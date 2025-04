Bùi Đình Khánh bị bắt tại Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ đã bắt được Bùi Đình Khánh (31 tuổi, quê TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) tại TP Thanh Hóa.

Tối 18/4, nguồn tin của VietNamNet xác nhận, Bùi Đình Khánh, đối tượng bị truy nã trong vụ buôn bán ma tuý tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã bị bắt.

Đối tượng Bùi Đình Khánh thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: X.Đ.

Theo nguồn tin trên, khoảng 22h10 tối nay, lực lượng Công an phường Đông Hải, TP Thanh Hóa đang đi tuần tra kiểm soát, phát hiện có một thanh niên vừa xuống xe khách, khu vực trước đài Truyền hình Thanh Hóa.

Nhận thấy thanh niên là đối tượng khả nghi, lực lượng công an phường đã ập đến, bắt giữ. Xác định đây là Bùi Đình Khánh nên lực lượng công an đã đưa về trụ sở để làm việc.

Hiện tại, Khánh đang được công an phường và Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ để chờ các lực lượng chức năng của Bộ Công an đến tiếp tục xử lý.

Khánh là một trong 5 nghi can buôn ma túy bị Công an tỉnh Quảng Ninh vây bắt vào tối 17/4. Bốn người bị bắt ngay sau đó, riêng Khánh trốn thoát.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cầm đầu.

Khoảng 20h20 ngày 17/4, lực lượng chức năng xác định thời cơ phá án đã đến. Tại khu vực gần chung cư Dragon Castle (TP Hạ Long), đối tượng Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin.

Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ đối tượng Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ). Tuy nhiên, các đối tượng còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn.

Trong quá trình này, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) đã trúng đạn, hy sinh khi được đưa tới bệnh viện.

Tiếp đó, Bùi Đình Khánh điều khiển ô tô bán tải trắng di chuyển về một ngõ đối diện Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh hòng thoát thân.

Tai đây, Khánh đỗ xe trước cổng nhà ông Dương Văn V. (63 tuổi, trú phường Đại Yên, TP Hạ Long) rồi vội vã xuống xe chạy trốn. Ngày 18/4, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định truy nã Bùi Đình Khánh.