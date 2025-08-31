Cảnh trái ngược ở các trường xét tuyển bổ sung

Trong khi nhiều trường lấy điểm sàn bổ sung ở mức 14-15 điểm thì ở một số trường, có ngành lấy ngưỡng sàn lên tới trên 26.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Từ ngày 23/8 đến 30/9, Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa) xét tuyển bổ sung 425 sinh viên vào 17 ngành, ở ba phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ THPT, dùng điểm xét tốt nghiệp.

Trong đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, mức điểm nhận hồ sơ tất cả ngành là 15, trừ ngành Luật lấy từ 18. Điểm sàn bổ sung phương thức xét học bạ là 18.

Đại học Trà Vinh xét tuyển bổ sung với 34 ngành từ ngày 1/9 đến ngày 10/9. Trong đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm xét dao động 14-15 điểm. Với xét học bạ, mức điểm xét từ 18-21,33 điểm.

Ngược lại, nhiều trường đại học tuyển bổ sung với mức điểm sàn ở ngưỡng cao. Cụ thể, năm 2025, Đại học Sư phạm TP.HCM xét tuyển bổ sung 7 ngành với tổng 230 chỉ tiêu.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn bổ sung dao động 19-22 điểm, ngành Ngôn ngữ Hàn lấy cao nhất. Trong khi đó, với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt, điểm sàn dao động 17,13-21,34 điểm.

Lưu ý, điểm xét tuyển được công bố theo tổ hợp xét tuyển gốc, thí sinh tra cứu độ lệch điểm giữa các tổ hợp để biết điểm xét tuyển từng tổ hợp. Thời gian nhận hồ sơ đợt bổ sung từ 8h ngày 3/9 đến 17h ngày 16/9.

Ở Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), trong 33 ngành xét tuyển bổ sung, nhiều ngành lấy điểm sàn 16-18 điểm.

Tuy nhiên, nhiều ngành sư phạm có ngưỡng nhận hồ sơ vượt mức 25. Ví dụ, ngành Sư phạm Vật lý lấy điểm sàn 26,38 điểm, Sư phạm Hóa học lấy 25,8 điểm, Sư phạm Tiếng Anh lấy 25,32 điểm; Giáo dục Thể chất lấy 26,04 điểm; Giáo dục Tiểu học lấy 25,13 điểm. Với những ngành này, chỉ tiêu bổ sung chỉ 1-3 em.

Lưu ý, các ngành đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa. Hạn đăng ký xét tuyển là trước 17h ngày 8/9.

Danh sách các trường đại học xét tuyển bổ sung như sau:

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 2/9, thí sinh cần phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Các thí sinh chưa trúng tuyển có nhu cầu tham gia các đợt xét tuyển bổ sung sẽ thực hiện theo thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin của từng cơ sở đào tạo.

Lưu ý, những thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Hồ sơ minh chứng xét tuyển sẽ được nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo hướng dẫn cụ thể của từng trường.