Thực hư clip FBI phát hiện 1.000 chai dầu trẻ em trong nhà Diddy

Clip 1.000 chai dầu trẻ em ở nhà Diddy và bài hát mô tả bữa tiệc trụy lạc của Justin Bieber được cho đều là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Clip phát hiện 1.000 chai dầu trẻ em ở nhà Diddy là sản phẩm của AI.

Ông trùm nhạc hip hop Sean "Diddy" Combs đã bị bắt giữ ở một khách sạn tại New York vào ngày 16/9 và hiện bị giam giữ ở trung tâm Metropolitan, Brooklyn. Các cáo buộc chống lại rapper sinh năm 1969 này bao gồm âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, môi giới hoạt động mại dâm.

Một ngày sau đó, Diddy đã ra hầu tòa ở Manhattan, nơi ông bị từ chối tại ngoại vì "có nguy cơ bỏ trốn nghiêm trọng", nhưng sau đó đã phủ nhận các cáo buộc.

Sau vụ bắt giữ và truy tố, có thông tin cho rằng các đặc vụ FBI đã tìm thấy hơn 1.000 chai dầu trẻ em cùng nhiều thứ khác tại nơi ở của Diddy ở Miami và Los Angeles khi họ đột kích vào tháng 3. Giữa lúc vụ việc được phanh phui, một đoạn video cho thấy các đặc vụ mặc đồng phục đứng trong một căn phòng bị lục tung, chứa đầy những chai dầu trẻ em được người dùng X tên Sir Maejor chia sẻ vào ngày 18/9.

"Các đặc vụ đã lấy 1.000 chai dầu trẻ em từ nhà Diddy", chú thích đoạn video dài 5 giây viết.

Tuy nhiên, đoạn video đang lan truyền này chỉ là giả mạo, một sản phẩm của AI. Không có cơ quan truyền thông lớn hay tổ chức liên bang nào đang tham gia vào vụ án của Diddy công bố hình ảnh này. Dù hình ảnh khá mờ, nhiễu, clip giả mạo vẫn thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ.

Ngoài clip này, rất nhiều video, hình ảnh, lời bài hát giả mạo khác cũng được tạo ra với mục đích "câu view" trên mạng xã hội, khi thông tin liên quan đến vụ án của Diddy được quan tâm rộng rãi.

Justin Bieber hát về bữa tiệc trụy lạc của Diddy?

Một số người hâm mộ Justin Bieber cho rằng nam ca sĩ đã phát hành một ca khúc ám chỉ đến những bữa tiệc trụy lạc được cho là do Diddy tổ chức, sau khi một bài hát giả mạo xuất hiện trên mạng xã hội TikTok vào cuối tuần trước.

"Lost myself at a Diddy party / Didn’t know that’s how it goes / I was in it for a new Ferrari / But it cost me way more than my soul", bài hát lan truyền có đoạn, tạm dịch: "Đánh mất bản thân tại một bữa tiệc của Diddy / Không biết mọi chuyện diễn ra như thế nào / Tôi đã tham gia vì một chiếc Ferrari mới / Nhưng nó khiến tôi đánh mất nhiều hơn cả linh hồn".

"Was it worth all the fortune and fame / All the girls never walking the same / Signed the papers so he never has to ever say sorry / Lost myself at a Diddy party", bài hát tiếp tục, tạm dịch: "Liệu có đáng với tất cả tiền bạc và danh vọng đó / Tất cả các cô gái không bao giờ bước đi giống nhau / Ký vào các giấy tờ để anh ấy không bao giờ phải nói xin lỗi / Đánh mất bản thân mình tại bữa tiệc của Diddy".

Không có bài hát chính thức nào của Justin Bieber nói về bữa tiệc của Diddy. Ảnh: FilmMagic.

Nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bài hát này là có thật. Nó không được phát hành trên bất kỳ dịch vụ phát trực tuyến nào, cũng không được công nhận trên bất kỳ kênh chính thức nào của Bieber.

Bài hát cũng không được liệt kê trong danh mục chính thức của Bieber. Một số người nghe suy đoán rằng giọng hát bị bóp nghẹt và thiếu cảm xúc cho thấy nó có thể được tạo ra bằng AI.

Bài hát, được sử dụng làm nhạc nền trong hàng nghìn video TikTok, lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 4 trong bối cảnh một loạt cáo buộc tấn công tình dục chống lại Diddy được chú ý. Các video có bài hát này kể từ đó đã thu hút hàng chục triệu lượt xem.

Bieber, 30 tuổi, lần đầu gặp Diddy khi còn là thiếu niên và đã phát triển tình bạn thân thiết với người này vào giai đoạn đầu của sự nghiệp. Hai người đã hợp tác trong bài hát Moments năm 2023.

Mối quan hệ của họ hiện bị người hâm mộ Bieber soi xét, bày tỏ quan ngại. Các đoạn clip cũ cho thấy Diddy dành thời gian với Bieber khi nam ca sĩ còn là thiếu niên cũng đã xuất hiện trở lại.

Bieber chưa bình luận công khai về những lời buộc tội chống lại Diddy, cũng như chưa đưa ra bất kỳ lời buộc tội nào của riêng mình.

Thông tin đã được kiểm chứng

Ngày 16/11/2023, bạn gái cũ Cassie Ventura đệ đơn kiện Diddy, cáo buộc ông đã cưỡng hiếp cô vào năm 2018 và khiến cô phải chịu đựng mối quan hệ bạo hành kéo dài nhiều năm, bao gồm cả hành vi bạo hành thể xác, "kiểm soát hoàn toàn" cuộc sống cá nhân cũng như nghề nghiệp của cô.

Luật sư của Diddy ban đầu phủ nhận cáo buộc và vụ kiện đã được giải quyết bên ngoài tòa án. Tuy nhiên, Diddy đã đưa ra lời xin lỗi công khai vào năm nay sau khi đoạn video an ninh cho thấy ông đánh đập Ventura vào năm 2016 được công bố.

Sau vụ việc với Ventura, từ cuối tháng 11/2023 đến cuối tháng 5/2024, Diddy đối mặt thêm một loạt cáo buộc khác. Nhiều phụ nữ như Joie Dickerson-Neal, Crystal McKinney, April Lampros... và cả một vài người giấu tên đã đâm đơn kiện Diddy, nói rapper này chuốc thuốc và tấn công tình dục họ trong quá khứ.

Rapper Diddy bị bắt với các cáo buộc âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, môi giới hoạt động mại dâm. Ảnh: The New York Times.

Ngày 16/9, Diddy bị bắt tại Manhattan sau khi bị bồi thẩm đoàn truy tố. Bản cáo trạng cho biết trong hơn một thập kỷ, Diddy đã lãnh đạo một doanh nghiệp phạm tội buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, bắt cóc, đốt phá, hối lộ và cản trở công lý. Rapper bị cáo buộc dụ dỗ nạn nhân vào các buổi biểu diễn tình dục đôi khi kéo dài cả ngày được gọi là "freak offs", bản cáo trạng cho biết.

Diddy cũng bị cáo buộc "lạm dụng, đe dọa và ép buộc phụ nữ và những người xung quanh để thỏa mãn ham muốn tình dục, bảo vệ danh tiếng, che giấu hành vi của mình".

Đến ngày 24/9, thêm một phụ nữ, Thalia Graves, đã đệ đơn kiện liên bang tại New York, cáo buộc Diddy và Joseph Sherman (vệ sĩ kiêm giám đốc an ninh) đánh thuốc và cưỡng hiếp cô năm cô 25 tuổi.