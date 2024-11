Chất liệu vẽ nên giấc mơ xe điện Việt

Số một về doanh số tại Việt Nam không phải là điều dễ dàng, nhiều thương hiệu lớn và lâu đời của nước ngoài đã thay nhau nắm giữ vị trí này. Nhưng VinFast - một thương hiệu Việt đã làm được trong khoảng thời gian không tưởng

Số một về doanh số tại Việt Nam không phải là điều dễ dàng, nhiều thương hiệu lớn và lâu đời của nước ngoài đã thay nhau nắm giữ vị trí này. Nhưng VinFast – một thương hiệu Việt đã làm được trong khoảng thời gian không tưởng.

Sau khi được thành lập vào năm 2017 và chuyển mình trở thành một hãng xe thuần điện từ tháng 7/2022, VinFast đã có những bước tiến mạnh mẽ trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ xe điện Việt nhờ những chất liệu được hãng xe Việt tuyển lựa kỹ lưỡng như chất lượng xe, tiêu chuẩn an toàn hay hệ thống showroom, xưởng dịch vụ rộng lớn và chính sách hậu mãi làm hài lòng khách hàng.

Hiện thực hóa giấc mơ xe điện Việt

Tất cả hành trình đều cần một điểm khởi đầu và với VinFast, giấc mơ xe điện Việt đã khởi nguồn từ nhà máy ôtô, xe máy điện tại Cát Hải (Hải Phòng). Được xây dựng theo quy chuẩn châu Âu với công suất thiết kế 35 xe/giờ, nhà máy VinFast có thể đạt sản lượng thường niên 250.000 xe và sẽ tăng dần lên mức 500.000 xe/năm.

Trước khi chuyển mình trở thành một hãng xe thuần điện, VinFast đã giới thiệu mẫu ôtô điện thông minh đầu tiên mang tên VF e34, ra mắt lần đầu trong một sự kiện trực tuyến hồi tháng 10/2021 và đến tay khách Việt chỉ 2 tháng sau đó.

Các mẫu concept VF e35 và VF e36 xuất hiện tại triển lãm ôtô Los Angeles (LA Auto Show) 2021 đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu ôtô điện Việt Nam góp mặt trong triển lãm ôtô quốc tế. Hai mẫu xe này sau đó được đổi tên thành VF 8 và VF 9, không sử dụng tiền tố e trong tên gọi cho xe điện, qua đó khẳng định cam kết điện hóa hoàn toàn của hãng xe Việt.

Vốn dĩ là một thương hiệu non trẻ, VinFast chọn cách “đi tắt đón đầu” thông qua hợp tác với loạt đối tác lớn trên thế giới để đẩy nhanh quá trình phát triển ôtô điện.

Theo đó, VinFast bắt tay cùng Renesas để phát triển công nghệ ôtô điện, hợp tác Pininfarina để thiết kế ngoại hình cho xe hay ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng CATL, hãng pin hàng đầu thế giới, để thúc đẩy điện hoá giao thông.

Những nỗ lực của VinFast sớm thu về quả ngọt. Sau 48 giờ đầu tiên mở bán, VinFast đã nhận tổng cộng 24.038 đơn đặt cọc cho hai mẫu xe điện VF 8 và VF 9 trên toàn cầu. Hay như với mẫu ôtô điện mini VF 3 gần đây cũng từng thu về gần 28.000 đơn đặt trước không hoàn hủy, không chuyển nhượng chỉ trong 66 giờ đầu tiên mở bán.

VinFast cho biết đã bàn giao thành công 34.855 ôtô điện trong năm tài chính 2023. Đây là thành tích cao gấp 5 lần doanh số một năm trước đó, cho thấy bước tiến đáng kể của VinFast cũng như sức ảnh hưởng ngày một to lớn mà hãng xe Việt có được trên thị trường ôtô điện toàn cầu.

Chất lượng là nền tảng

Hồi cuối tháng 5, VF 8 “đại thắng” tại lễ giao giải ASEAN NCAP Grand Prix Awards tổ chức ở Bangkok (Thái Lan). Mẫu SUV cỡ D vượt qua hơn 15 nhà sản xuất ôtô tại Đông Nam Á để nhận các giải thưởng gồm Bảo vệ an toàn cho trẻ em tốt nhất, Hỗ trợ an toàn tốt nhất, Xe tốt nhất, An toàn cho người đi xe máy tốt nhất và SUV tốt nhất.

Trước đó trong chương trình đánh giá tháng 10 của ASEAN NCAP, mẫu xe điện đầu tiên VF e34 của VinFast cũng được chứng nhận an toàn 4 sao tổng thể, số điểm tích lũy đạt được là 78,99 điểm.

Quay trở lại giai đoạn còn là một hãng xe thuần xăng, cả VinFast Lux SA2.0 và Lux A2.0 đều đạt chứng nhận 5 sao của ASEAN NCAP, trong khi VinFast Fadil cũng nhận 4 sao về độ an toàn.

Có thể nói, an toàn chính là nền tảng mà VinFast lựa chọn để phát triển các mẫu xe điện của mình. Yếu tố này cũng là một phần trong chất liệu được VinFast lựa chọn để dệt nên giấc mơ xe điện của người Việt, cho người Việt và giới thiệu đến khách hàng toàn cầu.

Sau 2 quý đầu năm nay, VinFast cho biết đã hoàn tất bàn giao 21.747 ôtô điện cho khách hàng toàn cầu. Hãng xe điện Việt đặt mục tiêu doanh số 80.000 xe trong năm 2024, tức cao hơn khoảng 2,3 lần so với thành tích bán hàng trong năm 2023.

Khi doanh số tăng cao, VinFast cũng nhanh chóng mở rộng mạng lưới showroom, xưởng dịch vụ để nhanh chóng đáp ứng mọi nhu cầu trải nghiệm, mua xe cũng như bảo dưỡng và sửa chữa từ khách hàng.

Cam kết bằng dịch vụ hậu mãi

Tính đến cuối tháng 8, VinFast sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp với 155 cửa hàng trên toàn cầu, trong đó có đến hơn 70% là cửa hàng đại lý. Riêng trong quý II, khoảng 23% lượng xe VinFast bàn giao đến từ kênh đại lý.

Ở Mỹ, VinFast đã thành công thiết lập hệ thống showroom, cửa hàng đại lý tại 8 bang. VinFast cũng nhanh chóng thiết lập mạng lưới phân phối gồm 15 showroom tại Indonesia sau chưa đầy nửa năm gia nhập thị trường ôtô xứ vạn đảo.

Riêng tại Việt Nam, VinFast sở hữu mạng lưới với gần 100 đại lý đã và đang chuẩn bị hoạt động trên cả nước. Hầu hết đại lý đều có đầy đủ chương trình dịch vụ hậu mãi như sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, xử lý bảo hiểm, bán phụ tùng, phụ kiện… đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu của khách Việt với xe điện VinFast.

VinFast triển khai chính sách bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km tùy điều kiện nào đến trước cho các mẫu xe VF e34, VF 7, VF 8 và VF 9. Với các xe VF 5 và VF 6, thời hạn bảo hành là 7 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Gói pin cao áp trang bị cho xe điện VinFast cũng được bảo hành tối đa 10 năm, không giới hạn số km.

Một trong những dịch vụ hậu mãi đáng tin cậy nhất của VinFast là cứu hộ 24/7. Nếu xe gặp vấn đề khi đang lưu thông, khách hàng sẽ được cứu hộ miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. Ngoài ra, VinFast còn cung cấp dịch vụ sửa chữa lưu động, đang được triển khai tại 5 thành phố lớn bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đặc biệt, những chính sách hậu mãi của VinFast ngày càng hoàn thiện nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Đơn cử như chính sách cam kết cung cấp linh kiện phụ tùng hậu mãi trong tối đa 24 giờ, tạo thuận lợi cho các chủ xe. Ngoài hệ thống trạm sạc rộng khắp 63 tỉnh, thành, hãng xe Việt cùng đối tác đã triển khai thêm mô hình trạm sạc nhượng quyền giúp tăng tốc phủ sóng trạm sạc…

Hãng xe số một tại Việt Nam

Chất lượng sản phẩm ngày càng hoàn thiện, dịch vụ hậu mãi và bảo hành tốt là những lý do khiến VinFast đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong nước.

Ở giai đoạn còn là một hãng xe xăng, VinFast cũng từng ghi dấu ấn đậm nét với mẫu xe cỡ A VinFast Fadil. Vào năm 2021, VinFast Fadil đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh của các hãng xe Nhật, Mỹ, Hàn để trở thành ôtô bán chạy nhất Việt Nam. Khi ấy, VinFast Fadil bán được 24.128 xe cho khách Việt.

Còn từ khi chuyển mình thành một hãng xe thuần điện, doanh số của VinFast cũng tăng trưởng liên tục. Năm 2022, VinFast bán ra 7.080 xe điện thì sang năm 2023, doanh số xe điện toàn cầu của hãng đã tăng gấp 5 lần, đạt 34.855 xe.

Doanh số xe điện VinFast tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm Diễn biến doanh số xe điện VinFast trong 3 năm gần nhất (Số liệu: VinFast) Nhãn Năm 2022 Năm 2023 Mục tiêu 2024

xe 7080 34855 80000

Riêng trong năm 2024, dấu ấn của thương hiệu Việt lại càng rõ nét. Ngay trong tháng 9/2024, hãng xe Việt đã chính thức đứng số 1 thị trường về doanh số với hơn 9.300 xe, vượt xa các hãng nước ngoài như Toyota, Hyundai, Mitsubishi …

Đặc biệt, những kết quả mới nhất đã khẳng định vị thế số một Việt Nam của VinFast với 11.000 xe điện đến tay khách hàng trong tháng 10, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên hơn 51.000 xe điện.

Năm nay, VinFast đề ra mục tiêu doanh số 80.000 xe. So với lượng xe bán ra trong năm ngoái, mục tiêu doanh số của VinFast tương đương tăng trưởng 2,3 lần.

Số một là cột mốc không tưởng dành cho hãng xe điện thuần Việt đồng thời là bước đệm để VinFast có thể tiến xa hơn, đưa ôtô điện Việt Nam tiếp cận với nhiều thị trường toàn cầu.