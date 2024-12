Cảnh báo tình trạng học sinh lên mạng học cách chế tạo pháo chơi Tết

Đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm liên quan đến pháo nổ, song nhiều học sinh ở Đắk Nông vẫn “phớt lờ”. Có trường hợp tự mua nguyên liệu, chế tạo hàng trăm quả pháo nổ các loại.

Trong vòng nửa tháng, lực lượng công an ở tỉnh Đắk Nông phát hiện hàng chục trường hợp là học sinh chế tạo pháo nổ trái phép.

Một học sinh có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép.

Đơn cử, trong ngày 15/12, Công an xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil, Đắk Nông), liên tiếp phát hiện và bắt quả tang 2 vụ với 6 học sinh đang có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện, thu giữ bộ dụng cụ chế tạo pháo, một quả pháo nổ tự chế và 105 quả pháo đang trong giai đoạn bán thành phẩm cùng nhiều tiền chất, nguyên vật liệu, vật dụng để chế tạo pháo.

Bốn học sinh xã Đắk Sắk bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép.

Thiếu tá Ngô Lê Minh Đức, Trưởng Công an xã Đắk Sắk cho biết, bước đầu 6 em học sinh này khai nhận, mục đích chế tạo pháo để sử dụng trong dịp Tết. Các em tự đặt mua các vật dụng liên quan rồi làm theo cách chế tạo pháo trên mạng. Công an xã Đắk Sắk đang củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp trên theo quy định.

Tang vật các vụ tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép.

Cũng trong ngày 15/12, Công an thị trấn Đắk Mil (huyện Đắk Mil), cũng phát hiện, xử lý 2 trường hợp là 2 học sinh có hành vi đặt mua pháo nổ và nguyên liệu chế tạo pháo nổ. Lực lượng công an thu giữ 3kg pháo, 0,5kg bột để làm thuốc pháo cùng với 20 cuộn giấy.

Một vụ thiếu niên vi phạm liên quan đến pháo nổ trái phép.

Cũng tại huyện Đắk Mil, trong 2 ngày (7 và 17/12), Công an xã Đức Minh, bắt quả tang 2 vụ với 3 học sinh trên địa bàn đang có hành vi tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép, thu giữ 7kg pháo tự chế đã thành phẩm, 2,5kg các nguyên vật liệu cùng nhiều tiền chất, vật dụng liên quan đến việc chế tạo pháo nổ.

Trung tá Đồng Thị Lâm, Trưởng Công an xã Đức Minh thông tin, các em tham gia tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép nói trên chỉ mới 13 tuổi. Các em chưa nhận thức đầy đủ về tác hại cũng như nguy cơ của việc chế tạo, sử dụng pháo nổ.

Với tâm lý hiếu kỳ, thích thể hiện cùng với những clip hướng dẫn cách chế tạo pháo tràn lan trên mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên, học sinh đã tìm hiểu và mua vật liệu về cất giấu rồi tự chế thành pháo nổ.

Hành vi trên không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn thương tâm, nguy hiểm cho bản thân.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đơn cử, ngày 9/12, Công an xã Hưng Bình, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông), nhận được tin báo về việc em N.Đ.T. (15 tuổi), học sinh một Trường THPT trên địa bàn huyện Đắk R’lấp bị thương ở bàn tay do quá trình sử dụng vật liệu nổ tại nhà ở thôn 2, xã Hưng Bình.

Qua xác minh, xác định, em T. được 1 người bạn cho pháo cối và mang về cất giữ tại nhà. Ngày 6/12, trong lúc dọn dẹp nhà, em T. phát hiện rồi đem ra sử dụng và xảy ra tai nạn với việc bị thương cả bàn tay. Ngay sau đó, em T. được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh.

Một trường hợp bị thương liên quan đến pháo nổ.

Thượng tá Đình Thanh Tùng, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là các quy định của pháp luật về quản lý, sản xuất, vận chuyển, sử dụng pháo nổ.

Cơ quan công an phối hợp tuyên truyền liên quan đến pháo nổ.

Tuy nhiên, theo thượng tá Đình Thanh Tùng, vẫn còn tình trạng học sinh sản xuất, chế tạo pháo nổ bị phát hiện, bắt giữ. Để ngăn chặn tình trạng này, rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, của nhà trường, gia đình và toàn xã hội.