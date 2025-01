Cháu nội ông Trump nhận tương tác khủng hậu lễ nhậm chức

Sau chiến thắng tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump, cháu gái Kai Trump thu hút sự chú ý với lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng vọt, trở thành gương mặt Gen Z nổi bật.

Trước chiến thắng tái đắc cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump, kênh YouTube của Kai chỉ có khoảng 63.000 người đăng ký. Tuy nhiên, sau sự kiện này, số lượng đăng ký đã tăng lên 861.000, gấp hơn 13 lần so với trước đó.

Video mới nhất của cô với tiêu đề “Ông nội tôi trở thành tổng thống một lần nữa” nhanh chóng đạt 2,4 triệu lượt xem, thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Sự nổi tiếng của Kai phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của thế hệ trẻ trong gia đình Trump, khi họ trở thành cầu nối giữa Tổng thống và các cử tri trẻ, Newsweek đưa tin.

Tháng 11 vừa qua, ông Trump nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri dưới 30 tuổi, đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay so với các ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa kể từ năm 2008.

Con trai út của ông, Barron Trump, hiện là sinh viên năm nhất tại Đại học New York (Mỹ), được cho là người đóng vai trò quan trọng trong chiến lược podcast đã giúp ông Trump thu hút sự chú ý của lượng lớn cử tri trẻ, đặc biệt là nam giới.

Thế hệ trẻ nhà Trump và sức ảnh hưởng đến Gen Z

Mark Beal, chuyên gia về truyền thông và Gen Z (sinh năm 1997-2012), nhận định rằng chiến lược của gia đình Trump đối với thế hệ trẻ không chỉ là một bước đi thông minh mà còn là cách tiếp cận hiệu quả.

Theo Beal, Barron dù mới 18 tuổi, đã đóng vai trò cố vấn không chính thức cho cha mình trong các chiến lược truyền thông, đặc biệt là các podcast.

Đây là lần đầu tiên các ứng cử viên, bao gồm ông Trump, tham gia vào các podcast yêu thích của giới trẻ, tạo nên tác động mạnh mẽ đến cử tri Gen Z.

Với những hình chia sẻ cuộc sống đời thường, Kai Trump không chỉ xây dựng hình ảnh cá nhân mà còn mang đến góc nhìn gần gũi hơn về Tổng thống Trump.

Kai Trump, mặc dù mới 17 tuổi và chưa đủ tuổi bầu cử, cũng đã chứng tỏ sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên mạng xã hội, với hơn 2,5 triệu người theo dõi trên TikTok và 1,4 triệu trên Instagram.

Tài khoản YouTube của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ vào những video chia sẻ cuộc sống hàng ngày, từ việc đi uống cà phê Starbucks, tập gym, chơi golf, đến chuẩn bị cho vũ hội trường trung học.

Nội dung trong các video của Kai Trump chủ yếu xoay quanh golf và cuộc sống thường ngày, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về Tổng thống và giúp hình ảnh của ông nội cô trở nên gần gũi hơn với công chúng.

Chiến lược truyền thông của gia đình Trump

Bài phát biểu của Kai tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa hồi tháng 7 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược xây dựng hình ảnh của gia đình Trump. Trong bài phát biểu, Kai chia sẻ về mối quan hệ cá nhân với ông nội và gọi ông là “một người ông bình thường”.

Cô chia sẻ rằng ông nội thường cho cô và các anh chị em “kẹo và soda khi bố mẹ không để ý” và luôn quan tâm đến việc học hành của các cháu. Điều này không chỉ làm dịu đi hình ảnh của ông Trump, mà còn giúp xây dựng hình ảnh một ứng cử viên gần gũi với gia đình và cử tri.

Bài phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa của Kai Trump giúp cô ghi dấu ấn với hình ảnh một người cháu gần gũi, thân thiết với ông nội.

2 tháng sau đại hội, ông Trump bắt đầu tham gia vào các podcast phổ biến với giới trẻ, bao gồm các chương trình của Theo Von, anh em nhà Paul, nhóm Nelk Boys và nổi bật nhất là podcast của Joe Rogan - người dẫn chương trình podcast nổi tiếng với hơn 50 triệu lượt theo dõi.

Các buổi trò chuyện này giúp ông tiếp cận trực tiếp cử tri trẻ, thông qua một phương tiện giao tiếp ít kịch bản và tự nhiên.

Melissa Deckman, tác giả cuốn sách The Politics of Generation Z: How the Youngest Voters Will Shape Our Democracy, nhận xét rằng chiến lược của gia đình Trump là một bước đi thông minh.

Việc xuất hiện trên các nền tảng không tập trung vào chính trị giúp ông Trump có thể giao tiếp với cử tri trẻ theo phong cách gần gũi, tự nhiên, điều mà thế hệ Gen Z đặc biệt ưa chuộng.

Chẳng hạn, trong một video trên YouTube, Kai Trump cảm ơn "ông nội" vì đã cứu TikTok, khéo léo lồng ghép yếu tố chính trị trong những video về cuộc sống gần gũi của mình.

Thế hệ trẻ và tương lai chính trị Mỹ

Trong buổi lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của Donald Trump ngày 20/1, sự chú ý không chỉ dồn vào các con lớn của ông mà còn vào Kai và Barron.

Barron xuất hiện thu hút với chiều cao hơn 2 m vượt trội, bắt tay Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, đồng thời tạo dáng khuấy động đám đông.

Barron Trump và Kai Trump nổi bật trong lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.

Kai, trong chiếc váy lấp lánh của Sherri Hill, cũng gây ấn tượng khi nhảy cùng cha cô, Donald Trump Jr., tại buổi dạ tiệc nhậm chức.

Các chuyên gia dự đoán rằng sức ảnh hưởng của thế hệ trẻ sẽ còn mở rộng trong các kỳ bầu cử tiếp theo. Beal nhận xét rằng trong 4 năm tới, khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump kết thúc, con cả của Phó Tổng thống JD Vance sẽ 11 tuổi. Cậu bé có thể trở thành người ảnh hưởng của thế hệ Alpha vào năm 2028 hoặc 2032.

Trong khi đó, Deckman cho rằng chiến lược khai thác truyền thông mới của gia đình Trump là minh chứng rõ ràng cho khả năng nắm bắt cơ hội của đội ngũ chiến dịch, không chỉ với Gen Z mà còn với những thế hệ trẻ hơn trong tương lai.