Bridgestone và hành trình đưa tốc độ trở thành chuẩn mực công nghệ

Câu chuyện trên đường đua không chỉ nằm ở chiến thắng. Đó là hành trình làm chủ tốc độ và đưa công nghệ lốp tiên tiến nhất từ đường đua khắc nghiệt đến từng con phố.

Trong thời đại mọi chuyển động đều được số hóa, khi con người ngày càng khao khát những trải nghiệm chân thật, thể thao tốc độ đang trở lại như làn sóng mới, mãnh liệt và sống động. Không chỉ là cuộc chơi của giới chuyên nghiệp, niềm đam mê tốc độ đang lan rộng trong cộng đồng trẻ - những người luôn khao khát thử thách, chinh phục và khẳng định bản thân.

Super GT, giải đua danh giá bậc nhất châu Á, không chỉ là đấu trường của những cỗ máy tối tân mà đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng - nơi công nghệ hội tụ, đam mê bùng cháy và cảm xúc thăng hoa.

Trong suốt hành trình ấy, Bridgestone luôn hiện diện như một biểu tượng không thể thiếu. Không dừng lại ở nhiệm vụ nhà cung cấp lốp, Bridgestone còn đóng vai trò là cầu nối giữa đường đua và người hâm mộ - từ những bộ lốp hiệu suất cao được tôi luyện qua từng vòng đua đến hoạt động cộng đồng, triển lãm công nghệ và những chiến dịch truyền cảm hứng được lan tỏa rộng rãi như “What sets your heart racing”.

Bridgestone hiểu rằng tốc độ không chỉ là con số, mà là một trải nghiệm, một phong cách sống, một cảm xúc mà ai cũng có thể chạm tới. Dù là tay đua dày dạn kinh nghiệm hay người cầm lái hàng ngày trên phố thị, ai cũng có thể tìm thấy trong hành trình cùng Bridgestone sự gắn kết với tinh thần tốc độ một cách an toàn, hiệu quả và đầy cảm hứng.

Một điểm nhấn nổi bật trong chiến lược thể thao tốc độ của Bridgestone là sự đầu tư nghiêm túc vào thế hệ trẻ - những gương mặt mới mang trong mình khát khao chinh phục đường đua. Tại giải GR86 Cup - sân chơi dành riêng cho các tay lái tiềm năng bước vào thế giới chuyên nghiệp - Bridgestone là nhà đồng hành và là nền tảng giúp những giấc mơ tốc độ có cơ hội chạm vạch xuất phát đầu tiên.

Việc trở thành nhà cung cấp lốp độc quyền cho GR86 Cup đảm bảo sự công bằng về kỹ thuật giữa các tay đua và góp phần tạo nên cuộc tranh tài nghẹt thở - nơi tài năng thực sự được bộc lộ và tỏa sáng. Mỗi cú vượt, mỗi pha bám cua đầy bản lĩnh đều là khoảnh khắc quý giá trong hành trình sự nghiệp của những tay lái trẻ.

Thông qua giải đấu như GR86 Cup hay Super GT, Bridgestone đang góp phần xây dựng một hệ sinh thái bền vững cho thể thao tốc độ tại châu Á. Đó là nơi đào tạo những tay đua chuyên nghiệp, là cái nôi của thế hệ kỹ sư, kỹ thuật viên và người hâm mộ có hiểu biết, đam mê, trách nhiệm với văn hóa xe thể thao an toàn.

Sự đồng hành lâu dài cùng giải Super GT - một trong những giải đua danh giá và lâu đời nhất châu Á - là minh chứng rõ nét cho cam kết đó. Tại đây, Bridgestone cung cấp lốp hiệu suất cao cho những cỗ máy tốc độ tối tân, đồng thời liên tục kiểm chứng, hoàn thiện công nghệ để đưa cải tiến từ đường đua vào đời sống hàng ngày.

Triết lý “From circuit to street” vừa là khẩu hiệu, vừa là nền tảng định hướng cho mọi sản phẩm Bridgestone - mang tính chính xác, bền bỉ và hiệu suất cao của đường đua để phục vụ hành trình di chuyển an toàn và bền vững cho mọi người. Tại giải đua Super GT và GR86 Cup Malaysia cuối tháng 6 vừa qua, Bridgestone không chỉ đóng vai trò đồng hành. Thương hiệu đã góp phần làm nên chiến thắng.

Chiếc Toyota GR Supra số 37 thuộc đội TGR Team Deloitte TOM’S, sử dụng lốp Bridgestone, đã xuất sắc giành chiến thắng tại phân hạng GT500. Cặp tay lái Ukyo Sasahara và Giuliano Alesi bứt phá ngoạn mục, bỏ xa đối thủ gần 19 giây. Trong phân hạng GT300, đội UpGarage sử dụng lốp Bridgestone cũng lên ngôi đầy kịch tính.

Còn tại GR86 Cup - giải đua dành cho các tài năng trẻ, Bridgestone là nhà cung cấp lốp độc quyền, góp phần mang đến đường đua những màn rượt đuổi mãn nhãn và an toàn.

Điều khiến Bridgestone khác biệt là triết lý phát triển sản phẩm dựa trên môi trường vận hành khắc nghiệt nhất. Từ công nghệ Ultimat Eye mô phỏng vùng tiếp xúc lốp với mặt đường theo thời gian thực, đến thiết kế gai lốp tối ưu giúp tăng độ bám và khả năng kiểm soát, mọi chi tiết được kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi đưa vào sản phẩm thương mại.

Kết quả là những dòng lốp như Potenza đang được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam đều thừa hưởng tinh thần “From circuit to street”, biến những gì tốt nhất của đường đua thành trải nghiệm lái thực tế cho người dùng hàng ngày.

“Với Bridgestone, đua xe không chỉ là môn thể thao. Đó là phòng thí nghiệm sống, là nơi công nghệ được kiểm chứng”, ông Naoki Inutsuka, Tổng giám đốc Bridgestone Việt Nam chia sẻ.

Chiến dịch toàn cầu “What sets your heart racing” là cách Bridgestone truyền cảm hứng, rằng tốc độ, cảm xúc và an toàn hoàn toàn có thể đồng hành trong mỗi chuyến đi.

Tại Việt Nam, nơi điều kiện đường sá đa dạng và không ít thách thức, những cải tiến từ đường đua Sepang đang từng ngày được chuyển hóa thành giá trị thật - giữ an toàn, tăng hiệu suất và mang đến cảm giác lái thoải mái, kể cả trong thời tiết bất lợi.

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng với Bridgestone, tốc độ và bền vững là 2 yếu tố song hành trong định hướng phát triển. Tại các giải đua lớn, Bridgestone ngày càng chú trọng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, nghiên cứu công nghệ giảm lực cản lăn, tăng độ bền lốp để giảm số lần thay thế và tối ưu lượng khí thải CO2 trong suốt vòng đời sản phẩm.

Công nghệ Enliten, nền tảng mới cho thế hệ lốp bền vững của Bridgestone, chính là minh chứng rõ ràng, giúp giảm trọng lượng lốp và cải thiện hiệu suất nhiên liệu, góp phần kéo dài tuổi thọ và giảm thiểu tác động môi trường. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh giao thông đô thị ngày càng phát triển.

Từ chiến thắng tại Sepang đến những chuyến xe trên đại lộ, Bridgestone đang khẳng định dẫn đầu không có nghĩa là nhanh hơn người khác, mà là đi trước bằng tầm nhìn, bằng công nghệ và sự tin tưởng. Trong thời đại mà cảm xúc và hiệu suất cùng lúc lên ngôi, Bridgestone là cái tên đưa tốc độ trở thành tiêu chuẩn mới của chất lượng di chuyển.