Bức xúc vì con lọt top vẫn không được thi học sinh giỏi quốc gia

Nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng bức xúc khi kết quả thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của con đạt điểm cao vẫn không được vào đội tuyển, trong khi nhiều học sinh khác điểm thấp hơn lại được gọi tên.

Đà Nẵng có 200 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: Tiền Phong.

Chị N.T., phụ huynh học sinh một trường THPT ở phường Hương Trà, cho hay gần cuối tháng 9, con chị tham gia kỳ thi tuyển chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý và được 11,25 điểm.

“Mỗi môn sẽ lấy 20 em vào đội tuyển, lấy theo thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp. Với số điểm này, con tôi xếp thứ tự 18/120, nghĩa là nằm trong top vào đội tuyển. Nhưng cháu vẫn bị loại vì Sở GD&ĐT lấy 10 em của tỉnh Quảng Nam cũ, 10 em của TP Đà Nẵng cũ chứ không lấy theo xếp hạng điểm thi”, chị T. nói.

Phụ huynh bức xúc

Chị T.H., phụ huynh ở phường Tam Kỳ, cũng bức xúc khi con thi môn Lịch sử được 14,25 điểm, xếp vị trí thứ 11/20. Tuy nhiên, cháu vẫn bị loại vì mỗi địa phương cũ lấy 10 em. Như vậy, điểm số của con chị và nhiều học sinh bị loại khác còn cao hơn điểm của học sinh được chọn vào đội tuyển.

“Có trường hợp học sinh của Quảng Nam cũ bị loại nhưng điểm số lại cao hơn 7 học sinh của Đà Nẵng cũ được chọn vào đội tuyển. Vậy có công bằng cho các em không? Việc này làm các em học sinh mất cơ hội học tập nâng cao, mất niềm tin và động lực cố gắng”, chị thẳng thắn.

Các phụ huynh chia sẻ thêm, ngày 20/8, Sở GD&ĐT ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi HSGQG, quy định rõ việc chọn các em vào đội tuyển theo cách lấy theo thứ tự điểm thi từ cao xuống thấp. Tuy nhiên, ngày 9/9, sở lại có văn bản về việc quy định thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSGQG.

Trong đó nhấn mạnh số lượng thí sinh của đội tuyển mỗi môn thi căn cứ quy định về số lượng của Bộ GD&ĐT và nhằm giữ sự ổn định, đảm bảo chất lượng trong công tác bồi dưỡng học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSGQG THPT năm học 2025-2026 của 3 trường THPT chuyên trong các năm học vừa qua, số lượng thí sinh trong đội tuyển mỗi môn thi của thành phố được giữ nguyên theo quy định của Bộ GD&ĐT về số lượng của từng địa phương trước khi sáp nhập.

Điều này đồng nghĩa với việc chia số lượng học sinh tham gia đội tuyển quốc gia là 10-10 theo đơn vị hành chính cũ. Theo một số phụ huynh, đến khi con thông báo bị loại, họ mới biết sở chọn theo cách này.

Sở GD&ĐT nói gì?

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cho hay đã nhận được phản ánh của các phụ huynh.

Ngày 23 và 24/9, sở tổ chức kỳ thi chọn đội tuyển dự thi chọn HSGQG THPT năm học 2025-2026. Ngày 6/10, sở có quyết định về việc thành lập đội tuyển gồm 200 học sinh tham dự kỳ thi chọn HSGQG.

Lãnh đạo sở khẳng định việc thành lập đội tuyển đảm bảo số lượng thí sinh mỗi môn thi của mỗi địa phương trước khi sáp nhập là đúng theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT, đảm bảo sự ổn định và phù hợp trong giai đoạn đầu sau sáp nhập.

Cụ thể, hiện nay, Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10/10/2023 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi chọn HSGQG gia vẫn đang còn hiệu lực. Theo đó, đội tuyển mỗi môn thi của Quảng Nam và Đà Nẵng cũ được quy định có tối đa 10 thí sinh.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có quy định, hướng dẫn của bộ về việc chọn đội tuyển mỗi môn thi với số lượng chung cho thành phố Đà Nẵng mới.

Ngoài ra, mỗi địa phương cũ được chọn 10 thí sinh/môn giúp bảo đảm công bằng trong giai đoạn chuyển tiếp. Cả hai địa phương cũ vẫn giữ nguyên cơ hội, tránh tâm lý thiệt thòi, mất cân đối và cũng là sự tôn trọng đối với công sức, nguồn lực và quá trình tổ chức bồi dưỡng đã được đầu tư và thực hiện theo mô hình riêng biệt của từng địa phương cũ.

Trước cách giải thích này, các phụ huynh không đồng tình. Bởi trên thực tế, học sinh của toàn TP Đà Nẵng mới cùng thi chung một đề, được thẩm định bài thi bởi một ban giám khảo.

“Nếu chọn theo từng địa phương cũ, thì trước đó phải nên để mỗi nơi tự thi một đề rồi lấy mỗi bên 10 em. Còn đằng này các em thi chung, thể hiện năng lực và kết quả của mình vượt trội hơn các thí sinh khác trên toàn thành phố mới, sau đó lại vì 'đảm bảo công bằng' mỗi bên 10 em mà loại đi những học sinh có điểm cao là quá sức vô lý”, một phụ huynh phản đối.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng nhấn mạnh việc sáp nhập tỉnh thành có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, trong khi công tác tuyển sinh đầu vào, quy trình, quá trình bồi dưỡng và lựa chọn HSG của các trường đã diễn ra từ các năm học trước, theo cơ cấu của từng địa phương cũ. Vì vậy, nếu chọn đội tuyển chung cho địa phương mới, học sinh của địa phương cũ có thể bị hạn chế cơ hội tham gia do tính cạnh tranh dồn về một phía; dễ xảy ra tình trạng các thí sinh của một địa phương chiếm ưu thế áp đảo, dẫn đến việc nhiều thí sinh giỏi đã được bồi dưỡng kỳ công của địa phương còn lại bị loại khỏi đội tuyển, gây tâm lý thiệt thòi và bất công trong giai đoạn đầu sáp nhập.