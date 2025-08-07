Chi tiết MG4 EV thế hệ mới vừa ra mắt, giá từ 10.100 USD

Ra mắt lần đầu vào năm 2022, MG4 (trước đây là MG Mulan) là mẫu hatchback hạng B+ sử dụng động cơ điện. Tuy nhiên, với doanh số không quá khả quan, MG đã quyết định ra mắt thế hệ thứ hai MG4 EV chỉ sau 3 năm ra mắt.