Chị ruột mất không để lại di chúc, em gái cần làm gì để nhận 3 tỷ?

An Giang: Vận động đối tượng giết người trốn sang Campuchia đầu thú

0

Qua công tác tuyên truyền vận động của cơ quan công an, sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia, sáng 10/5, Trần Minh Thượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đầu thú.