "mua bán trái phép linh kiện súng".

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc.