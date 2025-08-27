Còn hàng nghìn suất vào đại học

Từ nay đến tháng 9, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bằng điểm thi, học bạ vào nhiều trường đại học trên cả nước.

Thí sinh còn cơ hội đăng ký xét tuyển bổ sung vào nhiều trường. Ảnh: Phương Lâm.

Sau khi công bố điểm chuẩn, Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết trường nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến 31/8 cho tất cả nhóm ngành, trừ ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt.

Theo đó, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT với mức 15-19 điểm, xét học bạ lớp 12 nếu đạt từ 18-20,5 điểm trở lên. Ngoài ra, trường cũng nhận hồ sơ xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM (từ 600-675 điểm) và điểm bài thi V-SAT (từ 200-250 điểm).

Học viện Hậu cần cũng thông báo tuyển sinh bổ sung đợt 2 cho hệ dân sự trình độ đại học năm 2025. Theo đó, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bằng tổ hợp A00, A01, C01, X06 (A0T) và cần đạt ngưỡng đảm bảo đầu vào là 18 điểm.

Từ 1/9 đến 30/9, thí sinh có thể nộp hồ sơ về trường để đăng ký xét tuyển bổ sung cho các ngành Tài chính - Ngân hàng (37 chỉ tiêu), Kế toán (135 chỉ tiêu), Kỹ thuật xây dựng (69 chỉ tiêu).

Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tiếp tục nhận đăng ký xét tuyển học bạ đến ngày 10/9. Cụ thể, trường nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn với mức điểm từ 19 ở tổ hợp C01, từ 18 ở các tổ hợp môn còn lại và học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 18 điểm cho 37 ngành đào tạo.

Với hình thức xét theo tổ hợp 3 môn lớp 12, tổng điểm trung bình năm của ba môn trong tổ hợp phải đạt từ 18 điểm trở lên. Trong khi đó, với hình thức xét theo tổng điểm trung bình cả năm lớp 12, thí sinh cần có điểm trung bình năm nhân ba đạt tối thiểu 18 điểm. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Ngoài 3 trường nêu trên, 26 trường đại học khác cũng đã công bố phương thức và chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Thí sinh tham khảo thông tin của các trường theo bảng sau (click vào tên trường để truy cập đường link).

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 30/8, thí sinh cần phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học).

Các thí sinh chưa trúng tuyển có nhu cầu tham gia các đợt xét tuyển bổ sung sẽ thực hiện theo thông báo tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin của từng cơ sở đào tạo.

Lưu ý, những thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp đặc biệt được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Hồ sơ minh chứng xét tuyển sẽ được nộp trực tiếp tại cơ sở đào tạo theo hướng dẫn cụ thể của từng trường.