Cho trẻ uống kẽm Biolizin có tốt không?

Với thành phần kẽm amin vượt trội, Biolizin được nhiều chuyên gia nhi khoa khuyến nghị sử dụng cho bé.

Để tăng cường hiệu quả hấp thụ, cha mẹ cần chú ý cách bổ sung kẽm Biolizin cho bé. Dưới đây là một số thông tin và khuyến cáo chi tiết để cha mẹ tham khảo.

Kẽm Biolizin có công dụng gì?

Biolizin là sản phẩm chứa kẽm - khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển cơ thể, đặc biệt là trẻ nhỏ. Dưới đây là các tác dụng chính của kẽm Biolizin:

Kích thích trẻ ăn ngon miệng: Kẽm có vai trò quan trọng trong việc duy trì vị giác và khả năng nếm món ăn. Việc thiếu kẽm kéo dài có thể khiến trẻ biếng ăn, mất cảm giác ngon miệng, dẫn đến ăn uống không đủ lượng thức ăn cần thiết trong mỗi bữa. Kẽm Biolizin hỗ trợ cải thiện vị giác, từ đó giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.

Hỗ trợ điều trị tiêu chảy: Kẽm kích thích enzyme tiêu hóa và duy trì sức kháng của niêm mạc ruột. Khi mắc các vấn đề liên quan đến tiêu chảy, trẻ thường mất nhiều kẽm qua phân. Việc bổ sung kẽm Biolizin sẽ hỗ trợ điều trị tiêu chảy và khôi phục lại sự cân bằng khoáng chất.

Kẽm Biolizin có nhiều công dụng, đặc biệt hỗ trợ trẻ ăn ngon miệng.

Tăng cường đề kháng: Kẽm cũng là tác nhân quan trọng kích thích tế bào hệ thống miễn dịch, đồng thời tham gia vào quá trình sản xuất tế bào miễn dịch và giúp cơ thể phòng ngừa bệnh nhiễm trùng. Biolizin bổ sung kẽm, qua đó hỗ trợ tăng cường đề kháng, giúp trẻ phòng ngừa bệnh tật.

Kẽm Biolizin hỗ trợ điều trị tiêu chảy ở trẻ nhỏ.

Ưu điểm của kẽm Biolizin

Kẽm Biolizin là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho bé với nhiều ưu điểm nổi bật:

Hấp thu tối ưu: Kẽm Biolizin sử dụng dạng kẽm amin, giúp cơ thể hấp thu tối ưu. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrients năm 2023 cho thấy kẽm amin tốt hơn so với các dạng khác như kẽm picolinate, kẽm gluconate và kẽm oxit. Điều này đảm bảo bé hấp thu kẽm hiệu quả để phát triển khỏe mạnh.

An toàn cho hệ tiêu hóa: So với dạng vô cơ khác, sản phẩm dựa trên kẽm amin, hạn chế kích ứng với hệ tiêu hóa của bé. Vì thế, việc sử dụng Biolizin thân thiện và an toàn với trẻ nhỏ, thậm chí có thể dùng cho bé từ 3 tháng tuổi.

Bền vững và không gây khó chịu: Kẽm Biolizin được bao bọc bởi gốc amin, tạo ra phức chelate bền vững. Điều này giúp bảo vệ kẽm khỏi tác động của acid dịch vị và enzym trong đường ruột, đồng thời tránh được cảm giác khó chịu khi uống kẽm.

Hương vị thơm ngon: Sản phẩm được điều vị với vị đào ngọt mát, giúp bé thích thú hơn khi uống, hấp thu tốt sản phẩm.

Kẽm Biolizin sở hữu nhiều ưu điểm, phù hợp hệ tiêu hóa của trẻ.

Bộ ba hiệu quả: Biolizin kết hợp ba thành phần quan trọng là kẽm amin, lysine và vitamin B6. Kẽm amin giúp tăng cường cảm giác thèm ăn và hỗ trợ điều trị tiêu chảy, lysine hỗ trợ tăng cường hấp thu kẽm và tạo cảm giác đói cho bé, vitamin B6 tăng tác dụng của kẽm amin và hỗ trợ đề kháng cho trẻ.