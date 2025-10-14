Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Chiều nay Công an Hà Nội thông tin vụ án liên quan Shark Bình

  • Thứ ba, 14/10/2025 11:35 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Công an TP Hà Nội sẽ cung cấp thông tin về một số vụ án điều tra, khám phá thời gian qua, trong đó có vụ án liên quan Shark Bình.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin về kết quả điều tra, khám phá một số vụ án, vụ việc điển hình thời gian qua, trong đó có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) làm chủ tịch và một số công ty liên quan.

Shark Binh anh 1

Shark Bình (tên đầy đủ Nguyễn Hòa Bình) là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn NextTech.

Trước đó, chiều 6/10, tại họp báo quý của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, thông tin về những tin đồn liên quan tiền ảo Antex của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết sau khi nắm được các thông tin phản ánh, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ điều tra, xác minh. Qua rà soát các phòng nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tiếp nhận đơn của một người ở Ninh Bình trình báo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

"Công an Hà Nội khẳng định tất cả những người có đơn tố giác sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định trên tinh thần không ngoại lệ, không có vùng cấm", Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Pháp luật về cư trú - Những điều cần biết" đề cập những quy định pháp luật về nơi cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư trú.

Xuân Ân

Shark Bình Hà Nội Tiền mã hóa Shark Bình

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Cong an Ha Noi tang cuong bam co so, giu vung binh yen tu goc hinh anh

Công an Hà Nội tăng cường bám cơ sở, giữ vững bình yên từ gốc

3 giờ trước 09:47 14/10/2025

0

Là một trong những Đảng bộ lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị của Thủ đô, Đảng bộ CATP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để Thủ đô phát triển bền vững, ổn định.

Truy to cuu giam doc cong ty lua dao 45 ty dong hinh anh

Truy tố cựu giám đốc công ty lừa đảo 45 tỷ đồng

3 giờ trước 09:25 14/10/2025

0

VKSND tỉnh Cà Mau hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Tân (SN 1991, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi), Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, chi nhánh TP Cần Thơ), Nguyễn Đăng Trình (SN 1983) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bat doi nam nu danh trao day chuyen vang cua cu ba 86 tuoi hinh anh

Bắt đôi nam nữ đánh tráo dây chuyền vàng của cụ bà 86 tuổi

1 giờ trước 11:11 14/10/2025

0

Công an phường Chiềng Cơi (tỉnh Sơn La) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp Mè Văn Pôn (SN 1973), Hoàng Thị Phớ (SN 1975, là chủ tài khoản Facebook "Hoàng Phớ") cùng trú tại bản Tủm, xã Yên Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý