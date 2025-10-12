Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Chật vật kiếm sống trong các 'xưởng livestream'

  • Chủ nhật, 12/10/2025 08:02 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Trên Douyin, nhiều vũ công dù đầu gối quấn băng, vai đau nhức không dám nghỉ ngơi, tiếp tục lên sóng trước hàng nghìn khán giả, mong sớm thành idol thực thụ.

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 1

24 giờ trước buổi phát sóng đầu tiên, He Jingjie (30 tuổi), vũ công của studio Peach Island, ngồi lặng lẽ bên bàn trang điểm, nước mắt rơi trên gò má đã phủ lớp phấn dày. Đầu gối cô quấn băng đen giấu những miếng dán giảm đau, vai nhức, còn cơn co thắt bụng do đau kỳ kinh khiến cô gần như không thể đứng vững. “Lúc đó tôi sợ mình sẽ không bao giờ nhảy được nữa”, cô nói.

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 2

Thế nhưng hôm sau, He vẫn xuất hiện trên Douyin (TikTok của Trung Quốc), nền tảng đang có trào lưu "tuanbo" (livestream nhóm).

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 3

Trên nền tảng video ngắn, các nhóm 5-7 người luân phiên biểu diễn, ca hát, nhảy múa, trò chuyện cùng khán giả. Người xem có thể gửi quà, bình chọn hoặc trả tiền để “ra lệnh” cho họ thực hiện các động tác cụ thể. Thuật toán theo dõi từng lượt tương tác, quyết định trong thời gian thực ai được ở lại khung hình, ai bị “đẩy” ra khỏi ánh sáng.

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 4

Livestream nhóm bùng nổ sau khi Trung Quốc cấm toàn bộ chương trình truyền hình tìm kiếm thần tượng từ năm 2021, do loạt bê bối như mua phiếu bầu bằng cách đổ bỏ hàng nghìn lít sữa để lấy mã bình chọn, hay những vụ lùm xùm đạo đức của người nổi tiếng. Ban đầu, trào lưu này gây chú ý nhờ yếu tố gây sốc, mặc hở, các màn trừng phạt bằng đồ ăn, hay các trò chơi hài hước. Nhưng giờ đây, trào lưu này đã biến hóa thành những đội nhảy phong cách boyband, nhóm ăn lẩu, nhóm cosplay, cùng vô số biến thể được “lặp lại” không ngừng trên dòng tin Douyin.

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 5xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 6

Sinh trong gia đình giáo viên ở Thiên Tân (Trung Quốc), He Jingjie học múa lén vì cha mẹ cho rằng đó chỉ là “nghề của tuổi trẻ”. Du học Hàn Quốc theo diện trao đổi, cô ký hợp đồng 10 năm với một công ty đào tạo thần tượng, nhưng bị gia đình ép về nước. Nhiều năm sau, cô trở thành diễn viên múa trong các clip quảng cáo ngắn, rồi được mời vào một studio livestream nhóm mới thành lập ở Trùng Khánh (Trung Quốc).

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 7

Đội hình đầu tiên gồm 7 cô gái với nhiều ngành nghề khác nhau, từ influencer có 2 triệu người theo dõi đến giáo viên mỹ thuật, kế toán, sinh viên mới ra trường. Studio này tuyển chọn, huấn luyện và điều phối toàn bộ buổi phát sóng, như một công ty giải trí thu nhỏ. “Khác với truyền hình, livestream không có kịch bản hay đường lui. Mọi thứ diễn ra trực tiếp với ánh sáng, góc máy, trang phục, tương tác”, Zhang Letong, đạo diễn sản xuất từng làm cho Tencent, nói.

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 8

Tối 4/9, 7 vũ công xuất hiện trong buổi livestream đầu tiên. Dưới nền nhạc Love Emergency, Lu Yingcheng (20 tuổi), influencer có 2 triệu người theo dõi, dẫn đội hình. Sau 20 phút, lượng người xem vượt 2.000, gấp đôi kỳ vọng. Buổi diễn kết thúc, ai nấy đều kiệt sức. He Jingjie uống cạn chai nước, Lu ngồi bệt xuống sàn. 3 tiếng sau, họ lại phải lên sóng cho buổi thứ hai.

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 9

Sáng hôm sau, He đến bệnh viện vì đau vai và đầu gối. Bác sĩ khuyên cô nghỉ, kê thêm thuốc giảm đau và châm cứu, nhưng cô vẫn quay lại phòng tập ngay buổi chiều. Trên đường, cô trang điểm trong xe, tận dụng từng đèn đỏ để kẻ mắt, đánh má. Các buổi diễn nối nhau không nghỉ. Petal rơi khiến sàn trơn, vũ công phải gạt sang một bên để nhảy tiếp. Sau mỗi buổi, họ chỉ có vài tiếng ngủ. “Tôi thấy mình cạn kiệt. Không còn thời gian sáng tạo, chỉ còn chạy theo nội dung”, Lu nói. Dù vậy, cơ hội vẫn quá lớn để bỏ qua. Với khoảng 350.000 người theo dõi, He và Lu đều hy vọng "tuanbo" sẽ là bàn đạp sang phim, quảng cáo hoặc show truyền hình.

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 10

Trong ngành này, chỉ vài người có thể vươn lên hàng “idol” thực thụ. Phần lớn nhận mức lương cơ bản khoảng 8.000 NDT/tháng (khoảng 1.100 USD), cộng phần nhỏ trích từ quà tặng. Một số studio còn buộc diễn viên phải “viết bài làm quen” cho những fan chịu chi, cách duy trì doanh thu không khác gì hệ thống thần tượng truyền thống.

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 11

Đối với Duo Xiaomeng, đây là xu hướng tất yếu. “Khán giả không còn kiên nhẫn cho các chương trình dài và bóng bẩy. Sự chú ý giờ phân mảnh, livestream là sự tiến hóa tự nhiên”, ông nói. Thế nhưng, như giáo sư Wu Fang (Đại học Giao thông Thượng Hải) nhận xét, “thuật toán giờ mới là người quyết định ai nổi tiếng”. Trong thế giới này, kỹ năng và nỗ lực chỉ là một phần, phần còn lại là may mắn.

xuong livestream, kiem song livestream, tuanbo Douyin, livestream Trung Quoc, vu cong livestream, cuoc song streamer anh 12

Đêm muộn, khi livestream kết thúc, He Jingjie ngồi trong taxi trở về nhà. Thành phố ngoài cửa sổ nhòe trong ánh đèn, cho đến khi xe vào đường hầm. Cô khẽ cười: “Mỗi lần đi qua đây, tôi thấy như đang băng qua cổng thời gian”. Khi được hỏi nếu quay trở lại năm 2018, thời điểm cô từ bỏ cơ hội làm thực tập sinh tại Hàn Quốc, cô có hối tiếc không, He Jingjie cho biết "có lẽ sẽ kiên trì hơn". "Nhưng hiện tại mới là điều quan trọng. Tôi đã chọn con đường này, và sẽ bước tiếp, dù có khó đến đâu”, cô nói.

Kỷ nguyên 'làm việc giữa đại dương'

Giới siêu giàu nay mở rộng văn phòng ra đại dương. Các du thuyền trở thành không gian làm việc tiện nghi, nơi họp hành, ký hợp đồng và điều hành doanh nghiệp giữa biển.

27:1637 hôm qua

Chấp nhận cắt 1/4 lương để làm việc tại nhà

Thà giảm lương còn hơn phải đi làm mỗi ngày là lựa chọn của nhiều kỹ sư và quản lý sản phẩm trong ngành công nghệ, theo nghiên cứu mới tại Mỹ.

33:1972 hôm qua

Quyết kiếm 2 tỷ đồng trước tuổi 30

Cận tuổi 30, nhiều người trẻ ở TP.HCM, Hà Nội muốn làm chủ và lập kế hoạch kinh doanh, trong khi số khác chọn trữ đông trứng, chủ động trước áp lực hôn nhân và sinh con.

17:30 9/10/2025

AI có cướp đi công việc của chúng ta?

Trong cuốn AI chuyện chưa kể, tác giả Tomoe Ishizumi cho rằng đây chỉ là công cụ tối ưu không hơn không kém. Có một điều chắc chắn rằng AI có thể thay thế phần lớn công việc mà con người đang làm hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ máy móc sẽ cướp đi công việc của con người mà hãy nghĩ rằng máy móc sẽ làm những công việc vất vả để con người có thời gian sáng tạo hơn.

Vo Jeff Bezos ngay cang tao bao hinh anh

Vợ Jeff Bezos ngày càng táo bạo

5 giờ trước 11:39 12/10/2025

0

Lauren Sánchez liên tục xuất hiện tại các sự kiện, tham dự tuần lễ thời trang, diện trang phục có phần o ép vòng một sau đám cưới đình đám hồi giữa năm.

Như Phương

Ảnh: Lü Xiao/Sixth Tone

xưởng livestream kiếm sống livestream tuanbo Douyin livestream Trung Quốc vũ công livestream cuộc sống streamer livestream Douyin Douyin kiếm tiền nghề streamer influencer Trung Quốc tuanbo

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý