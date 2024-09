Cảnh tượng tan hoang sau bão Helene

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Greenville-Spartanburg, Nam Carolina, cho biết hôm vào ngày 28/9 rằng địa phương "bị tàn phá bởi trận lũ lụt khủng khiếp và thiệt hại do gió trên diện rộng do bão Helene gây ra". Cơ quan "không có từ ngữ nào" để diễn tả số lượng người mất mạng do cơn bão và gọi đây là "sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử văn phòng của chúng tôi" trong một bài đăng trên Facebook vào tối cùng ngày. Ảnh: The New York Times.