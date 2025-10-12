Chật vật kiếm sống trong các 'xưởng livestream'

Đêm muộn, khi livestream kết thúc, He Jingjie ngồi trong taxi trở về nhà. Thành phố ngoài cửa sổ nhòe trong ánh đèn, cho đến khi xe vào đường hầm. Cô khẽ cười: “Mỗi lần đi qua đây, tôi thấy như đang băng qua cổng thời gian”. Khi được hỏi nếu quay trở lại năm 2018, thời điểm cô từ bỏ cơ hội làm thực tập sinh tại Hàn Quốc, cô có hối tiếc không, He Jingjie cho biết "có lẽ sẽ kiên trì hơn". "Nhưng hiện tại mới là điều quan trọng. Tôi đã chọn con đường này, và sẽ bước tiếp, dù có khó đến đâu”, cô nói.