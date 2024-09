Nhà tù giam giữ Diddy được ví như 'địa ngục trần gian'

Được mô tả là "đáng sợ", "kinh hoàng", nơi đang giam giữ Sean "Diddy" Combs chắc chắn khác xa so với những biệt thự ở Miami và Los Angeles mà ông trùm âm nhạc từng sống.

Cục Nhà tù đã giải quyết vụ kiện đó vào mùa hè năm ngoái bằng cách bồi thường cho 1.600 tù nhân tổng cộng khoảng 10 triệu USD vì phải "chịu đựng điều kiện sống lạnh giá và vô nhân đạo do sự cố mất điện".

Luật sư của Cordero nói với The New York Times rằng thân chủ của ông là "một nạn nhân khác của MDC Brooklyn, một nhà tù liên bang quá tải, thiếu nhân viên và bị bỏ bê, giống như địa ngục trần gian".

Được xây dựng vào những năm 1990 để giải quyết tình trạng quá tải tại các nhà tù ở thành phố New York, MDC là nơi giam giữ các tù nhân đang chờ xét xử tại tòa án liên bang Brooklyn và Manhattan.

Nhà tù ở Brooklyn hiện là trung tâm cải tạo liên bang duy nhất phục vụ thành phố New York.

Khi được hỏi về điều kiện hiện tại ở MDC, người phát ngôn của Cục Nhà tù Liên bang cho biết cơ quan này "thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ bảo vệ những cá nhân được giao phó cho chúng tôi giam giữ" và do đó họ "xem xét các biện pháp an toàn và thực hiện những hành động khắc phục khi được xác định là cần thiết".

Một thẩm phán liên bang đã từ chối cho Diddy tại ngoại hôm 18/9, nói rằng đề xuất tại ngoại do luật sư bào chữa đưa ra là "không đủ" để giải quyết những lo ngại của tòa án. Thẩm phán Andrew Carter nêu lên lo ngại cho các nhân chứng trong vụ án của Diddy nếu người này được tại ngoại. Do đó, nghệ sĩ giải trí sinh năm 1969 sẽ bị giam giữ cho đến khi ra hầu tòa với cáo buộc âm mưu tống tiền và buôn bán tình dục. Diddy đã không nhận tội đối với các cáo buộc này.

Cohen chắc hẳn biết rõ vì người này là một trong số nhiều tù nhân nổi tiếng đã thụ án tại Trung tâm giam giữ Metropolitan (MDC) khét tiếng của thành phố New York. Cơ sở này cũng từng là nơi giam giữ ca sĩ R. Kelly, "Pharma Bro" Martin Shkreli, người phụ nữ thượng lưu Ghislaine Maxwell, thiên tài tiền điện tử Sam Bankman-Fried và rapper Fetty Wap. Hiện tại, trùm băng đảng bị tình nghi Ismael "El Mayo" Zambada Garcia đang bị giam giữ tại đây trong khi chờ xét xử về tội giết người và buôn bán ma túy.

