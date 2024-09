Siêu mẫu Naomi Campbell ăn chặn tiền từ thiện

Campbell bị cấm làm người ủy thác từ thiện trong 5 năm sau khi cơ quan giám sát tìm thấy bằng chứng về hành vi sai phạm tài chính nghiêm trọng tại tổ chức từ thiện mà bà điều hành.

Naomi Campbell đã bị cấm làm người ủy thác từ thiện sau khi một cuộc điều tra của cơ quan giám sát phát hiện ra nhiều bằng chứng về hành vi sai trái tài chính tại tổ chức xóa đói giảm nghèo tên Fashion for Relief mà siêu mẫu 54 tuổi này thành lập.

Cuộc điều tra của Ủy ban từ thiện phát hiện rằng Fashion for Relief chỉ chuyển một phần nhỏ trong số hàng triệu bảng Anh mà tổ chức này quyên góp được từ các sự kiện thời trang có sự góp mặt của người nổi tiếng cho các mục đích tốt.

Ủy ban cho biết tổ chức từ thiện này đã chi hàng chục nghìn bảng Anh cho các phòng khách sạn sang trọng, chuyến bay, dịch vụ spa, an ninh cá nhân và thuốc lá phục vụ Campbell. Các khoản thanh toán tư vấn trái phép lên tới hàng trăm nghìn bảng Anh cũng đã được thực hiện cho một trong những người ủy thác của Campbell.

Án phạt

Báo cáo phát hiện rằng trong khoảng thời gian 5 năm kể từ năm 2016, Fashion for Relief đã gây quỹ được gần 4,8 triệu bảng Anh ( 6,4 triệu USD ) từ một loạt các show diễn thời trang, nhưng chỉ chi 389.000 bảng Anh ( 520.000 USD ) tiền tài trợ cho các tổ chức từ thiện đối tác sau khi tính đến phí sự kiện và các chi phí khác.

Gần 350.000 bảng Anh ( 470.000 USD ) sau đó đã được thu hồi từ tổ chức từ thiện này bởi các nhà quản lý tạm thời do ủy ban bổ nhiệm và được trả cho các tổ chức từ thiện Save the Children và Mayor's Fund for London - những nơi đã báo cáo Fashion for Relief với cơ quan quản lý 4 năm trước sau khi không nhận được khoản thanh toán như đã hứa từ các thỏa thuận gây quỹ.

Naomi Campbell bị cấm làm người ủy thác từ thiện trong 5 năm.

Người ủy thác của Campbell là Bianka Hellmich bị phát hiện đã nhận 290.000 bảng Anh ( 388.000 USD ) tiền phí tư vấn trái phép và 26.000 bảng Anh/năm ( 35.000 USD ) tiền chi phí đi lại từ tổ chức từ thiện trong khoảng thời gian 2 năm. Hellmich đã bị tước tư cách là người ủy thác từ thiện trong 9 năm.

Hellmich đề xuất với ủy ban trả lại các khoản phí và chi phí vào tháng 2/2022 và một kế hoạch trả nợ đã được thống nhất với ủy ban. Toàn bộ số tiền đã được trả lại vào tháng 4/2023.

Người ủy thác thứ ba, Veronica Chou, bị cấm trong 4 năm.

Naomi Campbell đã làm gì với tiền từ thiện?

Fashion for Relief trước đây đã lập luận rằng họ không chỉ là một tổ chức từ thiện gây quỹ, mà còn là nền tảng khuyến khích các nhà tài trợ quyên góp trực tiếp cho các tổ chức từ thiện đối tác và các mục đích chính đáng thông qua những sự kiện gây quỹ nổi bật.

Tuy nhiên, báo cáo của ủy ban tiết lộ rằng họ đã không trả ngay cho Save the Children số tiền 450.000 euro (hơn 500.000 USD ) được quyên góp tại một sự kiện gây quỹ năm 2017. Fashion for Relief đã trả số tiền nợ vào tháng 1/2023.

Ủy ban kết luận rằng đã có "hành vi sai trái nghiêm trọng, quản lý tài chính yếu kém và quản trị kém" tại Fashion for Relief kể từ khi tổ chức từ thiện này được thành lập tại Anh vào năm 2015.

Báo cáo điều tra nêu bật tình trạng quản lý tài chính và lưu giữ hồ sơ hỗn loạn, bao gồm việc không lưu giữ bằng chứng về hóa đơn, biên lai hoặc biên bản họp, quyết định chính thức. Tổ chức từ thiện này không có nhân viên toàn thời gian và đã chuyển các vấn đề hành chính, kế toán cho các cố vấn bên ngoài.

Cuộc điều tra cho thấy những sai phạm tài chính nghiêm trọng ở tổ chức từ thiện do Naomi Campbell thành lập.

Ủy ban cho biết tổ chức từ thiện đã bị tính phí 14.800 euro ( 16.500 USD ) cho chuyến bay chở một cựu giám đốc ủy thác giấu tên và một nhà tài trợ giấu tên đến sự kiện gây quỹ ở Cannes vào tháng 5/2018. Trong thời gian ở đó, Campbell đã ở trong một phòng khách sạn có giá 3.000 euro/đêm ( 3.300 USD ) và trả chi phí an ninh cá nhân lên tới hơn 4.000 euro ( 4.400 USD ).

Các chi phí khác mà Campbell tính cho tổ chức từ thiện trong chuyến đi bao gồm gần 8.000 euro (gần 9.000 USD ) cho các liệu pháp spa, dịch vụ phòng, mua thuốc lá và các sản phẩm của khách sạn. Ủy ban phát hiện siêu mẫu đã ở lại khách sạn trong 6 đêm, trong đó chỉ có hai đêm là dành cho sự kiện từ thiện.

Campbell và Hellmich nói với các điều tra viên của ủy ban rằng chi phí khách sạn do tổ chức từ thiện này chi trả sau đó đã được tính vào một nhà tài trợ giấu tên, nhưng các điều tra viên không thể tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Fashion for Relief đã nhận được khoản thanh toán từ các nhà tài trợ bên ngoài.

Fashion for Relief được Campbell thành lập với mục đích gây quỹ để giải quyết tình trạng đói nghèo và hỗ trợ những người trẻ tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Siêu mẫu này tuyên bố rằng tổ chức đã gây quỹ được hàng triệu USD cho các mục đích tốt thông qua các buổi trình diễn thời trang từ thiện kể từ năm 2005.

Ủy ban đã bắt đầu cuộc điều tra chính thức về Fashion for Relief vào tháng 11/2021, sau đó loại Campbell và Hellmich ra khỏi tổ chức. Các nhà quản lý tạm thời phát hiện ra rằng tổ chức từ thiện này thực sự đã mất khả năng thanh toán, không đủ tiền mặt để trả cho các chủ nợ. Cuối cùng, Fashion for Relief đã bị giải thể vào tháng 3.

Một tuyên bố của Save the Children cho biết: "Save the Children cảm ơn Charity Commission vì đã điều tra kỹ lưỡng về Fashion for Relief và cho phép thanh toán các khoản tiền còn nợ của tổ chức từ thiện. Mối quan hệ giữa Save the Children với Fashion for Relief đã kết thúc vào năm 2018 và chúng tôi không có kế hoạch hợp tác với họ trong tương lai".

Trợ lý giám đốc điều tra chuyên ngành và tiêu chuẩn của Ủy ban từ thiện, Tim Hopkins, cho biết: "Những người được ủy thác có nghĩa vụ phải đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của tổ chức từ thiện và tuân thủ các nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của họ. Cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện ra rằng những người được ủy thác của tổ chức từ thiện này đã không làm như vậy, điều này buộc chúng tôi phải loại họ ra khỏi danh sách".