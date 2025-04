Luộc và chần là một số cách ăn trứng lành mạnh nhất, vừa dễ làm vừa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Trứng luộc, dù chín hẳn hay lòng đào, đều tốt cho sức khỏe. Ảnh: Jersey Girl Cooks.

Đối với nhiều người, trứng là một trong những thực phẩm chính cho mỗi bữa sáng. Trứng là nguồn cung cấp protein và các chất dinh dưỡng khác dồi dào. Tuy nhiên, không phải tất cả chế phẩm từ trứng, đặc biệt là trứng chiên, đều lành mạnh như bạn nghĩ.

Trứng có tốt cho sức khỏe?

Theo Health Shots, trứng được coi là thực phẩm lành mạnh và giàu dinh dưỡng. Chúng là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất chất lượng cao, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients. Sau đây là một số lợi ích của việc ăn trứng:

- Giàu chất dinh dưỡng:

Trứng có protein chất lượng cao với tất cả axit amin thiết yếu. Chúng là nguồn cung cấp vitamin B12, D, A, E và choline dồi dào, rất quan trọng cho chức năng và sự phát triển của não. Bên cạnh đó, trứng còn chứa chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, có lợi cho sức khỏe của mắt.

- Tăng cường sức khỏe tim mạch:

Trứng có thể làm tăng HDL (cholesterol tốt), có tác dụng bảo vệ tim. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đang tuân theo những cách lành mạnh nhất để ăn trứng, bạn vẫn cần phải tiêu thụ chúng ở mức độ vừa phải. Tiêu thụ trứng ở mức độ vừa phải, thường là một quả trứng mỗi ngày, được coi là an toàn và có thể không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở những người khỏe mạnh.

- Kiểm soát cân nặng:

Trứng giúp no bụng và có thể giúp no lâu, do đó là lựa chọn tốt cho chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, mặc dù tuân theo những cách ăn trứng lành mạnh nhất, những người bị tiểu đường hoặc bệnh tim nên hạn chế lượng lòng đỏ trứng xuống còn 3-4 quả mỗi tuần. Thay vào đó, họ nên tập trung vào lòng trắng trứng để bổ sung protein.

Những cách ăn trứng lành mạnh nhất

Những phương pháp ăn trứng dưới đây giúp giữ lại các chất dinh dưỡng thiết yếu của trứng đồng thời giảm thiểu chất béo không lành mạnh và tăng cường tổng thể chất dinh dưỡng.

Trứng luộc (luộc chín hoặc luộc lòng đào)

Trứng luộc, dù luộc chín hay lòng đào, là một trong những cách ăn trứng lành mạnh nhất. Trứng luộc ít calo, nhiều protein và không thêm chất béo. Luộc giữ lại hầu hết chất dinh dưỡng mà không cần thêm dầu hoặc bơ. Ngoài ra, trứng luộc rất dễ làm và là một trong những cách chế biến trứng nhanh nhất.

Trứng chần

Tương tự luộc, chần trứng không cần thêm chất béo. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn ít calo và nhiều protein. Trứng chần cũng bảo quản chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, hỗ trợ sức khỏe mắt.

Trứng chần là một trong những cách ăn trứng lành mạnh nhất. Ảnh: Simple Recipes.

Trứng rán (ít dầu và nhiều rau)

Rán trứng sử dụng ít dầu và thêm rau như rau bina, cà chua và ớt chuông làm tăng chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, hãy đảm bảo giữ lửa ở mức thấp khi làm món này. Nấu ở nhiệt độ thấp giúp ngăn ngừa mất chất dinh dưỡng.

Trứng ốp la với rau củ

Trứng ốp la chứa nhiều chất xơ và vi chất dinh dưỡng từ rau. Đây là bữa ăn cân bằng và là một trong những cách lành mạnh nhất để ăn trứng. Sử dụng ít dầu và thêm thảo mộc hoặc gia vị làm tăng hương vị mà không có thêm calo.

Salad trứng (với sữa chua Hy Lạp hoặc nước sốt nhẹ)

Thay thế mayonnaise bằng sữa chua Hy Lạp giúp giảm chất béo không lành mạnh và bổ sung lợi khuẩn. Bạn cũng có thể thêm rau như dưa chuột và ớt chuông để tăng cường chất xơ và vitamin.

Trứng hấp

Trứng hấp, có thể dùng làm bánh pudding trứng, là một trong những cách ăn trứng lành mạnh nhất. Hấp không cần thêm chất béo và giữ được chất dinh dưỡng. Nó dễ tiêu hóa và có thể nêm thêm ít muối hoặc thảo mộc nếu muốn.