Cảnh ngôi làng ở Thuỵ Sĩ chìm trong nước qua ảnh vệ tinh

Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies công bố cho thấy làng Blatten ở Lötschental thuộc bang Valais, Thụy Sĩ gần như bị xóa sổ khỏi bản đồ. Ngày 31/5, mức độ nguy hiểm do lũ quét tại làng "đã suy giảm", Reuters dẫn lời một quan chức Thụy Sĩ. Các nhà chức trách nước này đang tuân thủ các biện pháp an toàn với hy vọng "tình hình không trở nên tồi tệ hơn". Quân đội đã sẵn sàng với máy bơm nước, máy đào và các thiết bị hạng nặng khác để giúp giảm áp lực lên Lonza, một nhánh của sông Rhone, khi điều kiện cho phép. Ảnh: Maxar Technologies.