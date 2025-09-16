Cách đơn giản để giảm mỡ máu tự nhiên

Không cần đến các biện pháp phức tạp, chỉ với 3 loại đồ uống dưới đây bạn đã có thể kiểm soát và hạ mỡ máu hiệu quả.

Thay vì lạm dụng thuốc, nhiều người đang tìm đến những cách hạ mỡ máu tự nhiên vừa an toàn vừa hiệu quả.

Ba loại đồ uống giúp hạ mỡ máu tự nhiên

Chế độ ăn cùng với tập luyện và thuốc điều trị là 3 yếu tố quan trọng giúp kiểm soát mỡ máu (cholesterol máu). Giảm mỡ máu uống gì? Khi thời tiết nóng nực, bạn có thể sử dụng 3 loại đồ uống sau đây để vừa giải khát vừa giúp hạ mỡ máu tự nhiên:

Trà xanh

Trà xanh không chỉ là thức uống quen thuộc với nhiều người mà đây còn là loại đồ uống giúp giảm mỡ máu tự nhiên. Trà xanh có hàm lượng EGCG (epigallocatechin gallate) cao. Đây là loại polyphenol và là chất chống oxy hóa mạnh nhất có khả năng làm giảm nồng độ LDL-C trong máu.

Bên cạnh đó, hoạt chất này còn giúp cải thiện chức năng nội mô cũng như chống viêm từ đó giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch. Cần lưu ý, không nên uống trà xanh khi bụng rỗng hoặc khi đói để tránh ảnh hưởng đến dạ dày.

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua có chứa chất chống oxy hóa mạnh là lycopene. Hoạt chất này vừa giúp cải thiện sức khỏe tổng thể vừa hỗ trợ giảm cholesterol xấu. Theo các nghiên cứu lâm sàng, loại nước ép này không chỉ giúp giảm mỡ máu xấu LDL mà còn có thể hạ huyết áp.

Nước ép lựu

Đây không chỉ là lựa chọn lý tưởng trong mùa hè để giải khát mà còn tốt cho những người mỡ máu cao. Bởi trong loại trái cây này có chứa nhiều polyphenol - hợp chất chống oxy hóa mạnh. Hợp chất này giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa của cholesterol, từ đó bảo vệ thành mạch đồng thời giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Khi muốn sử dụng những loại đồ này để mang đến lợi ích cho sức khỏe, bạn lưu ý không nên thêm đường hay các chất tạo ngọt nhân tạo. Ngoài ra, nên sử dụng với lượng vừa phải và không lạm dụng. Chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với các loại đồ uống tự nhiên sẽ góp phần kiểm soát mỡ máu an toàn và hiệu quả.

Ăn gì để hạ mỡ máu hiệu quả?

Mỡ máu cao không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nguy cơ xơ vữa động mạch. Điều này làm lòng mạch bị hẹp hoặc tắc, khi tình trạng này xảy ra ở não sẽ làm tăng nguy cơ nhồi máu não.

Khi lòng mạch ở tim bị hẹp hoặc tắc có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim. Còn nếu tình trạng này xảy ra ở chi dưới sẽ làm tăng nguy cơ bệnh động mạch chi dưới.

Thực phẩm giúp giảm mỡ máu bao gồm omega-3, chất xơ hòa tan, sterol và stanol thực vật.

Do vậy, người bệnh mỡ máu cao cần kết hợp 3 yếu tố: ăn uống, tập luyện và sử dụng thuốc điều trị. Ngoài việc duy trì vận động ít nhất 5 ngày mỗi tuần, bạn cần hạn chế sử dụng chất kích thích, không hút thuốc và duy trì lối sống khoa học bằng cách hạn chế căng thẳng, ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, người bệnh cần thăm khám bác sĩ theo đúng lịch hẹn và tuân thủ phác đồ điều trị.

Mỡ máu cao nên ăn gì? Các nghiên cứu đã cho thấy có một số nhóm thực phẩm giúp giảm cholesterol xấu (LDL-C) và tăng cholesterol tốt (HDL-C) là:

Omega-3: Có trong các loại cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích…) giúp giảm triglyceride máu đồng thời cải thiện HDL-C.

Có trong các loại cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích…) giúp giảm triglyceride máu đồng thời cải thiện HDL-C. Sterol và stanol thực vật: Các hợp chất tự nhiên này có trong các loại dầu thực vật, bơ thực vật và các loại hạt. Việc bổ sung các hợp chất này giúp cơ thể ức chế sự hấp thu cholesterol tại ruột non.

Các hợp chất tự nhiên này có trong các loại dầu thực vật, bơ thực vật và các loại hạt. Việc bổ sung các hợp chất này giúp cơ thể ức chế sự hấp thu cholesterol tại ruột non. Chất xơ hòa tan: Yến mạch, đậu lăng, táo, lê, các loại đậu, rau xanh… là những thực phẩm rất giàu chất xơ hòa tan. Bổ sung chất xơ vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp giảm hấp thu cholesterol tại ruột - theo khuyến cáo từ American Heart Association (AHA, 2021).