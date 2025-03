Chất 'có nhưng không được công khai' trong kẹo Kera là gì?

Dù chiếm tỷ lệ lớn trong một viên kẹo rau củ Kera, sorbitol lại không được liệt kê trong bảng thành phần do thương hiệu kẹo rau củ này công bố.

Hằng Du Mục và đại diện Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt tại buổi gặp gỡ, thông tin về sản phẩm hôm 14/3. Ảnh: Việt Linh.

Trưa 20/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia kiểm tra thêm một số chỉ tiêu để đánh giá tính an toàn của sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Bên cạnh việc hàm lượng chất xơ chưa được làm rõ, Viện đã phát hiện sản phẩm này có chứa sorbitol - một chất tạo ngọt thuộc nhóm đường rượu - với hàm lượng 33,4/100 gram. Đáng chú ý, thành phần này không được ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.

Với hàm lượng chất tạo ngọt chiếm gần 1/3 khối lượng kẹo Kera, đây là mức khá cao so với nhiều thực phẩm thông thường. Thời điểm người tiêu dùng đặt câu hỏi về hàm lượng chất xơ, qua nhiều bài đăng công bố lẫn buổi "gặp gỡ thân tình" của team Chị Em Rọt, con số này vẫn không được công khai.

Chất tạo ngọt phổ biến trong thực phẩm

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) định nghĩa sorbitol là một loại rượu đường (polyol) có vị ngọt khoảng 60% so với sucrose nhưng lại chứa ít calo hơn, chỉ khoảng 2,6 kcal mỗi gam so với 4 kcal của đường thông thường. Sorbitol có mặt trong một số loại trái cây như táo, lê, mận và cũng có thể được sản xuất từ glucose thông qua quá trình hydro hóa.

Tại Mỹ, sorbitol đã được ứng dụng trong ngành thực phẩm từ năm 1929. Theo danh sách "Được công nhận là an toàn" (GRAS) của FDA, thực phẩm có thể chứa tối đa 7% sorbitol. Trên thực tế, việc sử dụng các chất tạo ngọt thay thế đường, bao gồm sorbitol, ngày càng phổ biến.

Kẹo Kera từng được quảng cáo là "một viên bằng một đĩa rau". Ảnh: Kera.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ, dược sĩ Phạm Đức Hùng, Bệnh viện Cincinnati, Ohio (Mỹ) cho biết sorbitol cung cấp năng lượng bằng 2/3 so với đường thông thường và có vị ngọt nhẹ hơn. Chính vì thế, chất này thường có mặt trong các sản phẩm dành cho người ăn kiêng hoặc muốn kiểm soát lượng đường.

- Thực phẩm: Sorbitol xuất hiện trong kẹo cao su không đường, bánh kẹo ít calo và nước giải khát dành cho người ăn kiêng.

- Dược phẩm: Được dùng trong siro ho, thuốc nhuận tràng và viên nén nhai.

- Mỹ phẩm: Với tính chất giữ ẩm hiệu quả, sorbitol thường có mặt trong kem đánh răng, kem dưỡng da và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Không chỉ đơn thuần là một chất thay thế đường, sorbitol còn mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng chú ý.

Cấu trúc phân tử sorbitol. Ảnh: NIH.

Do không bị vi khuẩn trong nước bọt lên men, sorbitol có mặt trong nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Một ưu điểm khác của sorbitol là khả năng kiểm soát đường huyết. Do có chỉ số đường huyết thấp, sorbitol không làm tăng nhanh lượng đường trong máu, giúp người mắc bệnh tiểu đường có thể sử dụng như một giải pháp thay thế an toàn hơn so với đường thông thường. Không chỉ dừng lại ở đó, sorbitol còn có tác dụng nhuận tràng nhẹ, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn khi được sử dụng với liều lượng hợp lý.

Mất nước, rối loạn điện giải nếu tiêu thụ quá liều

"Bên cạnh lợi ích, sorbitol cũng có tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá mức. Khi ăn nhiều hơn 10 gram/ngày, một số người có thể gặp tình trạng tiêu chảy, đau bụng, dù tỷ lệ mắc phải không cao", dược sĩ Hùng cho biết.

FDA cũng nhấn mạnh khi tiêu thụ quá mức, đặc biệt trên 50 gram mỗi ngày, sorbitol có thể gây nhuận tràng, rối loạn tiêu hóa, dẫn đến tiêu chảy và mất cân bằng đường ruột. Đơn vị này cũng yêu cầu dán nhãn cảnh báo trên các sản phẩm có thể khiến người tiêu dùng hấp thụ hơn 50 gam sorbitol/ngày, do nguy cơ gây tiêu chảy nghiêm trọng và mất cân bằng điện giải.

Với hàm lượng sorbitol 33,4 g/100 g, kẹo Kera nếu ăn 3 viên/ngày - theo quảng cáo từ team Chị Em Rọt - có thể tiêu thụ 3,21 g chất tạo ngọt. Mức này vẫn xa ngưỡng gây rối loạn tiêu hóa theo FDA (50 g/ngày). Tuy nhiên, nếu lạm dụng hay dùng nhiều hàng ngày, sorbitol dễ gây nhuận tràng, tiêu chảy, nhất là ở người nhạy cảm.

Theo dược sĩ Hùng, kẹo được quảng bá là bổ sung chất xơ nhưng thực tế lại chứa Sorbitol (có tác dụng nhuận tràng). Điều này có thể dẫn đến nhận thức sai lệch về giá trị dinh dưỡng thực sự của sản phẩm.

Nhu cầu chất xơ hàng ngày của người trưởng thành là khoảng 30 g, trong khi trẻ em cần khoảng 20 g. Hệ đường ruột cần chất xơ như một "trợ thủ" để hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và tăng cường sức khỏe, không phải chất nhuận tràng thay thế.

Hằng Du Mục cúi đầu xin lỗi tại buổi "gặp gỡ thân tình" hôm 14/3. Ảnh: Việt Linh.

Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp gặp vấn đề sức khỏe do tiêu thụ quá nhiều sorbitol. Tạp chí The BMJ từng báo cáo về một phụ nữ tại Đức bị đầy hơi, đau bụng và tiêu chảy kéo dài mà không rõ nguyên nhân. Đồng thời, bà cũng sụt cân đáng kể.

Sau khi khai thác bệnh sử và kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có thói quen nhai 15-20 viên kẹo cao su không đường mỗi ngày, vô tình tiêu thụ khoảng 20 gam sorbitol/ngày. Khi ngừng sử dụng các sản phẩm chứa sorbitol, các triệu chứng của bà dần biến mất, đồng thời cũng trở về cân nặng cũ.

Có thể thấy, dù được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm và dược phẩm, sorbitol không hoàn toàn vô hại nếu tiêu thụ quá mức. Chính vì thế, FDA khuyến cáo người tiêu dùng cần đọc kỹ thành phần trên nhãn sản phẩm, kiểm soát lượng sorbitol nạp vào và tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu có dấu hiệu bất thường.

Mỗi người cần có sự hiểu biết và kiểm soát lượng sorbitol nạp vào cơ thể để đảm bảo một chế độ ăn uống lành mạnh.