Đối tượng có dấu hiệu 'ngáo đá' gây thương tích cho một cán bộ công an

  • Thứ ba, 21/10/2025 15:03 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Cảnh sát cơ động tỉnh Bắc Ninh đã dũng cảm tiếp cận, tước hung khí và khống chế đối tượng Vũ Minh Nhật có biểu hiện "ngáo đá", đập phá tài sản và tấn công lực lượng công an.

Ngày 21/10, theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an phường Bắc Giang đã kịp thời triển khai lực lượng, khống chế và bắt giữ đối tượng Vũ Minh Nhật (SN 1990, trú tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh) có biểu hiện "ngáo đá", đập phá đồ đạc và cố thủ trong nhà, chửi bới và tấn công lực lượng công an.

Trước đó, khi nhận được tin báo của nhân dân về việc đối tượng Vũ Minh Nhật có biểu hiện "ngáo đá", đập phá tài sản, lực lượng Cảnh sát cơ động nhanh chóng có mặt, phối hợp với Công an phường Bắc Giang phong tỏa hiện trường, bảo đảm an toàn khu vực, đồng thời vận động đối tượng ra trình diện.

Dau hieu ngao da, Gay thuong tich anh 1

Cảnh sát khống chế đối tượng Nhật.

Tuy nhiên, Nhật không chấp hành mà có lời lẽ lăng mạ, đe dọa và dùng hung khí tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một cán bộ Công an phường Bắc Giang bị thương nhẹ.

Trước tính chất manh động, nguy hiểm của đối tượng, lực lượng Cảnh sát cơ động đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ dũng cảm tiếp cận, khống chế đối tượng, tước hung khí, đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng thi hành công vụ.

Hiện, đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Bắc Giang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.

https://tienphong.vn/doi-tuong-co-dau-hieu-ngao-da-gay-thuong-tich-cho-mot-can-bo-cong-an-post1789080.tpo

Nguyễn Thắng/Tiền Phong

