Giáo dục

Cảnh trái ngược ở các trường xét tuyển bổ sung

  • Chủ nhật, 31/8/2025 19:24 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong khi nhiều trường lấy điểm sàn bổ sung ở mức 14-15 điểm thì ở một số trường, có ngành lấy ngưỡng sàn lên tới trên 26.

Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Từ ngày 23/8 đến 30/9, Đại học Thái Bình Dương (Khánh Hòa) xét tuyển bổ sung 425 sinh viên vào 17 ngành, ở ba phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ THPT, dùng điểm xét tốt nghiệp.

Trong đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, mức điểm nhận hồ sơ tất cả ngành là 15, trừ ngành Luật lấy từ 18. Điểm sàn bổ sung phương thức xét học bạ là 18.

Đại học Trà Vinh xét tuyển bổ sung với 34 ngành từ ngày 1/9 đến ngày 10/9. Trong đó, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm xét dao động 14-15 điểm. Với xét học bạ, mức điểm xét từ 18-21,33 điểm.

Ngược lại, nhiều trường đại học tuyển bổ sung với mức điểm sàn ở ngưỡng cao. Cụ thể, năm 2025, Đại học Sư phạm TP.HCM xét tuyển bổ sung 7 ngành với tổng 230 chỉ tiêu.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn bổ sung dao động 19-22 điểm, ngành Ngôn ngữ Hàn lấy cao nhất. Trong khi đó, với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt, điểm sàn dao động 17,13-21,34 điểm.

Lưu ý, điểm xét tuyển được công bố theo tổ hợp xét tuyển gốc, thí sinh tra cứu độ lệch điểm giữa các tổ hợp để biết điểm xét tuyển từng tổ hợp. Thời gian nhận hồ sơ đợt bổ sung từ 8h ngày 3/9 đến 17h ngày 16/9.

Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), trong 33 ngành xét tuyển bổ sung, nhiều ngành lấy điểm sàn 16-18 điểm.

Tuy nhiên, nhiều ngành sư phạm có ngưỡng nhận hồ sơ vượt mức 25. Ví dụ, ngành Sư phạm Vật lý lấy điểm sàn 26,38 điểm, Sư phạm Hóa học lấy 25,8 điểm, Sư phạm Tiếng Anh lấy 25,32 điểm; Giáo dục Thể chất lấy 26,04 điểm; Giáo dục Tiểu học lấy 25,13 điểm. Với những ngành này, chỉ tiêu bổ sung chỉ 1-3 em.

Lưu ý, các ngành đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa. Hạn đăng ký xét tuyển là trước 17h ngày 8/9.

Danh sách các trường đại học xét tuyển bổ sung như sau:

STTTên trườngSTTTên trường
39Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị40Đại học Dầu khí Việt Nam
37Đại học Công nghiệp Hà Nội38Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên)
35Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa36Đại học Duy Tân
33Đại học Tài chính - Kế toán34Đại học Tài nguyên và môi trường TP.HCM
31Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định32Đại học Bạc Liêu
29Đại học Quốc tế Hồng Bàng30Đại học Y Hà Nội
27Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM28Học viện Hậu cần
25Đại học Công thương TP.HCM26Đại học Tôn Đức Thắng
23Học viện Hàng không Việt Nam24Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
21Đại học Công nghiệp Việt Trì22Đại học FPT
19Đại học Công nghiệp Vinh20Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM
17Đại học Văn Lang18Đại học CMC
15Đại học Phenikaa16Đại học Bách khoa TP.HCM
13Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội14Đại học Nguyễn Tất Thành
11Đại học Hòa Bình12Đại học Nha Trang
9Đại học Hạ Long10Đại học Đông Đô
7Đại học Công nghệ TP.HCM8Đại học Đồng Tháp
5Trường Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)6Trường Quản trị và Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)
3Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)4Đại học Hải Dương
1Đại học Tân Tạo2Đại học Bình Dương

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 2/9, thí sinh cần phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Các thí sinh chưa trúng tuyển có nhu cầu tham gia các đợt xét tuyển bổ sung sẽ thực hiện theo thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin của từng cơ sở đào tạo.

Lưu ý, những thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Hồ sơ minh chứng xét tuyển sẽ được nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo hướng dẫn cụ thể của từng trường.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.

Trúng tuyển đại học số 1 Trung Quốc với bài luận về Doraemon

Với bài luận về Doraemon cùng hàng loạt dự án khởi nghiệp, Khánh Linh giành học bổng 100% học phí vào ngôi trường số 1 Trung Quốc.

13 giờ trước

Phương Lam

