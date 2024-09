Điểm danh loạt xe điện GAC Aion sắp ra mắt khách Việt

Hãng xe điện GAC Aion lên kế hoạch ra mắt xe điện tại Việt Nam trong tháng 10, nhập khẩu từ Trung Quốc ở giai đoạn đầu.

Hãng xe điện Aion thuộc tập đoàn GAC đã chính thức thông báo sự hiện diện tại Việt Nam. Ba mẫu xe đầu tiên của hãng là sedan điện Aion ES, crossover điện Aion Y Plus cùng một mẫu SUV hiệu suất cao Hyptec HT.

Được biết, xe điện Aion sẽ được nhập khẩu từ Trung Quốc ở giai đoạn đầu, do đó giá bán dự kiến không thể rẻ. Với kế hoạch xây dựng nhà máy tại Thái Lan, Aion nhiều khả năng sẽ sớm chuyển sang nhập khẩu xe từ đây để giảm giá bán.

Sedan điện Aion ES

Kích thước dài x rộng x cao của Aion ES lần lượt 4.810 x 1.880 x 1.545 mm, chiều dài trục cơ sở 2.750 mm. Nhìn chung, kích thước Aion ES tiệm cận phân khúc sedan cỡ D, bao gồm một số lựa chọn cho khách Việt như BYD Seal, MG7, Toyota Camry, Mazda6, Kia K5 và Honda Accord.

Ngoại trang Aion ES có tính thể thao, cụm đèn LED tối giản, hốc gió nổi hình lập phương, bộ mâm đa chấu 17 inch và phần đuôi vuốt kiểu coupe.

Khoang nội thất Aion ES bọc da. Xe được trang bị màn hình analog sau vô lăng 2 chấu, màn hình cảm ứng trung tâm, cần số dạng núm xoay, điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Aion ES sở hữu motor điện mạnh 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Bộ pin LFP dung lượng 55,2 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 440 km sau mỗi lần sạc đầy.

Bộ pin của Aion ES có thể nạp lại 0-80% dung lượng trong 40 phút khi kết nối với trụ sạc 160 kW.

Giá bán của Aion ES ở Indonesia đang là 386 triệu Rupiah, tương đương khoảng 25.208 USD .

Mức giá này tương đồng các mẫu xe ở phân khúc thấp hơn như Honda City (từ 402 triệu Rupiah, khoảng 26.200 USD ), Toyota Vios (từ 367 triệu Rupiah, khoảng 23.960 USD ), Mazda2 (từ 367 triệu Rupiah, khoảng 23.960 USD ) hay MG5 GT (từ 348 triệu Rupiah, khoảng 22.720 USD ).

Crossover điện Aion Y Plus

Đang là dòng xe bán chạy nhất của GAC Aion, crossover điện Aion Y Plus có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.535 x 1.870 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm.

Với kích thước này, Aion Y Plus nhỉnh hơn nhiều mẫu SUV cỡ B và tương đồng VinFast VF 7, Mazda CX-5, những mẫu xe được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Khách Việt còn có một số lựa chọn SUV cỡ C khác bao gồm Honda CR-V, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Mitsubishi Outlander cùng với Subaru Forester và Haval H6.

Phần đầu xe có dải đèn LED ban ngày tạo hình đôi cánh. Cửa xe có thể mở gần 90 độ, hàng ghế trước có thể ngả hoàn toàn, dung tích khoang hành lý đạt tối đa 1.200 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ hai.

Aion Y Plus cũng được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, bên cạnh ghế lái có chỉnh điện và làm mát, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 14,6 inch có kết nối Apple CarPlay, đèn nội thất 32 màu, 6 loa DSP Bongiovi.

Xe sở hữu các tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn,kiểm soát hành trình thích ứng và camera 540 độ.

Motor điện trên Aion Y Plus mạnh 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Bộ pin dung lượng 63,2 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 490 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi kết nối với trụ sạc 160 kW, pin có thể nạp lại 0-80% dung lượng trong 45 phút.

Aion Y Plus có 2 phiên bản dành cho khách hàng Indonesia. Phiên bản Exclusive với quãng đường di chuyển tối đa 410 km có giá 415 triệu Rp, tương đương khoảng 27.100 USD . Với phiên bản Premium (phạm vi hoạt động 490 km), xe có giá 475 triệu Rp, tương đương 31.020 USD .

Ở Indonesia, các đối thủ chính của Aion Y Plus bao gồm Wuling Cloud EV ( 25.935 USD ), BYD Dolphin (từ 25.935 USD ) và Chery Omoda E5 (từ 27.355 USD ).

SUV điện hiệu suất cao Aion Hyptec HT

Mẫu SUV điện hiệu suất cao Hyptec HT có đặc trưng là cửa sau thiết kế đóng/mở kiểu cánh chim tự động, tương tự các dòng siêu xe thể thao.

Aion Hyptec HT có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.935 x 1.920 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.935 mm.

Phần đầu xe Hyptec HT có thiết kế góc cạnh. Đèn pha dạng LED 2 tầng, đèn hậu dạng dải còn tay nắm cửa trên thân xe là dạng phẳng. Hyptec HT cũng có cửa sổ trời toàn cảnh, mâm xe thể thao kích thước 19 inch hoặc 20 inch.

GAC Aion trang bị cho Hyptec HT kính cách âm 2 lớp, vô lăng đáy phẳng, màn hình trung tâm kích thước 14,6 inch, 2 đế sạc không dây, ghế ngồi chỉnh điện có massage 10 điểm, tích hợp tính năng sưởi ghế. Hàng ghế sau có độ ngả tối đa 143 độ, tích hợp bệ tì tay và bàn làm việc.

Động cơ Aion Hyptec HT có công suất tối đa 355 mã lực, mô-men xoắn cực đại 430 Nm giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây.

Phiên bản Aion Hyptec HT tiêu chuẩn trang bị bộ pin LFP dung lượng 70 kWh, di chuyển tối đa 550 km sau mỗi lần sạc đầy. Hai phiên bản cao hơn dùng pin 72,7 kWh hoặc 93 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 770 km.

Tại Indonesia, Aion Hypetec HT có giá khởi điểm 685 triệu Rp, tương đương khoảng 44.735 USD .

Ở Thái Lan, Aion Hypetec HT có giá khởi điểm 1,069 triệu baht (khoảng 32.000 USD ) Đối thủ chính của Hypetec HT là Tesla Model Y, có giá khởi điểm 1,749 triệu baht, tương đương 52.345 USD .