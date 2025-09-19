Chinh phục mọi hành trình cùng Bridgestone Turanza 6

Bridgestone mang đến trải nghiệm “Escape Trip” từ TP.HCM đến Mũi Né, một cung đường hội tụ đủ thử thách của tốc độ, địa hình và điều kiện thời tiết.

Trên những chặng đường nối dài từ TP.HCM đến Mũi Né, từ cao tốc hiện đại đến quốc lộ, tỉnh lộ với bề mặt đường nhựa, đường đá, đất đỏ, lốp xe Bridgestone Turanza 6 đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh của một dòng lốp cao cấp, được thiết kế để mang lại sự êm, đầm, an toàn và vững vàng cho mọi hành trình. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là lời khẳng định cho thông điệp “Đầm chắc tay lái, êm ái trọn đường” Bridgestone theo đuổi.

Đây cũng là dịp để các tay lái kiểm chứng trực tiếp sức mạnh và sự ổn định của dòng lốp cao cấp Bridgestone trong mọi tình huống. Qua đó, thương hiệu muốn khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trên mọi nẻo đường, từ những chuyến đi thường nhật đến hành trình chinh phục xa hơn, bền bỉ và an toàn hơn.

Kiểm chứng sự ổn định ở tốc độ cao

Trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Turanza 6 cho thấy khả năng bám đường và ổn định tuyệt vời. Công nghệ Enliten của Bridgestone giúp giảm lực cản lăn, mang lại cảm giác lái nhẹ nhàng và tiết kiệm nhiên liệu hơn, nhưng vẫn duy trì độ bám chắc chắn khi xe vận hành ở tốc độ cao.

Khoang cabin trở nên tĩnh lặng nhờ khả năng giảm ồn. Ngay cả khi tốc độ đạt 100 km/h, tiếng vọng từ mặt đường vẫn được kiểm soát tốt, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và thoải mái.

Trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Turanza 6 cho thấy khả năng bám đường và ổn định.

Thử thách khả năng cân bằng

Rời cao tốc, hành trình tiếp tục trên quốc lộ và tỉnh lộ, nơi mật độ phương tiện đông đúc hơn và mặt đường thay đổi liên tục từ nhựa phẳng đến gồ ghề, thậm chí lẫn sỏi đá. Đây là lúc Turanza 6 phát huy lợi thế về khả năng điều khiển chính xác.

Nhờ thiết kế gai lốp mới với các khối gai được phân bố hợp lý, xe luôn giữ được độ ổn định khi ôm cua hoặc phanh gấp. Người lái cảm nhận rõ sự cân bằng và phản hồi chắc chắn từ vô-lăng, giúp xử lý linh hoạt ngay cả trong những tình huống bất ngờ.

Lốp xe được kiểm tra độ cứng của hợp chất cao su trước khi khởi hành.

Thử thách độ bền bỉ và êm ái

Tiến sâu hơn vào những xã lộ ít được bảo dưỡng, bề mặt đường chuyển sang đá dăm và đất đỏ đặc trưng. Đây là điều kiện khắc nghiệt cho bất kỳ bộ lốp nào, khi độ xóc nảy, tiếng ồn và nguy cơ va đập tăng cao.

Lốp Turanza 6 được thử nghiệm thực tế trên mặt đường thay đổi liên tục từ nhựa phẳng đến gồ ghề, thậm chí lẫn sỏi đá.

Tuy vậy, Turanza 6 chứng minh được độ bền bỉ và sự êm ái nhờ cấu trúc khung lốp chắc chắn kết hợp với công nghệ vật liệu tiên tiến. Xe lướt qua ổ gà, mô đất hay đá cứng mà không tạo ra những chấn động khó chịu trong cabin. Người ngồi trong xe vẫn giữ được sự thoải mái, thay vì bị ảnh hưởng bởi địa hình phức tạp.

Kiểm chứng sự an toàn

Kết thúc hành trình, thử thách quan trọng nhất chính là đường ướt sau cơn mưa lớn tại Phan Thiết. Với công nghệ rãnh gai thoát nước thông minh giúp giảm thiểu hiện tượng trượt nước, tăng khả năng bám đường và rút ngắn quãng đường phanh trên mặt đường trơn trượt, Turanza 6 đã chứng minh được năng lực vượt trội. Xe vẫn giữ quỹ đạo ổn định khi phanh gấp trong các tình huống khẩn cấp, không bị lạng sang hai bên - minh chứng cho cam kết an toàn mà Bridgestone hướng đến.

Turanza 6 bộc lộ bản lĩnh an toàn trên những cung đường khó đi.

Đi hết hành trình dài, Turanza 6 không đơn thuần đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một bộ lốp - bám đường, êm ái, bền bỉ - mà còn vượt kỳ vọng:

Êm ái vượt trội: Công nghệ triệt tiêu rung chấn và tiếng ồn, mang lại sự tĩnh lặng ngay cả khi chạy ở tốc độ cao.

Đầm chắc tay lái: Khả năng xử lý chính xác trên nhiều địa hình từ cao tốc, quốc lộ, đến đường đất đỏ, đường ướt.

An toàn tối đa: Tối ưu trong điều kiện phanh gấp, vào cua, đặc biệt trên mặt đường trơn trượt.

Tiết kiệm nhiên liệu: Giảm lực cản lăn nhờ công nghệ Enliten, hỗ trợ giảm phát thải CO2, phù hợp xu hướng di chuyển bền vững.

Độ bền đáng tin cậy: Cấu trúc lốp chắc chắn, thích nghi với cả cung đường khắc nghiệt.

Trong một hành trình dài, chiếc lốp không chỉ là bộ phận tiếp xúc duy nhất với mặt đường, mà còn là bạn đồng hành giữ vững sự an toàn, thoải mái và bản lĩnh của người cầm lái. Bridgestone Turanza 6 hướng đến những trải nghiệm không ngại thử thách và luôn mang lại khả năng kiểm soát vượt trội trong mọi tình huống.

Bridgestone Turanza 6 hướng đến những trải nghiệm không ngại thử thách và luôn mang lại khả năng kiểm soát trong mọi tình huống.

Không phải ngẫu nhiên Turanza 6 được xem là chuẩn mực mới của dòng lốp touring cao cấp. Đây là lời cam kết của Bridgestone trong việc không ngừng nâng tầm trải nghiệm lái, đồng thời góp phần xây dựng một tương lai di chuyển bền vững.