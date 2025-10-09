Chìa khóa giúp 3 mỹ nhân Gen Z đẹp hơn mỗi ngày, sống trọn thanh xuân

Nhờ nuôi dưỡng lối sống “đẹp hơn mỗi ngày”, 3 cô gái Gen Z Bảo Ngọc, Lê Bống, Phương Anh tự tin sống hết mình với thanh xuân.

Với họ, “đẹp hơn mỗi ngày” không chỉ là chăm chút vẻ ngoài mà còn là hành trình bền bỉ, chọn lựa những thứ tốt nhất để chăm sóc sự khoẻ đẹp bền vững từ bên trong.

Đẹp hơn mỗi ngày để sẵn sàng với thử thách mới

Vừa đảm nhận vai trò Giám đốc Miss World Vietnam 2025 và đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 (Miss World 2026), Bảo Ngọc đối diện áp lực nhân đôi. Song, cô vẫn chọn sống hết mình và không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Bởi với người đẹp, thanh xuân là hành trình không ngừng vượt giới hạn.

Để có thể làm tốt 2 vai trò, Bảo Ngọc duy trì cơ thể khỏe mạnh và thần thái rạng rỡ bằng chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp dầu olive Olivoilà. Người đẹp tin rằng nền tảng khỏe đẹp từ bên trong sẽ mang đến đường cong mềm mại, quyến rũ cùng vẻ đẹp tự nhiên rạng ngời.

Với hành trình chinh phục Miss World 2026, Bảo Ngọc xem đây vừa là trọng trách vừa là cơ hội. Trên đấu trường nhan sắc quốc tế, Bảo Ngọc mong muốn thể hiện vẻ đẹp và giá trị tích cực của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời khẳng định phiên bản “đẹp hơn mỗi ngày” mà cô đã bền bỉ trau dồi.

“Tôi tin rằng khi chuẩn bị tốt từ sức khỏe, thần thái đến kỹ năng và kiến thức xã hội, mọi thử thách càng giúp bản thântrưởng thành hơn. Tôi cảm thấy may mắn vì được tận hưởng cơ hội của tuổi trẻ, được kể câu chuyện của mình đến bạn bè thế giới”, người đẹp chia sẻ.

Khỏe đẹp từ bên trong là “chìa khóa” để Hoa hậu Bảo Ngọc sống trọn với đam mê.

Thanh xuân là để nâng cấp chính mình

Hành trình trưởng thành của TikToker Lê Bống bắt đầu từ quyết định dám thay đổi. Với cô, đó là lúc tiến xa hơn ở vai trò MC truyền hình, thử sức làm diễn viên, tham gia dự án cộng đồng. Người đẹp cho rằng thanh xuân không phải để chạy theo hào quang, mà để theo đuổi điều bản thân tin tưởng và tự hào.

Hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của Lê Bống đến từ quyết tâm và sự bền bỉ nuôi dưỡng nội lực trong nhiều khía cạnh. Nữ MC xây dựng lối sống cân bằng bắt đầu từ lựa chọn nguyên liệu, thực phẩm tốt cho sức khỏe. Bởi cô tin rằng muốn đẹp bên ngoài thì cần bắt đầu từ việc khỏe bên trong. Chẳng hạn việc chọn dầu olive Olivoilà như bí quyết khỏe đẹp.

“Dầu olive Olivoilà là điểm nhấn cho món ăn thêm hương vị tinh tế, đồng thời bổ sung vitamin E, polyphenol hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa. Nguyên liệu này cũng nằm trong liệu trình ‘vỗ về’ bản thân sau ngày dài làm việc hết công suất. Tôi dùng dầu olive để tẩy trang, trộn cùng sữa tắm để dưỡng ẩm cho làn da thêm mịn màng”, Lê Bống bật mí.

Với Lê Bống, thanh xuân là để trở thành phiên bản đẹp hơn mỗi ngày.

Trân trọng bản thân và tạo cơ hội cho đam mê

Đi trên 2 con đường song song là Á hậu Việt Nam 2020 - Miss International Vietnam 2022 và giảng viên Đại học RMIT Việt Nam, Phương Anh xác định tuổi trẻ gắn liền mục tiêu không ngừng chinh phục thử thách và lan tỏa giá trị đến cộng đồng. Chính mục tiêu ấy thôi thúc cô luôn đổi mới, để mỗi ngày trôi qua, mỗi khoảnh khắc xuất hiện đều đẹp hơn ở diện mạo, phong thái và tri thức.

Trong hành trình biến mỗi ngày trở nên có ý nghĩa, Phương Anh tìm thấy điểm chạm thú vị với nét đẹp khỏe khoắn, tự nhiên của phụ nữ Địa Trung Hải - vẻ đẹp bắt nguồn từ sự trân trọng bản thân và nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Với cô, đây là cách phụ nữ tôn trọng chính mình. Khi rạng rỡ, tự tin, cánh cửa đam mê cũng rộng mở hơn.

Á hậu Phương Anh chọn đẹp hơn như cách trân trọng bản thân và đón nhận những cơ hội mới.

“Trót mê” bí quyết giữ sự khỏe đẹp từ bên trong của phụ nữ Địa Trung Hải, người đẹp tìm hiểu và chọn dầu olive Olivoilà nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha. Đây là vùng đất có chất lượng olive tốt trên thế giới, dầu được sản xuất bằng công nghệ ép lạnh từ trái olive được tuyển chọn kỹ lưỡng, thực hiện trong vòng 24 giờđầu tiên sau khi thu hoạch, nên lưu giữ gần như toàn vẹn hương vị nguyên bản và dưỡng chất. Người đẹp thường thêm nguyên liệu này vào thực đơn ăn uống cũng như kết hợp đường nâu, mật ong, dầu dừa để có công thức làm đẹp an toàn, lành tính tại nhà.

Dầu olive Olivoilà chăm sóc phái nữ khỏe đẹp từ bên trong.

Có thể nói, 3 người đẹp Gen Z, mỗi người một hành trình chinh phục ước mơ riêng, nhưng có điểm chung là dám sống hết mình với tuổi trẻ và lựa chọn những gì tốt nhất để nuôi dưỡng vẻ đẹp từ trong ra ngoài. Trên hành trình ấy, dầu olive Olivoilà luôn đồng hành để không chỉ riêng 3 cô nàng, mà bất kỳ ai cũng đều có thể “đẹp hơn mỗi ngày”.