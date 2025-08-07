Chi tiết MG4 EV thế hệ mới vừa ra mắt, giá từ 10.100 USD

|
Ra mắt lần đầu vào năm 2022, MG4 (trước đây là MG Mulan) là mẫu hatchback hạng B+ sử dụng động cơ điện. Tuy nhiên, với doanh số không quá khả quan, MG đã quyết định ra mắt thế hệ thứ hai MG4 EV chỉ sau 3 năm ra mắt.
|
Mới đây, hãng đã tổ chức một buổi ra mắt hoành tráng tại Hàng Châu vào tối ngày 5/8. Trước đó, thiết kế của mẫu xe điện này từng được tiết lộ thông qua website của Bộ Thương mại và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT).
|
Ngoại thất của MG4 EV thế hệ thứ hai được lấy cảm hứng từ mẫu xe thể thao MG Cyberster, với kích thước tổng thể 4.395 x 1.842 x 1.551 mm, trục cơ sở dài 2.750 mm.
|
Thay vì cụm đèn trước cũ có thiết kế mỏng và vuốt nhọn, cụm đèn LED Smart Star hoàn toàn mới của MG4 EV mang phong cách trung tính và hiện đại hơn.
|
Đặc biệt, mẫu hatchback hạng B+ này được bổ sung logo MG phát sáng tại đầu xe. Đây là trang bị khá mới trên xe điện, vốn thay thế cho lưới tản nhiệt phát sáng.
|
Đối với các phiên bản cao cấp, xe được trang bị mâm 5 chấu kép kích thước 17 inch. Xe có 6 màu sắc ngoại thất, bao gồm các màu mới như tím Donglai Purple và đỏ Coral Red.
|
Điểm mới trên MG4 EV là thiết kế cụm đèn hậu dạng LED mỏng hình mũi tên Seiya. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ chính mẫu xe thể thao MG Cyberster.
|
Nội thất của MG4 EV thế hệ mới được thiết kế lại hoàn toàn với bảng taplo cắt xẻ nhiều hơn, nổi bật với màn hình kích thước 15.6 inch với độ phân giải 2.5K, sử dụng hệ điều hành Oppo Smart Mobility.
|
Theo nhà sản xuất, không gian nội thất có hơn 30 vị trí lưu trữ hành lý. Ghế trên xe sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường cùng các phối màu trẻ trung hơn.
|
Ghế hành khách phía trước có thể nghiêng 46.4° với không gian để chân 409 mm và độ dài đệm ghế lên đến 503 mm.
|
Khoang hành lý phía sau có dung tích 471 L và lên đến 1.362 L khi gập tựa lưng hàng ghế sau. Khi đó, khoang sau được mở rộng lên đến 1,8 m². Vị trí này còn bổ sung không gian nằm bên dưới sàn với dung tích 98 L.
|
MG4 EV được trang bị một động cơ điện có công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, đi kèm 2 tùy chọn pin LFP có dung lượng 42,8 kWh và 53,9 kWh.
|
Xe có khả năng sạc nhanh từ 30% lên đến 80% dung lượng trong 21 phút. Quãng đường di chuyển của 2 phiên bản này lần lượt là 437 km và 530 km theo chuẩn CLTC.
|
Quá trình sản xuất ứng dụng phương pháp tích hợp pin vào thân xe (cell-to-body – CTB), được cho là giúp cải thiện hiệu quả không gian khoang nội thất cũng như độ cứng vững của xe, với độ cứng xoắn được đo đạt ở mức 31.000 Nm/độ.
|
Tại Trung Quốc, MG4 được phân phối với 4 phiên bản Comfort, Ease, Freedom và Smart với mức giá dao động từ 73.800 - 105.800 NDT (khoảng 10.110 - 14.400 USD). Phiên bản sử dụng pin bán thể rắn sẽ được giới thiệu vào tháng 9/2025.
