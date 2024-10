CEO Mỹ ướp lạnh cơ thể, đi Bắc Cực để 'xả stress'

Theo cuộc khảo sát CEO năm 2024 của tạp chí Inc., 55% các CEO trong danh sách Inc. 5000, bảng xếp hạng những công ty tư nhân có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, cho rằng việc khởi nghiệp đã "gây ra hoặc làm trầm trọng thêm" các vấn đề sức khỏe tinh thần. Thêm vào đó, 35% thừa nhận rằng điều hành doanh nghiệp còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất của họ. Đối với các nhà lãnh đạo, tự chăm sóc bản thân là chìa khóa để có thể làm việc hiệu quả nhất. Dưới đây là 5 thói quen nổi bật được các CEO Inc. 5000 ưa chuộng, theo Inc. Ảnh minh họa: cottonbro/Pexels.