Các nhà đầu tư bị Sen Tài Thu lừa góp vốn làm gì để lấy lại tiền?

Cơ quan Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo tới các bị hại vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi của bị hại, đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh, cá nhân khác hoặc chuyển cho Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam thì đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội trình báo, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.

Đối tượng Phạm Thị Hòa làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tài liệu cung cấp cho cơ quan điều tra gồm: Toàn bộ các chứng từ (bản chính) gồm Phiếu thu tiền, Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Bản cam kết mua và bán cổ phần do Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (nếu có).

Toàn bộ chứng từ (sao kê giao dịch tài khoản tại ngân hàng, giấy nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc giấy tờ viết tay biên nhận việc chuyển tiền) thể hiện việc đưa, chuyển tiền cho cá nhân thuộc Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam hoặc chuyển tiền vào tài khoản của công ty này.

Nếu hết thời hạn điều tra vụ án mà các cá nhân không đến cơ quan điều tra trình báo thì Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội sẽ kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ đến VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố các bị can theo quy định.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hòa (SN 1958, ở quận Bắc Từ Liêm - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1981, ở quận Bắc Từ Liêm - nguyên Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1990, ở quận Thanh Xuân - nguyên Tổng giám đốc giai đoạn 2019-2022). Cả 3 bị can đều bị điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, công an cũng xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm của 3 bị can này là huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của Phạm Thị Hòa tại Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.