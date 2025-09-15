Cảnh báo vé 'chợ đen' tham quan dinh thự Pháp 153 tuổi ở TP.HCM

Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM thông báo dinh thự Pháp mở cửa miễn phí đón công chúng. 1.500 suất đã đăng ký đầy đủ và không nhận thêm vì vấn đề an ninh.

Du khách tham quan bên trong dinh thự Pháp, tháng 9/2024. Ảnh: Khương Nguyễn.

Ngày 15/9, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM phát đi cảnh báo về tình trạng một số cá nhân tìm cách bán lại vé tham quan dinh thự Pháp nhân dịp Ngày Di sản châu Âu. Đại diện cơ quan này nhấn mạnh chương trình hoàn toàn miễn phí và công chúng không nên mua vé từ bất kỳ bên thứ 3 nào.

"Những hành vi này làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của sự kiện và có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức các đợt tham quan trong tương lai", thông báo nêu rõ.

Bốn ngày trước, Tổng Lãnh sự quán thông báo đã kết thúc đăng ký tham quan Dinh thự Pháp, sau khi 1.500 suất tham quan đã được đăng ký đầy đủ. Vì vấn đề an ninh, cơ quan không thể tiếp nhận thêm yêu cầu đăng ký mới.

Mặt chính dinh thự Pháp tại TPHCM, tháng 9/2024. Ảnh: Khương Nguyễn.

Tổng Lãnh sự quán cho biết cánh cổng dinh thự Pháp tại số 135 Lê Duẩn (phường Sài Gòn) sẽ mở rộng cho công chúng chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tiêu biểu của cuối thế kỷ XIX, dạo bước dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên rộng hơn 1,5 ha và thưởng thức nhiều món đặc sản Pháp.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày Di sản châu Âu, trải nghiệm được nâng cấp với thuyết minh bằng âm thanh, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về lịch sử và kiến trúc của Dinh thự.

Bên cạnh đó, ngày 19/9, Tổng Lãnh sự quán tổ chức triển lãm thu nhỏ về những phát minh của Pháp, nhân dịp Năm Đổi mới Sáng tạo Pháp - Việt. Mỗi hiện vật gắn liền với câu chuyện hợp tác giữa 2 nước trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, y tế và giao thông.

Dinh thự Pháp được các kỹ sư Hải quân Pháp xây dựng năm 1872, cùng thời với các công trình tiêu biểu như Dinh Norodom (nay là Dinh Độc Lập), Đại chủng viện Thánh Giu-se, Nhà thờ Đức Bà hay Bưu điện Thành phố.

Ngoài kiến trúc, khu vườn rộng 1,5 ha với nhiều cây cổ thụ có tuổi đời ngang dinh thự cũng là điểm nhấn. Đây là nơi ẩn mình của nhiều loài động vật như chồn hương, sóc, tắc kè hoa và một số loài chim quý hiếm, tạo nên trải nghiệm vừa thưởng lãm kiến trúc vừa gần gũi với thiên nhiên giữa lòng TP.HCM.