Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long trở thành điểm dừng chân đặc biệt của đoàn quân nhân Nga sau lễ diễu binh, diễu hành 2/9 tại Hà Nội. Các quân nhân tắm biển, đi du thuyền tham quan tuyến 2 của vịnh.

Các quân nhân Nga tham quan vịnh Hạ Long chiều 4/9. Ảnh: @_max_galkin.

Ngày 4/9, đoàn quân nhân thuộc Trung đoàn 154 Preobrazhensky (Liên bang Nga) tới Quảng Ninh tham quan vịnh Hạ Long sau buổi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Đoàn đến Hạ Long lúc 10h và rời đi vào 14h cùng ngày. Họ đi du thuyền, tham quan vịnh Hạ Long theo tuyến 2 (Cảng tàu Hạ Long - Hang Sửng Sốt - Hang Luồn - Đảo Ti Tốp - Cảng tàu), trong đó đoàn dừng tắm biển và tham quan đảo Ti Tốp.

Sự xuất hiện của đoàn quân nhân Nga trong trang phục đời thường gây chú ý, nhiều du khách trong và ngoài nước bày tỏ sự thích thú khi bắt gặp đoàn sau buổi diễu binh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện du thuyền phục vụ đoàn cho biết cảm thấy "vừa vinh dự, vừa áp lực" khi đón tiếp nhóm khách đặc biệt này.

"Chúng tôi mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất để quảng bá hình ảnh Hạ Long và Việt Nam. Con tàu có sức chứa 99 chỗ, từng nhiều lần đón khách cấp cao, nhưng chuyến đi hôm nay mang ý nghĩa rất riêng", đại diện du thuyền chia sẻ.

Một số quân nhân Nga chia sẻ khoảnh khắc tắm biển, tham quan vịnh Hạ Long, chiều 4/9. Ảnh: @_max_galkin, @butcher_4600.

Trên trang cá nhân, một số quân nhân Nga đăng tải hình ảnh, video trải nghiệm Hạ Long, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng mạng Việt Nam.

Trong đó, Maks Galkin - quân nhân được nhiều người quan tâm nhờ nụ cười hiền và vẻ điển trai tại lễ diễu binh - chia sẻ khoảnh khắc thưởng ngoạn vịnh Hạ Long bên đồng đội.

Trước đó một ngày, chỉ huy khối quân nhân Nga Anton Mikhailov (32 tuổi) cũng đăng tải bài viết bày tỏ niềm hạnh phúc sau buổi lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội.

Anh khẳng định các quân nhân Nga mang về nước không chỉ là quà lưu niệm và những bức ảnh, mà còn là một phần tâm hồn, hơi ấm của người dân Việt Nam.

"Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười, lòng tốt, sự hiếu khách của các bạn", anh viết.

Đoàn quân nhân Nga diễu binh tại Quảng trường Ba Đình, sau đó đi qua các tuyến phố Hà Nội trong sự hò reo, cổ vũ của người dân Việt Nam, ngày 2/9. Ảnh: Thuận Thắng, Phương Lâm.

Đoàn quân nhân Nga thuộc khối 33 tiêu binh của Trung đoàn 154 Preobrazhensky, là đơn vị danh dự chuyên phục vụ nghi lễ quốc gia, đến Việt Nam ngày 20/8 theo lời mời của Bộ Quốc phòng. Lực lượng này quy tụ những quân nhân ưu tú từ nhiều vùng miền của Nga.

Trong lễ diễu binh, diễu hành tại Hà Nội, họ gây ấn tượng với dáng vẻ cao ráo, phong thái điềm tĩnh và những cái vẫy tay chào thân thiện gửi tới người dân Việt Nam.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (30/8 - 2/9), Quảng Ninh đón gần 340.000 lượt khách, trong đó có 65.000 lượt khách quốc tế. Riêng vịnh Hạ Long ghi nhận hơn 17.000 lượt tham quan, liên tiếp đón các đoàn khách quốc tế đặc biệt.

Ngày 2/9, nhóm triệu phú Mỹ di chuyển bằng thủy phi cơ từ Hà Nội đã hạ cánh tại Vân Đồn, tham quan vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Trước đó, tháng 2, hai doanh nhân Mỹ Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley cũng chọn nơi đây làm điểm nghỉ dưỡng.