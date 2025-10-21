Phát hiện 2 vụ rao bán súng hơi trên mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP Cần Thơ phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội rao bán súng hơi, linh kiện súng hơi, dao tự chế.

Trước đó, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook "Đông Tà" đăng tải thông tin, hình ảnh liên quan đến súng hơi, phụ kiện súng hơi lên trang cá nhân. Ngoài ra, tài khoản trên đăng tải hình ảnh về các phụ kiện này vào các nhóm Facebook để rao bán.

Phòng An ninh mạng xác định chủ tài khoản trên là N.T.P (SN 1995, trú xã Mỹ Phước, TP Cần Thơ) nên triệu tập làm việc. Quá trình đấu tranh, cơ quan Công an thu giữ một số công cụ, đồ vật bằng kim loại nghi là súng, linh kiện lắp ráp súng hơi, dao tự chế... được P cất giấu tại vườn sau nhà.

Tang vật do Phòng An ninh mạng thu giữ tài nhà của P.

Tiếp tục mở rộng, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân tên "Đ.T.Đ.T" do T.Q.C ngụ xã Thới Lai (TP Cần Thơ) sử dụng, đăng trên các hội nhóm kín nội dung: "Nghỉ chơi, cần thanh lý lại như hình hoặc xé lẻ, anh em cần món nào inbox, em ở khu vực Cần Thơ" kèm theo hình ảnh vật giống súng.

Phòng An ninh mạng phối hợp Công an xã Thới Lai triệu tập, làm việc chủ tài khoản Facebook trên; đồng thời thu giữ một số súng hơi, linh kiện lắp ráp súng hơi.

Các vụ việc trên đang được Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ phối hợp xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.