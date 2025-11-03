'Bữa nhậu đắt giá nhất năm' của lãnh đạo Nvidia, Hyundai và Samsung

Jensen Huang, Lee Jae-yong và Chung Euisun cùng thưởng thức “chimaek” tại quán gà rán bình dân ở Seoul, gửi đi thông điệp hợp tác thú vị giữa ba tập đoàn hàng đầu.

Jensen Huang (CEO Nvidia), Lee Jae-yong (Chủ tịch Samsung Electronics) và Chung Euisun (Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor) uống bia cùng nhau tại một tiệm gà rán bình dân. Ảnh: Yonhap.

Cuộc gặp gỡ giữa Jensen Huang (CEO Nvidia), Lee Jae-yong (Chủ tịch Samsung Electronics) và Chung Euisun (Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor) tối 30/10 tại quán Kkanbu Chicken ở khu Samseong-dong, Seoul vẫn đang là tâm điểm chú ý của truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc.

Điều khiến dư luận thích thú không chỉ là hình ảnh ba “ông trùm” công nghệ và công nghiệp cùng cụng ly “somaek” (rượu soju trộn bia), mà còn là thông điệp ngầm trong lựa chọn địa điểm - một quán gà rán bình dân nằm giữa khu “đất vàng” Samsung-dong.

Theo Chosun Ilbo, cuộc gặp này do chính Jensen Huang đề xuất. Và việc chọn quán Kkanbu Chicken ở gần ga Samsung không chỉ thuận tiện vì Huang có lịch tham dự GeForce Gamer Festival tại Coex kế bên, mà còn được dân Hàn xem như “tín hiệu xác nhận đẳng cấp địa lý”.

Trên diễn đàn Bất động sản Study, nhiều người bình luận rằng “ngay cả các CEO toàn cầu cũng biết: ở Seoul, đất gần ga Samsung mới là hàng xịn”. Một cư dân mạng còn nói đùa: “Buổi nhậu ấy chính là chứng nhận ‘phải mua nhà gần Samsung Station’ bằng vàng”.

Lý do là khu vực này gắn liền với dự án GBC - Global Business Complex do Hyundai Motor đầu tư hàng chục tỷ USD, được định hướng trở thành trung tâm đô thị - công nghệ - di động tương lai. Khu đất quanh đó cũng nằm trong vùng quy hoạch đặc biệt, khiến giá trị bất động sản được đẩy lên liên tục.

Lãnh đạo 3 tập đoàn lớn Samsung Electronics, Nvidia và Hyundai Motor chụp ảnh trước tiệm gà rán. Ảnh: News1.

Ngoài ra, không gian buổi gặp cũng mang màu sắc “meme văn hóa” đặc trưng Hàn Quốc. Cái tên “Kkanbu”, nổi tiếng từ bộ phim Squid Game với câu thoại “Chúng ta là bạn Kkanbu (tạm dịch: bạn chí cốt hay đồng đội) mà”, được cư dân mạng ví như biểu tượng hoàn hảo cho liên minh AI giữa ba tập đoàn hàng đầu.

Các bức ảnh ghi lại cảnh Jensen Huang hứng thú với “soju tower”, Lee Jae-yong trực tiếp hướng dẫn cách pha “somaek”, hay khoảnh khắc cả ba cùng “love shot” đã trở thành meme lan truyền khắp mạng.

Nhiều người nói đùa rằng “tin APEC CEO Summit cũng không hot bằng tin ba ông lớn uống bia ở Kkanbu”.

Giới chuyên gia Hàn Quốc đánh giá, đây là “bữa nhậu đắt giá nhất năm”, không chỉ vì quy tụ ba nhà lãnh đạo hàng đầu, mà còn vì tác động truyền thông và kinh tế. Một chuyên gia nhận xét: “Cảnh ba người họ ăn gà, cụng ly và cười nói đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ về sự hợp tác AI giữa Hàn Quốc và Nvidia. Đó là chiến dịch PR mà không ai dàn dựng nổi”.

Các thương hiệu xuất hiện trong bữa “chimaek” (gà rán và bia) cũng lập tức hưởng lợi. Kkanbu Chicken từ một chuỗi bình thường, đã trở thành “thương hiệu toàn cầu” chỉ sau một đêm. Món “AI combo” gồm gà rán, phô mai và bia mà ba vị CEO gọi đã cháy hàng, buộc cửa hàng gốc ở Suji (Gyeonggi) phải tạm đóng cửa vì quá tải đơn.

Hite Jinro, hãng bia sản xuất dòng Terra và soju Chamisul, cũng được nhắc tên khắp nơi. Binggrae hưởng “hiệu ứng Jensen Huang” sau khi CEO này phát tặng sữa chuối cho fan, sản phẩm ngay lập tức leo top tìm kiếm.

Thậm chí, Lotte Pepero cũng được “ké fame” khi Huang bị bắt gặp ăn bánh que trong một buổi họp báo sau đó, chỉ ít ngày trước “Pepero Day” 11/11.