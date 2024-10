Chạy bộ ngoài trời giúp cơ thể đốt cháy nhiều năng lượng hơn trong khi chạy bộ trên máy có thể giảm áp lực lên các khớp gối.

Chạy bộ trên máy và ngoài trời đều có các ưu điểm riêng. Ảnh: Freepik.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ Nguyễn Tiến Lộc, giảng viên bộ môn Ngoại, khoa Y, Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) cho rằng chạy bộ trên máy lẫn chạy bộ ngoài trời mang đến những lợi ích khác nhau cho sức khỏe.

Chạy bộ trên máy phù hợp với người mới bắt đầu do có thể kiểm soát được tốc độ, thời gian và quãng đường chạy. Hình thức vận động này còn giảm được các rủi ro về an toàn giao thông so với chạy bộ ngoài trời.

Bên cạnh đó, chạy bộ trên máy là chạy trên một bề mặt bằng phẳng, đồng nghĩa với việc các áp lực lên khớp gối và khớp háng sẽ đều đặn hơn.

Ở khía cạnh khác, chạy bộ ngoài trời sẽ giúp bạn đốt cháy nhiều năng lượng hơn. Lúc này, cơ thể phải đồng thời vừa chạy, vừa thích nghi với môi trường. Ngoài ra, chạy bộ ngoài trời còn giúp giảm nhàm chán so với việc chạy trên máy.

Tùy thuộc vào mục tiêu và sở thích cá nhân, bạn có thể chọn phương pháp phù hợp hoặc kết hợp cả hai để tận dụng những lợi ích của mỗi hình thức.

Song song với chạy bộ, nhiều người cũng lựa chọn đi bộ như một phương thức vận động nhẹ nhàng.

Theo bác sĩ Lộc, đi bộ và chạy bộ đều là những hình thức luyện tập tốt cho sức khỏe. Cả hai đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, tùy thuộc vào mục tiêu tập luyện, tình trạng sức khỏe và sở thích cá nhân của mỗi người.

Đi bộ giúp giảm tải trọng lên khớp hơn so với chạy bộ. Đó là lý do đi bộ sẽ là lựa chọn an toàn cho những người mới bắt đầu tập chạy.

Tuy nhiên, chạy bộ sẽ giúp đốt cháy nhiều năng lượng hơn trong cùng một khoảng thời gian. Ngoài ra, chạy bộ còn có thể kích thích sản sinh “hormone hạnh phúc” như endorphin, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.