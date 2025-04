Các loại sữa giả nào trong đường dây bị Bộ Công an triệt phá

Hàng loạt thương hiệu sữa như Cilonmum Colos Baby, các dòng Talacmum, Colos 24h Premium... được quảng cáo cho trẻ em, người già và phụ nữ mang thai, bị phát hiện trong đường dây sản xuất sữa giả quy mô lớn.

Một hộp sữa giả trong vụ án. Ảnh: VTV.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố và bắt tạm giam 8 đối tượng trong một đường dây sản xuất sữa giả có quy mô lớn, với hai tội danh: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo điều tra, từ tháng 8/2021 đến nay, các đối tượng đã thành lập hai công ty là Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty Cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group, núp bóng doanh nghiệp dược để sản xuất và kinh doanh sữa bột.

Đáng chú ý, 573 nhãn hiệu sữa bột được gắn mác dành cho người bệnh tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai... đã được tung ra thị trường, mang về doanh thu gần 500 tỷ đồng chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm.

Vụ việc gây chấn động dư luận và đặt ra hồi chuông cảnh báo về sự buông lỏng trong quản lý thực phẩm chức năng và sản phẩm dinh dưỡng.

Điểm tên các sản phẩm sữa bột giả

Cơ quan công an xác định các bị can đã thay đổi nguyên liệu đầu vào, thêm phụ gia và sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng một số chất chỉ đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ căn cứ xác định là hàng giả.

Hiện website và fanpage của các công ty trong đường dây đã mất truy cập, song theo quảng cáo trước đó, sản phẩm của các công ty này đã có mặt rộng rãi, được phân phối qua cửa hàng bỉm sữa, hệ thống siêu thị... tại nhiều tỉnh, thành.

Một số loại sữa giả phổ biến được nhóm công ty này bán trên thị trường như:

Nhãn hiệu CILONMUM

Cilonmum Colos Baby 24h: Trẻ 0-12 tháng tuổi

Cilonmum Colos Pedia 24h: Trẻ 6-36 tháng tuổi

Cilonmum Colos Gain 24h: Trẻ từ 1 tuổi trở lên

Cilonmum Colos IQ Grow 24h: Trẻ 2-12 tuổi

Cilonmum For Mum Colostrum 24h: Phụ nữ mang thai và cho con bú

Cilonmum bGludiabet Colostrum 24h: Người tiểu đường

Cilonmum Kid Goat Colostrum 24h: Trẻ 0-12 tháng

Cilonmum Pedia Goat Colostrum 24h: Trẻ 6 tháng-6 tuổi

Cilonmum Diasure Colostrum 24h: Người suy thận, tiểu đường, sau phẫu thuật

Nhãn hiệu TALACMUM

Talacmum For Mum: Phụ nữ mang thai và cho con bú

Talacmum Gain: Hỗ trợ tăng cân cho người gầy yếu

Talacmum Gludiabet: Người tiểu đường

Talacmum Goat Kids: Trẻ nhỏ

Talacmum Goat Pedia: Trẻ từ 6 tháng tuổi

Talacmum IQ Grow: Hỗ trợ phát triển trí não

Talacmum Kalosure Gold: Bổ sung canxi, vitamin D3

Talacmum Kid Baby: Trẻ sơ sinh

Talacmum Pedia Cool: Hỗ trợ tiêu hóa, tăng miễn dịch

Nhãn hiệu COLOS 24H PREMIUM

Colos 24h Premium Kid Baby: Trẻ sơ sinh

Colos 24h Premium Pedia BA: Trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng

Colos 24h Premium IQ Grow: Trẻ cần phát triển trí não, chiều cao

Colos 24h Premium Gain: Người gầy yếu, hấp thu kém

Colos 24h Premium Pedia Goat: Trẻ có hệ tiêu hóa kém

Ngoài ra, các nhãn hiệu khác đang được phân phối bởi Công ty CP Dược Quốc tế Group gồm: Nance; Baby Care; Darifa IQ Plus+; Kenmil; Samice Sure IQ; Colos IQ Bold Milk.

Các thành phần được công bố, quảng cáo như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... hoàn toàn không có trong sản phẩm.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, hầu hết sản phẩm sữa giả bị phanh phui trong vụ triệt phá đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả đã bị gỡ bỏ khỏi các sàn thương mại điện tử, nhà thuốc và nhiều trang bán hàng trực tuyến, hoặc không còn truy cập được.

Bộ Công an vừa triệt phá đường dây sữa bột giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh: VTV.

Hiệp hội Sữa Việt Nam lên tiếng

Sáng 15/4, trong văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch Hiệp hội sữa Việt Nam Trần Quang Trung đề nghị tăng cường phòng chống hàng giả là sản phẩm sữa.

Theo PGS Trần Quang Trung, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng dưới danh nghĩa sản phẩm sữa đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và tinh vi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, uy tín doanh nghiệp, cũng như niềm tin vào thị trường sữa nội địa.

Các sản phẩm sữa giả, sữa kém chất lượng hầu hết tập trung vào nhóm sản phẩm dùng cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền... Đồng thời, thường bị lợi dụng tiêu thụ thông qua kênh phân phối trực tuyến như sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream,... và được quảng cáo như "thần dược", gây khó khăn cho việc kiểm soát, xử lý của các cơ quan chức năng.

Theo hiệp hội, hai doanh nghiệp nêu trên không phải là thành viên của Hiệp hội sữa Việt Nam. Việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng sữa giả có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai, người già, người mắc bệnh nền...

PGS Trung nhấn mạnh sữa giả không đảm bảo chất lượng ảnh hưởng phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước, gây nên tình trạng trầm trọng về sức khỏe đối với người có bệnh nền.

"Sữa giả không đảm bảo chất lượng, có thể chứa các thành phần độc hại, gây nên ngộ độc cấp tính hoặc mạn tính, giảm khả năng hấp thụ các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của cơ thể, khiến người tiêu dùng đối mặt với các vấn đề sức khỏe dài hạn", ông Trung nêu.

Chủ tịch Hiệp hội sữa Việt Nam cũng cho hay việc sản xuất kinh doanh sữa giả làm mất niềm tin của người tiêu dùng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp sản xuất sữa chân chính, ảnh hưởng sự phát triển của ngành sữa Việt Nam.

Đơn vị này cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ chuyên môn và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của sữa giả.