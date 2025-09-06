Cà phê, mũ cối trong vali về nước của quân nhân Nga

Người thân quân nhân Maks Galkin chia sẻ hình ảnh vali đầy quà Việt Nam như cà phê, bánh đậu xanh, mũ cối, gấu bông... sau khi anh trở về Nga từ lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội.

Maks Galkin đem cà phê gói, bánh đậu xanh, mũ cối Việt Nam về nước làm quà cho người thân. Ảnh: @torivikto.

Ngày 6/9, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của người thân quân nhân Nga Maks Galkin với dòng trạng thái "Чемодан подарков" (Tạm dịch: chiếc vali quà tặng).

Cô chia sẻ hình ảnh đặc sản và kỷ vật từ Việt Nam như cà phê gói, bánh đậu xanh, mũ cối, gấu bông và nhiều món quà lưu niệm khác. Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận, trong đó phần lớn đến từ người dùng Việt Nam.

Maks Galkin là một trong những gương mặt gây chú ý trong đoàn quân nhân Nga tham gia buổi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. Anh từng đăng tải tâm thư gửi lời cảm ơn đất nước và người dân Việt Nam.

"Tôi muốn chân thành cảm ơn vì sự hiếu khách tuyệt vời và những lời bình luận ấm áp mà các bạn đã dành cho tôi. Tôi thực sự rất vui khi được trải qua những ngày đáng nhớ ở đất nước tuyệt vời của bạn", Galkin viết.

Maks Galkin (bên trái) cùng đồng đội thưởng ngoạn vịnh Hạ Long, chiều 4/9. Ảnh: @_max_galkin.

Trước khi rời Việt Nam, ngày 4/9, đoàn quân nhân Nga đã có chuyến thưởng ngoạn vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Đoàn khởi hành lúc 10h và trở về lúc 14h cùng ngày, dừng chân tắm biển, tham quan và chụp ảnh lưu niệm tại đảo Ti Tốp.

Một quân nhân Nga gửi lời chào tạm biệt Việt Nam, ngày 5/9. Ảnh: @butcher_4600.

Hình ảnh đoàn quân nhân Nga trong trang phục đời thường trên vịnh Hạ Long khiến nhiều du khách trong và ngoài nước thích thú. Nhiều người cho biết bất ngờ khi tình cờ gặp đoàn sau buổi diễu binh ở Hà Nội.

Sau chuyến tham quan, Galkin chia sẻ anh "choáng ngợp" bởi văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và cảnh quan ngoạn mục của Việt Nam. Điều khiến anh ấn tượng nhất là sự cởi mở, tử tế của con người, giúp chuyến đi trở nên đặc biệt.

Chiều 5/9, đoàn quân nhân Nga có mặt tại sân bay Nội Bài để về nước. Đây là đoàn cuối cùng trong số 4 đội quân nước ngoài (Lào, Campuchia, Trung Quốc và Nga) rời Việt Nam. Trước giờ cất cánh, một quân nhân chia sẻ hình ảnh chụp tại sân bay cùng lời chào gửi tới Việt Nam.

Đoàn Nga gồm 33 quân nhân, đều thuộc Trung đoàn chỉ huy số 154 Preobrazhensky - đơn vị nghi lễ đặc biệt gắn liền với truyền thống Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân đội Nga.

Đơn vị này đảm nhiệm các nhiệm vụ trọng yếu như tổ chức đội danh dự, đón tiếp nguyên thủ quốc gia và tham gia duyệt binh trong các sự kiện lớn.

Theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, đoàn đến Hà Nội từ ngày 20/8. Các thành viên đều là những quân nhân ưu tú được tuyển chọn từ nhiều vùng miền của Nga.

Trong buổi lễ diễu binh và diễu hành ngày 2/9, họ gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, phong thái điềm tĩnh cùng những cái vẫy tay chào thân thiện gửi tới người dân Việt Nam.