Cận cảnh Aion Y Plus - crossover điện Trung Quốc giá 888 triệu đồng

Aion Y Plus có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.535 x 1.870 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Aion Y Plus được hãng định vị là một mẫu crossover cỡ C, nhưng kích thước xe chỉ tiệm cận các đại diện thuộc phân khúc này. Xe có tay nắm cửa dạng ẩn, cột C thiết kế phá cách, mâm xe kích thước 18 inch.