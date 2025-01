Cay cú vì bị 'hất cẳng', vác dao chém người tình

Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) bắt giữ đối tượng truy nã Mai Thành Phân (SN 1977, quê tỉnh An Giang) về tội cố ý gây thương tích sau gần một năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, Mai Thành Phân và chị Lý Thị Thu Hà (SN 1978) quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú khu phố Phước Lai, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sống chung như vợ chồng không đăng ký kết hôn và có một con trai nhưng đã chia tay.

Chiều 4/5/2024, chị Hà trên đường đi làm về, khi đến đoạn đường Trần Phú, thuộc KCN Nhơn Trạch 3, thì bị Mai Thành Phân chặn đường lấy dao đuổi chém một nhát vào bàn tay phải khiến chị Hà thương tích 4%.

Đối tượng truy nã Mai Thành Phân.

Sau khi gây án, Mai Thành Phân bỏ trốn, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch đã ra Quyết định truy nã toàn quốc.

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch đã phối hợp với Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bắt Mai Thành Phân khi y đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Trước đó, Tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Dẹn (SN 1999, quê tỉnh Cà Mau) về tội trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ.