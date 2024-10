Chi tiết Mitsubishi DST Concept - mẫu SUV thay thế cho Outlander

Do đó, "MMV chỉ có thể cung cấp dòng sản phẩm Outlander CKD (được lắp ráp trong nước)". Trên thực tế, thiếu sự nâng cấp về trang bị lẫn thiết kế tụt hậu so với các đối thủ, doanh số Outlander tại Việt Nam luôn thua kém với các mẫu SUV hạng C khác như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory, Honda CR-V...