Câu hỏi thường gặp về áp xe não do amip

Áp xe não do amip là bệnh lý nguy hiểm do vậy cần đề cao việc phòng ngừa. Chủ yếu mọi người cần lưu ý vấn đề vệ sinh và ăn uống hàng ngày.

Áp xe não do amip là bệnh do trùng Entamoeba gây ra. Ảnh: ICCsafe.

Áp xe não do amip gây ra và phải cần được điều trị cả ngoại khoa lẫn nội khoa. Đông y không thể chữa khỏi áp xe não do amip.

Amip là gì?

Ký sinh trùng amip (đơn bào Entamoeba histolytica) sống tự do ngoài thiên nhiên và tồn tại trong môi trường nước, đất ẩm, khi có điều kiện thuận lợi sẽ xâm nhập, ký sinh vào cơ thể người. Amip có thể lây truyền qua đường phân hoặc miệng (ăn uống).

Chúng ta có thể bị nhiễm amip nếu tiếp xúc với nguồn nước hoặc thức ăn có chứa amip, hoặc cũng có thể do tiếp xúc tay, chân với những đồ vật có mang trùng amip. Khi nhiễm amip có thể gây ra những bệnh lý như: bệnh lỵ amip, áp xe gan do amip, nhiễm trùng, viêm đại tràng amip, áp xe não do amip…

Áp xe não do amip có chữa khỏi được không?

Áp xe não do amip là bệnh do trùng Entamoeba gây ra, có 4 chủng Entamoeba bao gồm:

E. histolytica (gây bệnh áp xe não do amip)

E. dispar (ký sinh vô hại, thường hay gặp)

E. moshkovskii (ít phổ biến hơn, khả năng gây bệnh không rõ ràng)

E. bangladeshi (ít phổ biến hơn, khả năng gây bệnh không rõ ràng)

Áp xe não do amip là bệnh lý nguy hiểm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời nguy cơ ảnh hưởng tính mạng sẽ rất cao. Người bệnh càng được phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ thì nguy cơ biến chứng càng giảm. Tuy nhiên, đa phần các trường hợp áp xe não do amip đều để lại di chứng, kể cả sau khi đã điều trị khỏi người bệnh cũng khó phục hồi được hoàn toàn.

Ở những bệnh nhân áp xe não do amip phát hiện ở giai đoạn nặng thường đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, khiến hệ thần kinh trung ương không thể hoạt động như bình thường.

Người bệnh có thể rơi vào hôn mê và nguy hiểm tính mạng chỉ trong vòng 1-2 tuần. Do vậy, ngay khi cơ thể có bất kỳ bất thường nào, người bệnh cần đến cơ sở y tế để thăm khám và tìm nguyên nhân. Việc phát hiện sớm có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả điều trị bệnh.

Áp xe não do amip là bệnh lý nguy hiểm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời nguy cơ ảnh hưởng tính mạng sẽ rất cao. Ảnh: Newsfet.

Chăm sóc người bệnh áp xe não do amip

Với người bệnh áp xe não do amip cần được điều trị tại các chuyên khoa thần kinh của các cơ sở y tế. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể bị hôn mê, bán hôn mê và nằm một tư thế trong thời gian dài. Người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ bị các vết loét, do vậy cần được vận động bằng cách trở người để hạn chế các vết loét do tì đè.

Bên cạnh đó, người mắc áp xe não do amip cần tuân thủ tuyệt đối điều trị của các bác sĩ chuyên khoa để hạn chế các nguy cơ biến chứng, thậm chí có thể ảnh hưởng tính mạng.

Chẩn đoán áp xe não do amip bằng cách nào?

Trong chẩn đoán áp xe não do amip, các bác sĩ sẽ dựa vào một số phương pháp như sau:

Khám lâm sàng và chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng tử để phát hiện khối áp xe

Chọc dịch não tủy ở thắt lưng để chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh (trừ một số trường hợp)

Xét nghiệm máu

Phát hiện amip thông qua phản ứng với men Elisa

Sử dụng các phương pháp để chẩn đoán phân biệt với nhồi máu não, u não, nang màng não, xuất huyết não…

Chi phí thăm khám, điều trị áp xe não do amip

Nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc áp xe não do amip, người bệnh cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám và điều trị.

Chi phí thăm khám theo yêu cầu có giá dao động từ 200.000 - 500.000 đồng, sau khi khám lâm sàng các bác sĩ sẽ có chỉ định thêm một số xét nghiệm, chụp chiếu để chẩn đoán tình trạng bệnh.

Dưới đây là một số địa chỉ người bệnh có thể đến để thăm khám và điều trị áp xe não do amip:

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Địa chỉ: số 40 phố Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bệnh viện Bạch Mai. Địa chỉ: số 78 đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bệnh viện Đại học Y. Địa chỉ: số 1 Tôn Thất Tùng, Phường Trug Tự, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Địa chỉ: số 1B Trần Hưng Đạo, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.