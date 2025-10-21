Thuê ôtô tự lái, làm giả giấy tờ rồi mang đi cầm cố

Sau khi thuê xe tự lái, Tuấn lên mạng để đặt làm giả giấy tờ đăng ký xe hoặc hợp đồng mua bán rồi mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc online và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987, ngụ tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về các hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức" và "Đánh bạc trên không gian mạng".

Theo cơ quan Công an, lợi dụng sự phát triển của dịch vụ cho thuê xe tự lái và những kẽ hở trong quản lý, Nguyễn Văn Tuấn sử dụng thủ đoạn thuê xe tự lái, rồi sau đó làm giả giấy tờ để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang lấy lời khai của Nguyễn Văn Tuấn.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tuấn khai nhận sau khi thuê xe tự lái từ các dịch vụ cho thuê hợp pháp, Tuấn lên mạng xã hội đặt làm giấy tờ giả đăng ký xe hoặc hợp đồng mua bán xe giả.

Sau đó, gã đàn ông này mang ôtô thuê được cùng giấy tờ giả để đến các tiệm cầm đồ, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt, hắn sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian chưa đầy một tháng, với thủ đoạn trên, Tuấn thực hiện trót lọt 5 vụ, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng .

"Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, đối tượng đã liên hệ với các đối tượng khác qua Facebook để làm giả giấy tờ đăng ký xe. Đặc biệt, đối với những chiếc xe của cơ sở kinh doanh cho thuê xe tự lái mà giấy tờ đang thế chấp trong ngân hàng, thì đối tượng lại làm giả giấy tờ hợp đồng mua bán xe, sau đó đến các cơ sở dịch vụ cầm đồ để cầm cố.

Chủ cơ sở cầm đồ không kiểm tra kỹ để xác định là giấy tờ giả hay thật và giao tiền cho đối tượng nên khi sự việc vỡ lở thì tiền mất và tài sản mà đối tượng cầm cố tại cơ sở cũng không giữ được...", cán bộ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo.