Cận cảnh sân bay 2 tỷ USD được kỳ vọng cứu ngành du lịch Campuchia

Ngày 20/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chính thức cắt băng khánh thành sân bay quốc tế Techo Phnom Penh , dự án hạ tầng lớn nhất mà Campuchia từng đầu tư vào lĩnh vực hàng không. Ông gọi đây là "một thành tựu thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của Campuchia". Ảnh: Reuters.

Sân bay quốc tế Techo, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 30 km về phía Nam, được kỳ vọng sẽ thu hút khách du lịch. Dự án trị giá 2 tỷ USD với diện tích hơn 87.000 m2, mang tên "Techo" - tước hiệu danh dự trong quân đội Khmer - được xem như "cánh cổng mới" mở ra kỷ nguyên du lịch và đầu tư cho khu vực phía Nam Campuchia, vốn còn ít được khám phá. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

Bên trong nhà ga, ánh sáng tự nhiên tràn qua những khung cửa kính lớn, phản chiếu lên sàn gỗ sáng màu và hàng cây nhiệt đới xanh mướt. Kiến trúc sư Nikolai Malsch cho biết nhà ga được thiết kế để hành khách không bao giờ cảm thấy lạc lối. "Khi đến ngã rẽ, chỉ cần chọn đi sang trái hoặc phải, rất đơn giản. Khoảng cách di chuyển tối đa trong nhà ga chỉ 500 m"m ông nói. Ảnh: Reuters.

Mái vòm uốn cong do hãng kiến trúc Anh Foster + Partners thiết kế, lấy cảm hứng từ chiếc mũ đội đầu cầu kỳ của vũ công Apsara - biểu tượng văn hóa Khmer. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

Ngoài tính tiện lợi, sân bay còn thể hiện rõ bản sắc địa phương với phần mái được thiết kế để hứng nước mưa. Quán Brown Coffee - thương hiệu cà phê Campuchia nổi tiếng - phục vụ từ những ngày đầu xây dựng và cây bản địa được trồng ngay tại khu vực nhận hành lý để du khách sớm cảm nhận khí hậu nhiệt đới. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

Sân bay quốc tế Techo mở đường băng đón những chiếc máy bay đầu tiên từ ngày 9/9. Charles Vann, Giám đốc Công ty Đầu tư Sân bay Campuchia, kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn như Dubai hay London. "Chúng tôi tin sân bay này không chỉ là nơi đón khách, mà còn là biểu tượng thu hút du khách đến Campuchia", ông nói. Từ Techo, các chuyến bay hiện kết nối Phnom Penh với Bangkok, Bắc Kinh, Hà Nội, Singapore và Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Campuchia xem Techo International như niềm tự hào quốc gia. Đây không phải sân bay duy nhất đánh dấu bước tiến mới của Campuchia. Năm 2023, sân bay quốc tế Siem Reap - Angkor trị giá 1 tỷ USD cũng được đưa vào hoạt động. Cả hai công trình này là trụ cột trong chiến lược "Du lịch thiêng liêng 2025-2035" của Campuchia, hướng đến phát triển các loại hình du lịch sức khỏe, nông nghiệp và cộng đồng, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, không chỉ dựa vào quần thể Angkor Wat. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

Dù mang tầm vóc quốc gia, dự án 2 tỷ USD này ra mắt trong bối cảnh du lịch Campuchia đối mặt nhiều thách thức. Chỉ 4 ngày trước lễ khai trương, Hàn Quốc đã phát đi cảnh báo "mã đen" (mức cao nhất) với một số khu vực ở Campuchia, sau cái chết của một sinh viên bị tra tấn tại trung tâm lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Reuters.

Một số chuyên gia hàng không bày tỏ hoài nghi về tham vọng du lịch của nước này. Ông Shukor Yusof, sáng lập Endau Analytics, nhận định "một sân bay mới, hiện đại là chưa đủ để kéo khách". Theo ông, Thái Lan và Việt Nam có lợi thế hơn về văn hóa, ẩm thực và an ninh. "Ngoài Angkor Wat và Cánh đồng chết, Campuchia chưa có nhiều điểm đến đủ sức níu chân du khách", ông nói trên CNN. Ảnh: Rreuters.

Ngoài ra, hình ảnh quốc gia vẫn bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tội phạm mạng, lừa đảo và buôn người, điều Campuchia đang nỗ lực xóa bỏ để lấy lại niềm tin từ cộng đồng quốc tế. Ảnh: Reuters.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ bổ sung tuyến đường sắt nối sân bay với trung tâm Phnom Penh. Hiện phần lớn du khách vẫn di chuyển bằng ôtô hoặc tuk-tuk trên con đường cao tốc mới xuyên qua cánh đồng lúa. Sân bay cũ Phnom Penh International đã ngừng hoạt động sau khi bị "soán ngôi" bởi 2 sân bay mới. Ảnh: Nigel Young/Arch Daily.

