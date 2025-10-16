Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chân dung nữ Bí thư Tỉnh đoàn trẻ nhất Thanh Hóa

  Thứ năm, 16/10/2025 17:17 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa ở tuổi 31, Lê Ngọc Ánh thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, thành tích cá nhân ấn tượng.


Chiều 15/10, hội nghị lần thứ Nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố danh sách 69 người trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, Lê Ngọc Ánh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, được Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 với 100% số phiếu tán thành. Với chức vụ này, Ngọc Ánh trở thành nữ Tỉnh ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành khóa XX. Ảnh: Tiến Long An Media.

Ngọc Ánh (chính giữa) sinh năm 1994, quê xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cô có thời gian công tác tại UBND TP Sầm Sơn cũ. Đến năm 2017, Ngọc Ánh chuyển về Tỉnh đoàn Thanh Hóa, lần lượt kinh qua các chức vụ bao gồm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa và chính thức giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 vào tháng 4/2022. Ảnh: Tiến Long An Media.

Ngọc Ánh thường tham gia các buổi tình nguyện, chuyến thăm và tặng quà cho người dân do Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức. Ảnh: Tiến Long An Media.

"Làm lãnh đạo không có nghĩa là ngồi chờ. Phải đi, phải nghe, phải sai, rồi mới đúng được", Ngọc Ánh chia sẻ trong buổi làm việc với đoàn viên huyện Quan Sơn cũ. Ảnh: Tuổi trẻ Thanh Hóa/Facebook.

Ngọc Ánh thăm nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong (103 tuổi), xã Lương Sơn ngày 24/7. Ảnh: Tuổi trẻ Thanh Hóa/Facebook.

Bí thư Tỉnh đoàn sinh năm 1994 là Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Thạc sĩ Kinh tế và đạt trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Ảnh: Tuổi trẻ Thanh Hóa/Facebook.

Ngọc Ánh dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước khi tham dự phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, chiều ngày 4/10. Ảnh: Tiến Long An Media.

Tân Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh tại Trung tâm Hội nghị 25B tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tiến Long An Media.


