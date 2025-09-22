Cặp vợ chồng 'hờ' lập công ty để lừa những người muốn 'xuất ngoại'

Nhân danh giám đốc doanh nghiệp, Mi cam kết, hứa hẹn đưa người sang Hàn Quốc làm việc với thu nhập cao, ổn định. Qua đó, bị cáo này và đồng phạm chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng của hàng chục cá nhân.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thi Trà Mi (sinh năm 1985, trú ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Giữ vai trò đồng phạm giúp sức, Trần Quang Hiền (sinh năm 1992, ở xã Nhà Bà, TP.HCM) cũng bị tuyên phạt 11 năm tù.

Diễn biến phiên tòa cho thấy năm 2001, Nguyễn Thị Trà Mi sang Hàn Quốc và lấy chồng là người bản địa, sau đó nhập quốc tịch nước sở tại. Năm 2016, Mi ly hôn và trở về Việt Nam sinh sống như vợ chồng (không đăng ký kết hôn) với Trần Quang Hiền.

Do không có nghề nghiệp và cần tiền chi tiêu cá nhân, cặp vợ chồng "hờ" nảy sinh ý lừa đảo chiếm đoạt tiền của các cá nhân thông qua thủ đoạn cam kết, hứa hẹn đưa họ sang Hàn Quốc làm việc. Thực hiện tội phạm, Mi cùng chồng "hờ" thành lập Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục Hiền Mi (gọi tắt là Công ty Hiền Mi), tại TP.HCM.

Cặp vợ chồng "hờ" trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Công ty Hiền Mi sau đó được cấp giấy phép hoạt động. Mi làm giám đốc, còn Hiền giữ chức Phó giám đốc. Công ty do vợ chồng Mi làm chủ không đăng ký và không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đưa người xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Dẫu vậy, Mi vẫn đăng tải thông tin trên mạng xã hội giới thiệu Công ty Hiền Mi hỗ trợ dịch vụ cấp visa cho người lao động tại Hà Quốc và đưa người lao động đi xuất khẩu tại quốc gia này.

Tháng 9/2018, thông qua mạng xã hội, bà Trần Thị H. (sinh năm 1967, trú ở Quảng Ninh) liên hệ với Mi hỏi về thủ tục đưa người xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Mi nói chị ta có khả năng làm các loại visa và cam kết làm được thủ tục xuất, nhập cảnh, đồng thời hỗ trợ công việc cho người lao động 1-2 năm, bảo đảm đi lại an toàn.

Kèm theo đó, Mi cũng đưa ra mức lương hấp dẫn đối với người lao động là 1.800- 2.200 USD /người/tháng. Nữ giám đốc doanh nghiệp cho biết chi phí dịch vụ là 10.500 USD /trường hợp với thời hạn giao visa giao động 90-120 ngày.

Mi cũng hứa hẹn sẽ cho bà H. hưởng "hoa hồng" 500- 1.000 USD /trường hợp. Và để người phụ nữ ở Quảng Ninh tin tưởng hợp tác, Mi luôn hẹn bà H. đến Sân bay Nội Bài và khu vực Đại sứ quán Hàn Quốc (tại Hà Nội) để trao đổi công việc. Gặp nhau, Mi giới thiệu bản thân là Giám đốc, còn chồng "hờ" là Phó giám đốc Công ty Hiền Mi.

Tin tưởng cặp đôi, từ tháng 9/2018 đến tháng 1/2019, bà H. đã nhận tổng cộng hơn 1 tỷ đồng của 7 cá nhân, rồi giao cho Mi và Hiền hơn 877 triệu đồng để nhờ làm giấy tờ, đồng thời đưa những người này sang Hàn Quốc làm việc. Tuy nhiên, sau đó, cặp vợ chồng "hờ" không thực hiện cam kết và chiếm đoạt toàn bộ số tiền nhận từ bà H.

Về phần mình, sau khi nhận thấy bị cặp đôi lừa đảo, bà H. đã phải bỏ tiền ra để hoàn trả lại 7 bị hại nêu trên. Quá trình giải quyết vụ án, người phụ nữ ở Quảng Ninh yêu cầu Mi và Hiền phải khắc phục, bồi hoàn toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Ngoài ra, để có tiền chi tiêu cá nhân, Mi cùng một người đàn ông tên Yoo Hwea Soo (quốc tịch Hàn Quốc) bàn bạc, rồi đưa ra thông tin gian dối về khả năng đưa được người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc dưới hình thức người thân bảo lãnh và doanh nghiệp bảo lãnh.

Tin tưởng thông tin bị cáo đưa ra, một người phụ nữ tên Đỗ Thị Thanh Nga (trú ở Hà Nội) đã nhận tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng của 15 cá nhân muốn ra nước ngoài lao động kiếm sống và sau đó chuyển cho Mi 830 triệu đồng để giải quyết công việc.

Thế nhưng, thay vì thực hiện cam đưa người sang Hàn Quốc làm việc theo hình thức bảo lãnh, Mi không làm gì cả và cũng không trả lại tiền cho các bị hại…

Cơ quan tố tụng xác định tổng cộng, Nguyễn Thị Trà Mi đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng của 22 cá nhân. Trong đó, chồng "hờ" của bị cáo này là Trần Quang Hiền đồng phạm với vai trò giúp sức chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng .

Trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của bị cáo Hiền đã khắc phục một phần hậu quả vụ án thay bị cáo này. Do đó, ngoài hình phạt tù nêu trên, về dân sự, Tòa án nhân dân TP Hà Nội còn tuyên buộc cặp vợ chồng "hờ" phải bồi thường, khắc phục toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt cho các bị hại và người liên quan.