BSCKII Vũ Nhật Linh - bác sĩ 'quốc dân' của mẹ bầu tại AIH

Được mệnh danh bác sĩ "quốc dân" tại khoa Sản, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), ThS.BSCKII Vũ Nhật Linh giúp các mẹ bầu tận hưởng thai kỳ chill và trọn vẹn niềm vui.

Có chuyên môn cao, “mát tay” cùng tư tưởng hiện đại - nói không với kiêng khem quá mức, bác sĩ Linh mang đến cảm giác thoải mái, giúp mẹ bầu an tâm trên hành trình làm mẹ.

Hành trình 15 năm làm nghề và chào đón hàng nghìn thiên thần nhỏ, ThS.BSCKII Vũ Nhật Linh thấu hiểu tâm tư, kỳ vọng của các mẹ bầu là trải qua thai kỳ khỏe mạnh. Tuy nhiên khi mang thai, mẹ không thể tránh khỏi cảm giác rối rắm khi tiếp cận nhiều kiến thức mới, thông tin đa chiều. Là người đồng hành cùng các chị em trên hành trình làm mẹ, bác Linh nhận định nhiệm vụ của bác sĩ sản khoa là gỡ rối cho mẹ bầu bằng kiến thức y khoa có kiểm chứng, từ đó giúp thai phụ hiểu đúng, đủ về một thai kỳ khỏe mạnh.

Dẫn chứng câu chuyện trên, bác Linh cho biết nhiều mẹ bầu cho rằng phải tăng cân trong thai kỳ càng nhiều càng tốt, nhưng điều này chưa hẳn đúng. Mỗi sản phụ có khuyến cáo về cân nặng riêng biệt. Bên cạnh đó, sự tăng trưởng, phát triển của thai nhi trong suốt thai kỳ đòi hỏi mẹ bầu phải thích ứng cả sinh lý và thay đổi nhu cầu dinh dưỡng.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai đối mặt 10-20% nguy cơ đái tháo đường thai kỳ. Tình trạng thừa cân, béo phì trước khi mang thai và tăng cân quá mức trong thời gian mang bầu cũng tăng nguy cơ tiểu đường thai kỳ, dẫn đến biến chứng nguy hiểm cho mẹ và bé.

Một hiểu lầm phổ biến khác là thai kỳ chậm tăng trưởng. Theo bác sĩ Linh, về bản chất đây là thai bệnh lý, bị suy dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ chết lưu trong tử cung. Đối với trường hợp này, bác sĩ cần nhanh chóng giải thích cho thai phụ thời điểm chấm dứt thai kỳ phù hợp, nhằm đảm bảo sức khỏe cho mẹ. Tuy nhiên, một số mẹ bầu lại có suy nghĩ giữ thai trong bụng càng lâu càng tốt.

Tâm lý của nhiều mẹ bầu là mong con sinh ra nặng 3-4 kg, nhưng lại bỏ qua nhiều yếu tố quan trọng để có thai kỳ khỏe mạnh. Khi gặp những trường hợp tương tự, bác sĩ cần kiên nhẫn giải thích dựa trên chứng cứ y khoa, giúp thai phụ tiếp nhận kiến thức mới và thực hành dinh dưỡng chuẩn xác hơn.

“Người mẹ nào cũng mang trong mình nhiều kỳ vọng mà đôi khi bỏ qua các yếu tố quan trọng khác. Lúc này, bác sĩ là người đồng hành, nhắc nhở mẹ bầu những điểm chưa đúng, chưa đủ, từ đó giúp họ hoàn thành thai kỳ khỏe mạnh, nhiều niềm vui”, bác Linh chia sẻ.

Khi mang thai, cơ thể người mẹ có nhiều sự thay đổi, đối mặt một số bệnh lý gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Tình trạng nguy hiểm nhất là thai kỳ nguy cơ cao - mẹ và bé có thể gặp nhiều tai biến sản khoa trầm trọng. Theo bác sĩ Linh, đối với tình huống này, điều quan trọng là chẩn đoán chính xác ngay từ đầu để thai phụ có kế hoạch chăm sóc hợp lý, can thiệp kịp thời khi có biến chứng không may.

Một trong những ca bệnh khiến bác sĩ Linh nhớ nhất là H.Y.T. - thai phụ 28 tuổi, thăm khám tại Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) và được chẩn đoán có nguy cơ u nang buồng trứng xoắn vào 3 tháng giữa thai kỳ, thậm chí vỡ u trong quá trình mang thai. Suốt quá trình thăm khám, bác sĩ liên tục theo dõi kích thước khối u. Nếu u quá lớn, các bác sĩ bắt buộc phẫu thuật cắt bỏ để ngăn ngừa biến chứng nhiễm trùng và hoại tử buồng trứng.

Vào tuần 14, thai phụ có dấu hiệu đau bụng dữ dội và cấp cứu tại AIH. Bác sĩ Linh quyết định phẫu thuật mổ nội soi, tháo xoắn và cắt u buồng trứng trái. Nhờ xử lý nhanh chóng, sức khỏe mẹ và bé không bị ảnh hưởng.

Cũng theo bác sĩ Linh, việc phẫu thuật nội soi cắt khối u trên thai phụ phức tạp hơn so với người bình thường. Tình trạng xấu nhất là sảy thai trong quá trình phẫu thuật, kèm theo mất máu, nhiễm khuẩn... Do đó, bên cạnh sự cẩn trọng, các bác sĩ cần kỹ thuật chuyên môn cao, giỏi tay nghề.

Trường hợp khác là chị H.P.H., mang thai IVF ở tuổi 40. Vào tuần 34, chị khám thai và được phát hiện tử cung mở 3 cm, xuất hiện cơn gò, có dấu hiệu sinh non. Các bác sĩ lập tức chỉ định bệnh nhân nhập viện để theo dõi. Trong quá trình điều trị, nhận thấy cổ tử cung không mở thêm, cơn gò giảm, bác sĩ cho phép bệnh nhân xuất viện sau 5 ngày. Dưới góc độ chuyên môn, bác sĩ Linh cho biết với trường hợp dọa sinh non, bác sĩ sẽ cố gắng giữ thai nhi trong bụng mẹ càng lâu càng tốt. Với sự đồng hành của bác sĩ, chị H.P.H. “mẹ tròn con vuông” ở tuần thai 38.

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia giỏi chuyên môn, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) cung cấp đầy đủ gói chăm sóc sức khỏe thai sản theo tuần thai, được xây dựng dựa trên các mốc phát triển quan trọng của thai nhi. Thai phụ được bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm chăm sóc và theo dõi thai kỳ toàn diện, từ lúc mang thai đến khi chuyển dạ và thăm khám sau sinh.

Đặc biệt, Bệnh viện quốc tế Mỹ (AIH) có sự phối hợp liên chuyên khoa hiệu quả. Với trường hợp có bệnh lý thai kỳ, bác sĩ sản khoa sẽ phối hợp cùng nhiều chuyên khoa như tim mạch, nội tiết, dinh dưỡng… để can thiệp và đưa ra phác đồ điều trị cá nhân hóa, mang đến sự chăm sóc toàn diện cho mẹ và bé.

AIH còn có đội ngũ Chăm sóc đặc biệt Nhi - Sơ sinh chuyên nghiệp và giỏi chuyên môn, có thể xử lý tốt các ca sinh non, ca khó. Đơn vị Chăm sóc đặc biệt Nhi - Sơ sinh (NICU) được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại, thiết bị theo dõi tim phổi, hệ thống giường sưởi và lồng ấp Giaffe Incubator của hãng GEHealthcare với công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế... Tất cả đảm bảo môi trường nuôi dưỡng tự nhiên và lý tưởng cho trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, đơn vị hồi sức tích cực (NICU) với đội ngũ Nhi - Sơ sinh của AIH có khả năng chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ sinh non, sinh cực non không giới hạn số tuần thai. Bệnh viện tăng tỷ lệ nuôi sống thành công nhiều trường hợp sinh non, nhẹ cân.

Chia sẻ về thai kỳ hoàn hảo, ThS.BSCKII Vũ Nhật Linh định nghĩa là khi mẹ không còn áp lực trên hành trình thực hiện sứ mệnh thiêng liêng.

Lý giải những áp lực khi mang thai, ThS.BSCKII Vũ Nhật Linh cho biết nguyên nhân là sự cộng hưởng của quá trình thay đổi hormone, cũng như thông qua những tác động xung quanh - từ mạng xã hội đến bạn bè, người thân. Tất cả vô tình khiến mẹ bầu cảm thấy áp lực, ảnh hưởng tâm lý trong suốt thời gian mang thai.

“Dù biết không thể tránh khỏi những lắng lo, nếu chuẩn bị kỹ càng kiến thức cần thiết cho hành trình mang thai, mẹ bầu vẫn có thể vượt cạn nhàn tênh”, bác sĩ hóm hỉnh chia sẻ.

Về phía gia đình, ThS.BSCKII Vũ Nhật Linh cho biết sự động viên khích lệ của người thân rất quan trọng, tiếp thêm tình yêu thương và tăng sự gắn kết. Nhờ đó, mẹ có thêm động lực để chặng đường “về đích” suôn sẻ. Tại AIH, các bác sĩ luôn khuyến khích bố hoặc người thân vào phòng sinh để động viên tinh thần và tiếp sức cho mẹ. Qua đó gia tăng sự gắn kết, yêu thương cho cả gia đình.

Thấu hiểu nỗi vất vả và đi từ mong muốn san sẻ lo toan của mẹ, AIH thiết kế hành trình vượt cạn tiện nghi chuẩn 5 sao, giúp mẹ và gia đình an tâm “nghỉ dưỡng” bên thiên thần nhỏ. Trong đó, phòng lưu viện được thiết kế 100% phòng đơn, đảm bảo sự riêng tư. Các phòng lưu trú với thiết kế hiện đại cùng nội thất tiện nghi, mang lại trải nghiệm vượt cạn thoải mái cho mẹ và bé.

Là bác sĩ sản khoa với tính chất công việc đặc thù, ThS.BSCKII Vũ Nhật Linh thường xuyên đối mặt với lịch trình làm việc dày đặc. Đặc biệt những ngày nghỉ hay lễ Tết, các bác sĩ khoa Sản của AIH luôn có mặt bất kể giờ giấc, túc trực đỡ sinh như bao ngày bình thường. Thời gian cao điểm, bác sĩ chỉ ngủ 9 tiếng trong 3 ngày liên tục. Tất cả sức khỏe và tinh thần dành trọn cho hành trình đưa thiên thần nhỏ chào đời an toàn.

Cũng vì “có hẹn với sản phụ” nên không ít lần bác sĩ lỡ hẹn với gia đình. Kỷ niệm vui mà bác vẫn thường nhắc với bạn bè là chuyến nghỉ dưỡng Vũng Tàu vỏn vẹn 3 tiếng cùng người thân, sau đó lại gấp rút trở lại TP.HCM để đỡ sinh cho sản phụ. Công việc dù vất vả là thế, bác sĩ Linh vẫn không nề hà. Cũng bởi sự tận tâm mà bác sĩ được nhiều thai phụ yêu mến, dành trọn sự tin tưởng trong khoảnh khắc vượt cạn.

Thường được các mẹ bầu, mẹ bỉm sữa gọi vui là bác sĩ "quốc dân" tại AIH, nhưng bác Linh vẫn khiêm tốn tự nhận “chỉ là người bình thường như bao người khác”.

“Tôi thấy mình chỉ làm công việc bình thường như bao người. Chính tôi phải là người may mắn khi được mang đến niềm vui và hy vọng cho các gia đình nhỏ. Đến bây giờ, khi nghe tiếng khóc chào đời của các thiên thần nhỏ, niềm hạnh phúc và biết ơn vẫn vẹn nguyên trong tôi như những ngày đầu bước vào ngành sản khoa”, bác sĩ tâm sự.

