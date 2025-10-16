Hai năm sau lệnh cấm điện thoại, trường học Australia giờ ra sao?

Các đánh giá cho thấy lệnh cấm điện thoại có những tác động tích cực đến môi trường học đường, nhưng vẫn còn tranh cãi về hiệu quả lâu dài và tính hợp lý của chính sách này.

Hầu hết trường tiểu học và trung học ở Australia đã áp dụng lệnh cấm điện thoại. Ảnh: Nytimes.

Ông Caleb Peterson, Hiệu trưởng trường Australian Christian College - một trường trung học ở vùng ngoại ô Casey, Melbourne - cho biết có nhiều lý do để thực hiện lệnh cấm sử dụng điện thoại trong khuôn viên trường học.

Ví dụ, từ chiếc điện thoại, các xung đột giữa học sinh leo thang trên mạng. Các em cũng khó khăn trong việc tập trung và giáo viên nhận thấy sự gián đoạn liên tục trong công tác giảng dạy.

"Khi có điện thoại trong tay, tâm trí học sinh chỉ tập trung được một nửa. Chúng tôi muốn lấy lại toàn bộ sự chú ý của các em", ông Caleb cho biết.

Lệnh cấm điện thoại di động hiện đã được áp dụng tại hầu hết trường tiểu học và trung học tại Australia. Học sinh khi đến trường phải cất điện thoại trong cặp, gửi trong tủ khóa và không được sử dụng cho đến cuối ngày. Sau hai năm, lệnh cấm này đã thay đổi môi trường học đường ở quốc gia này.

Vẫn tranh cãi sau hai năm áp dụng

Ông Caleb Peterson cho biết các tác động rất rõ ràng. Kể từ khi có lệnh cấm, các bài giảng diễn ra suôn sẻ hơn, ít bị gián đoạn. Các xung đột do thiết bị giảm đáng kể. Giờ giải lao trở nên khác biệt khi nhiều trò chơi, cuộc trò chuyện và tương tác tích cực giữa học sinh và giáo viên hơn.

"Đó là bầu không khí mà chúng tôi thực sự mong muốn cho giới trẻ", vị hiệu trưởng chia sẻ.

Nhiều số liệu cũng củng cố quan điểm này. Một năm sau khi lệnh cấm được thực hiện, Một khảo sát tại bang New South Wales cho thấy 95% hiệu trưởng ủng hộ lệnh cấm; 81% tin rằng việc học tập đã cải thiện, 86% thấy giao tiếp xã hội tốt hơn và 87% thấy học sinh ít bị phân tâm hơn trong lớp.

Dữ liệu từ Nam Australia (công bố tháng 3/2025) cũng cho thấy 70% giáo viên báo cáo sự tập trung của học sinh tăng lên, 64% cho biết tần suất các sự cố nghiêm trọng do sử dụng thiết bị đã giảm.

Các cuộc trò chuyện không chính thức với các học sinh và nhân viên tại cả trường công và tư cho thấy niềm tin rằng lệnh cấm đã có tác động tích cực. Một giáo viên trung học, người không muốn nêu tên, nói rằng sự hiện diện của điện thoại có thể gây mất tập trung, ngay cả khi không được sử dụng.

Một số học sinh cảm thấy lệnh cấm đã tạo ra sự công bằng trong môi trường học đường. Amy, học sinh lớp 11 tại Tây Sydney, nói rằng việc loại bỏ điện thoại khỏi lớp học đã hạn chế khả năng gian lận, đồng thời mang lại lợi ích xã hội cho học sinh.

“Chúng em cảm thấy thoải mái hơn vì nó tạo ra không gian an toàn, không phải lo lắng về việc ảnh của mình bị gửi đi xung quanh", nữ sinh chia sẻ.

Tuy nhiên, lệnh cấm cũng nhận về những ý kiến trái chiều. Ruqayah, một học sinh mới tốt nghiệp, cho rằng đây là một "phản ứng thái quá". Cô cho biết thanh thiếu niên coi điện thoại là công cụ an toàn và bảo mật, nên việc cấm sử dụng chỉ gây ra nhiều căng thẳng và lo lắng hơn.

Học sinh vẫn tìm cách lén lút sử dụng điện thoại. Điều này làm cho tình hình ở trường trở nên tồi tệ hơn và khó khăn hơn cho giáo viên và người giám sát.

Tương tự, Maridam (học sinh lớp 11 tại Nam Sydney) thừa nhận cấm điện thoại có tác động tích cực đến việc học. Tuy nhiên, nữ sinh cho rằng lệnh cấm là vô lý và giáo viên đôi khi sử dụng điều này như một cách để lạm dụng quyền lực.

Dưới góc độ quản lý, TS Tony Mordini, hiệu trưởng trường Trung học Melbourne, không phủ nhận tác động tích cực của lệnh cấm. Tuy nhiên, ông thừa nhận quy định này khiến học sinh ít cơ hội hơn.

"Điện thoại là công cụ học tập cực kỳ mạnh mẽ. Nó có khả năng lưu trữ nội dung, hỗ trợ nghiên cứu, chụp ảnh và tạo video. Việc thiếu chúng buộc chúng tôi phải dựa nhiều hơn vào các thiết bị và tài nguyên truyền thống", vị hiệu trưởng nói.

Lệnh cấm có tác động tích cực, song vẫn còn mặt hạn chế. Ảnh: Guardian.

Cấm điện thoại có thực sự hiệu quả?

Trao đổi với tờ Guardian, GS Neil Selwyn từ Trường Giáo dục, Văn hóa và Xã hội tại Đại học Monash, bày tỏ sự hoài nghi về động lực và hiệu quả thực sự của lệnh cấm điện thoại.

Ông cho biết các lệnh cấm được đưa ra với những kỳ vọng lớn như giảm bắt nạt trên mạng, tăng cường tập trung và giảm gánh nặng kỷ luật cho giáo viên.

Thậm chí, một số chính trị gia còn hứa hẹn cải thiện kết quả học tập và sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh một trong những động lực chính đằng sau các lệnh cấm này là vì chúng được lòng dân.

GS Neil Selwyn thừa nhận trường học có thể là nơi giải quyết các lo ngại về việc trẻ em sử dụng thiết bị, nhưng ông nghi ngờ liệu trường học có phải là cách tiếp cận tốt nhất?

Vị giáo sư giải thích rằng giới trẻ dành nhiều thời gian hơn ở ngoài trường học, nên cách giải quyết thực sự là phụ huynh và gia đình điều chỉnh việc sử dụng thiết bị tại nhà.

Ông cho rằng các chính trị gia né tránh việc này, khiến lệnh cấm ở trường chỉ để công chúng thấy vấn đề sử dụng điện thoại quá mức đang được giải quyết.

Giáo sư cũng đánh giá dữ liệu gần đây từ chính quyền New South Wales và Nam Australia là "không đặc biệt sâu sắc".

"Câu hỏi then chốt là những lệnh cấm này sẽ diễn ra như thế nào theo thời gian. Chỉ hỏi hiệu trưởng về việc cải thiện học tập là không đủ. Chúng ta cần nhiều cuộc điều tra sâu sắc và bền vững hơn về những tác động thực sự mà những lệnh cấm này đang gây ra", ông nói.

Ông củng cố quan điểm này bằng việc trích dẫn một nghiên cứu tại Anh. Nghiên cứu này cho thấy không có sự khác biệt đáng kể nào giữa các học sinh ở trường cấm điện thoại.

"Thật ngây thơ khi nghĩ rằng lệnh cấm điện thoại sẽ trực tiếp thay đổi các vấn đề như sức khỏe tinh thần, giấc ngủ, kết quả học tập hay hành vi gây rối", ông kết luận.

Hiệu trưởng Caleb Peterson cũng bày tỏ quan điểm thận trọng, không muốn "thổi phồng" lợi ích của lệnh cấm. Ông cho rằng cấm điện thoại trong trường không phải "viên đạn bạc", nhưng chúng là một đòn bẩy quan trọng, đặc biệt khi được kết hợp với ý thức công dân kỹ thuật số, thúc đẩy sức khỏe tâm thần và các chương trình tích cực.

Đối với trường của ông, lệnh cấm đã trở thành chuẩn mực và "những lợi ích đạt được là có thật, khiêm tốn và xứng đáng".