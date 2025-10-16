Chân dung nữ Bí thư Tỉnh đoàn trẻ nhất Thanh Hóa

Ngọc Ánh (chính giữa) sinh năm 1994, quê xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, cô có thời gian công tác tại UBND TP Sầm Sơn cũ. Đến năm 2017, Ngọc Ánh chuyển về Tỉnh đoàn Thanh Hóa, lần lượt kinh qua các chức vụ bao gồm Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn Thanh Hóa và chính thức giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 vào tháng 4/2022. Ảnh: Tiến Long An Media.