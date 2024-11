Bùng nổ trào lưu săn Baby Three lề đường ở TP.HCM

Baby Three, dòng búp bê đồ chơi mới từ Trung Quốc, đang tạo nên cơn sốt khi tràn ngập lề đường và thu hút số đông khách hàng là người trẻ tuổi.

Các sạp Baby Three buôn bán sôi động ở vỉa hè TP.HCM.

Khoảng 19h30 tối chủ nhật, đám đông hàng chục người, đa số là người trẻ, tập trung rất đông tại điểm bán blind box (hộp mù) trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TP.HCM), khiến những người đi qua không khỏi tò mò.

Những vị khách đều háo hức mong săn được một mẫu Baby Three đặc sắc - sản phẩm blind box đang "làm mưa làm gió" thị trường, dường như lấn át cơn sốt Labubu hay Crybaby.

Những thùng carton lớn, bên trong chứa những hộp Baby Three với nhiều mẫu mã, lần lượt được xé ra để khách hàng lựa chọn. Một hộp "full box" có 6 hộp nhỏ, có giá trên 1 triệu đồng, nhưng để vừa túi tiền khách hàng, người bán tách lẻ và bán với giá 250.000-320.000 đồng/hộp tùy phiên bản.

Biết đến điểm bán blind box này qua kênh TikTok của cửa hàng, Nguyễn Minh Thư (sinh năm 2005) di chuyển hơn 15 km từ quận 7 sang Gò Vấp để lần đầu trải nghiệm "săn" Baby Three.

"Mình mua dòng 12 Con Giáp, một hộp này có giá 290.000 đồng. Xem review trên mạng, mình thấy chúng rất đẹp nên tới mua. Nguyện vọng của mình là bóc ra mẫu mắt dora hoặc mắt nước, hai dòng mắt đẹp nhất", Thư chia sẻ với Tri Thức - Znews, không giấu được niềm vui khi sắp sửa được xé túi mù, nói thêm rằng món đồ chơi này có giá "vừa túi tiền".

Quầy blind box trên vỉa hè đường Phan Văn Trị thu hút đông khách hàng trẻ tuổi.

Cô nàng Gen Z là một trong hàng nghìn người tham gia vào trào lưu săn Baby Three đang bùng nổ tại TP.HCM.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, Baby Three đang được bày bán dọc các trục đường khắp thành phố, như Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Phan Đăng Lưu (quận Bình Thạnh) hay Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận)... Những quầy hàng này thường mở vào buổi tối và thu hút số đông khách hàng là người trẻ tuổi.

Baby Three tràn ngập vỉa hè

Khác với Labubu, một mẫu búp bê có giá tới hàng triệu đồng, Baby Three được nhiều người tiếp cận hơn khi có mức giá "mềm" hơn hẳn, chỉ bằng khoảng 1/5. Giá rẻ nhưng vẫn đa dạng mẫu và đẹp mắt chính là một trong những lý do khiến Baby Three trở thành món đồ chơi hút khách dù bày bán ở vỉa hè.

Trên một đoạn hơn 100 m của đường Phan Văn Trị, có tới 5 điểm bán blind box được dựng lên sát nhau.

Một chủ quầy cho biết mới mở bán Baby Three cách đây vài tuần vì nhận thấy xu hướng lan rộng. Cách đây không lâu, các sạp hàng trên trục đường này đua nhau bán các mẫu hoa và gấu kết bằng len "hot trend", hiện tại đều chuyển sang kinh doanh blind box.

Vừa mua một hộp Baby Three dòng 12 Con Giáp tại quầy hàng trên đường Phan Văn Trị, Thư (quận Gò Vấp) cùng bạn trai xé ra ngay tại chỗ để xem vận may. Nét hào hứng trên gương mặt cô nhanh chóng chuyển sang thất vọng khi bên trong là mẫu mắt lé bình thường, không phải mắt nước như cô kỳ vọng.

Baby Three có nhiều phiên bản với mức giá phù hợp túi tiền.

Thư cho biết cô từng săn Labubu và bây giờ là đến Baby Three. "Nếu tính tất cả, chắc mình đã mua tới 10 con cả Labubu và Baby Three. Trước đây, mình mua Labubu trên mạng với hình thức 'quay xổ số', với vé mỗi lần quay là 200.000-300.000 đồng. Dòng mới ra này giá rẻ hơn nên mình tới mua trực tiếp, trải nghiệm thực sự thú vị", cô nói.

Với những mẫu xé ra không ưng ý, cô sẽ bán lại. Phần lớn những món cô xé đều đã được bán đi để lấy tiền săn lại mẫu hiếm hơn. Giống như nhiều người khác, Thư cảm thấy săn blind box là một thú vui "càng chơi càng cuốn".

Với đa số khách hàng, niềm vui của việc mua blind box nằm ở món quà bất ngờ khi mở túi. Vì vậy, khi xé ra không phải mẫu yêu thích hoặc còn thiếu trong bộ sưu tập, họ nhanh chóng bán lại để mua "bất ngờ" tiếp theo.

Tại một sạp Baby Three tại công viên Gia Định, chủ hàng cũng rao bán lại một mẫu thuộc phiên bản Đầu To mà khách trước vừa xé nhưng không ưng với giá 250.000 đồng, rẻ hơn hộp mua mới 50.000 đồng.

Tại sạp hàng này, các mẫu cũng có giá cả đa dạng, từ 220.000 đến trên 300.000 đồng cho một hộp lẻ.

Sức hút kỳ lạ

Bị hấp dẫn bởi một sạp Baby Three mới mở gần nhà trên đường Lê Văn Thọ (quận Gò Vấp), Phạm Huế và chị gái, Hảo Phạm, quyết định lần đầu trải nghiệm xé túi mù với giá 310.000 đồng. Cô vui mừng khi lần đầu đã bóc trúng mẫu mắt nước của phiên bản Mèo Thần Tài.

Hai chị em nhanh chóng bị cuốn vào trò chơi thú vị, háo hức quay lại vào ngày hôm sau với hy vọng mở được phiên bản màu đen hoặc secret (bí ẩn). Tuy nhiên, họ đổi ý và thử đổi sang "đập hộp" phiên bản Migo Animal Party với giá 250.000 đồng, vui mừng khi nhận được màu đỏ may mắn.

Chị em Huế Phạm nhanh chóng bị "cuốn" vào thú vui săn Baby Three.

"Niềm vui khi xé được một mẫu đẹp càng kích thích tôi muốn mua hộp tiếp theo. Giờ tôi đã hiểu tại sao nhiều người mê xé blind box đến vậy. Sau khi xem review, còn có rất nhiều mẫu tôi muốn sưu tầm. Sắp tới, chúng tôi định rủ bạn bè mua chung hộp full 6 con, chia ra cũng rẻ hơn mà được thỏa niềm vui", cô nói.

Chủ quầy hàng niềm nở giới thiệu thêm nhiều mẫu Baby Three đang hot, với giá từ 250.000 đồng đến 800.000 đồng. Chị cho biết thích thú với trào lưu mới nên nhập hàng về bán để "chớp thời cơ". Chị thừa nhận vì quá nhiều phiên bản nên khó lòng nhớ hết, chỉ nhập những mẫu được nhiều người mua như 12 Con Giáp, Mèo Thần Tài...

Baby Three là một phần của cơn sốt blind box bùng nổ toàn cầu trong vài năm trở lại đây. Tại Việt Nam, blind box cũng nhanh chóng trở thành cơn sốt, được rất đông người trẻ đón nhận.

Báo cáo Thị trường blind box toàn cầu năm 2024 của Cognitive Market Research đã đưa ra những con số biết nói: Doanh thu thị trường blind box toàn cầu năm 2024 là 14,25 tỷ USD và dự kiến tăng lên 38,3 tỷ USD vào năm 2032.

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, doanh thu của ngành đạt 3,27 tỷ USD . Trong đó, Trung Quốc đạt doanh thu 1,47 tỷ USD ; Nhật Bản là 452 triệu USD ; Hàn Quốc ghi nhận doanh thu 327 triệu USD .