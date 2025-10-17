Chơi gì ở Philippines?

Thủ đô Manila mang những nét giao thoa giữa cổ kính và hiện đại, du khách có thể ghé thăm thành cổ Intramuros, bảo tàng nghệ thuật đến khu giải trí, mua sắm sôi động bên vịnh Manila.

Không chỉ mang trong mình những dấu vết của thời kỳ thuộc địa, Manila ngày nay là một thủ đô tràn đầy sức sống của Philippines - nơi du khách có thể dạo quanh thành cổ Intramuros, chiêm ngưỡng nghệ thuật tại Bảo tàng Quốc gia, thỏa sức mua sắm tại Mall of Asia hay giải trí, thưởng thức nhạc kịch quốc tế trong không gian sang trọng của Solaire Resort Entertainment City.

Thành cổ Intramuros

Địa chỉ: Intramuros, Manila, Metro Manila, Philippines

Giữa dòng xe tấp nập và những tòa nhà san sát ở trung tâm thủ đô, thành cổ Intramuros hiện ra với nhiều vết tích của thời gian. Những bức tường đá phủ rêu, con đường lát gạch cũ kỹ và các công trình mang hơi thở châu Âu gợi nhớ thời kỳ Manila còn là “viên ngọc phương Đông” dưới sự cai trị của Tây Ban Nha.

Thành cổ Intramuros từng là trung tâm hành chính, tôn giáo và quân sự của người Tây Ban Nha. Nơi đây quy tụ những công trình điển hình mang phong cách kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha và Baroque như pháo đài Santiago, nhà thờ San Agustin (Di sản Thế giới được UNESCO công nhận) và bảo tàng Casa Manila.

Nhà thờ San Agustin là tòa nhà duy nhất còn nguyên vẹn sau khi Intramuros bị phá hủy trong Thế chiến II. Được xây dựng từ năm 1587 đến 1606, đây là nhà thờ lâu đời nhất ở Philippines. Ẩn sau vẻ ngoài tráng lệ là những đồ nội thất được trang trí công phu, có giá trị lịch sử và văn hóa to lớn, trong đó có các bức bích họa sống động trên trần nhà hình vòm.

Đi dạo quanh Intramuros, du khách có dễ dàng bắt gặp những chú mèo hoang nằm phơi nắng trên bậc thềm, hay lặng lẽ quan sát dòng người qua lại trước nhà thờ cổ, tạo nên khung cảnh yên bình hiếm thấy trong lòng thành phố đông đúc với hơn 14 triệu dân.

Khung cảnh nhà thờ San Agustin tráng lệ trong một chiều mưa ở Manila. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nếu có thời gian, hãy thử ngồi lên chiếc xe ngựa kalesa rực rỡ sắc màu - phương tiện từng thịnh hành ở Manila thế kỷ 19 - để cảm nhận nhịp sống chậm rãi của Manila khi bánh xe lộc cộc lăn qua từng phiến đá. Dừng chân tại pháo đài Fort Santiago - nơi từng giam giữ anh hùng dân tộc José Rizal trước khi ông bị xử tử, du khách sẽ được nhìn ngắm công trình kiến trúc hơn 500 năm tuổi đầy nét hùng tráng, hiên ngang như một người lính đang bảo vệ thành phố.

Những cửa hàng tạp hóa san sát nhau bày bán các loại nhu yếu phẩm, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp bên cạnh thành cổ Intramuros. Ảnh: Linh Huỳnh.

Điều khiến Intramuros trở nên đặc biệt đó là bức tranh tương phản của nó với khu ổ chuột lớn bậc nhất Manila nằm nép mình bên cạnh thành cổ. Những cửa hàng tạp hóa nhỏ chất đầy hàng hóa, dây điện chằng chịt, trẻ con chơi đùa trên hè phố,... Hai thế giới - cổ kính và lam lũ - tồn tại song song khiến du khách vừa tò mò, vừa trăn trở về những mảng sáng - tối trong đời sống đô thị của Philippines.

Bảo tàng Quốc gia Philippines

Địa chỉ: Đại lộ Padre Burgos, Ermita, Manila, Metro Manila, Philippines

Từ Intramuros, du khách chỉ mất vài phút di chuyển là đến Bảo tàng Quốc gia Philippines - quần thể kiến trúc gồm ba tòa nhà lớn: Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, Bảo tàng Lịch sử tự nhiên và Bảo tàng Nhân chủng học. Đây là điểm dừng chân giúp du khách tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, nghệ thuật và căn tính dân tộc của đất nước vạn đảo này.

Nổi bật nhất là Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia (National Museum of Fine Arts), nơi trưng bày bức Spoliarium của họa sĩ Juan Luna - tác phẩm được xem như “quốc bảo” Philippines. Bức tranh khổ lớn miêu tả cảnh nô lệ bị kéo lê sau đấu trường, vừa mang hơi hướm lãng mạn châu Âu, vừa chất chứa tinh thần phản kháng của người bản địa.

Mỗi căn phòng mang những gam màu khác nhau, gắn với từng thời kỳ lịch sử. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bảo tàng sở hữu 29 phòng trưng bày cùng các hành lang triển lãm. Mỗi căn phòng với những màu sơn riêng, lưu trữ kho tàng mỹ thuật Philippines qua các thời kỳ, từ thực dân, chiến tranh đến hiện đại. Các tác phẩm được thực hiện trên nhiều chất liệu như sơn dầu, acrylic, thạch cao, màu nước trên vải bố hay giấy - phản ánh sự đa dạng, giàu bản sắc của nghệ thuật Philippines.

Đèn spotlight (đèn chiếu điểm) được lắp đặt tinh tế, khiến từng bức tranh, tượng đá như sống động hơn. Dù không cần am hiểu nghệ thuật, người xem vẫn dễ dàng bị cuốn vào những câu chuyện lịch sử và bản sắc Philippines qua từng phòng trưng bày.

SM Mall of Asia - "thế giới thu nhỏ" bên vịnh Manila

Địa chỉ: Seaside Boulevard, thành phố Pasay, Metro Manila, Philippines

Rời không gian trầm mặc của bảo tàng, Manila hiện ra với vẻ trẻ trung hơn ở Mall of Asia (MOA) - trung tâm thương mại lớn bậc nhất châu Á. Nằm ngay sát vịnh Manila, khu phức hợp này như một thành phố thu nhỏ, nơi hội tụ hàng trăm thương hiệu quốc tế, khu giải trí, rạp chiếu phim, sân trượt băng và cả khu ẩm thực ven biển.

Du khách có thể dành cả ngày tại đây để mua sắm, thưởng thức hải sản tươi ngon hay các món ăn đặc sản, ngắm hoàng hôn từ lối đi dọc bờ vịnh hay thỏa sức vui chơi tại SM Game Park.

Ánh mặt trời xuyên qua vòng đu quay khổng lồ MOA Eye tạo nên khung cảnh hoàng hôn rực rỡ tuyệt đẹp. Ảnh: Liêu Lãm.

Ánh mặt trời nhuộm vàng mặt nước, phản chiếu lên vòng đu quay khổng lồ MOA Eye, tạo nên khung cảnh lãng mạn đặc trưng, được người dân Manila ví là “khoảnh khắc đẹp nhất của thành phố”.

Giữa nhịp sống hiện đại, MOA vẫn giữ chút gần gũi nhờ những gian hàng nhỏ bán các món ăn đường phố như halo-halo, banana cue, turon - khiến khu mua sắm khổng lồ vẫn giữ được hơi thở địa phương.

Giải trí tại Solaire Resort Entertainment City

Địa chỉ: 1 Asean Avenue, Entertainment City Tambo, thành phố Parañaque, Philippines

Cách SM Mall of Asia chỉ vài phút lái xe, Entertainment City (Thành phố Giải Trí) hiện ra với những tòa nhà rực sáng, nơi tập trung các khu nghỉ dưỡng sang trọng như Solaire, City of Dreams và Okada Manila. Trong đó, Solaire Resort Entertainment City được xem là biểu tượng cho tham vọng đưa Manila trở thành trung tâm giải trí hàng đầu Đông Nam Á.

Trong đó, rạp hát The Theatre - nơi công diễn những vở nhạc kịch đình đám đến từ Broadway (New York, Mỹ) hay West End (London, Anh) - thu hút đông đảo khán giả. Với sức chứa lên đến 1.851 chỗ ngồi, nhưng khán phòng The Theatre gần như luôn kín chỗ.

Trái ngược với sự ồn ào của sòng bài hay trung tâm thương mại bên ngoài, ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, khán phòng im phăng phắc, chỉ còn lại âm nhạc, ánh sáng, những tiếng nức nở và những tràng pháo tay liên hồi. Bên ngoài sảnh nhà hát trưng bày những booth chụp ảnh và cửa hàng bán đồ lưu niệm gắn với từng vở diễn, thu hút hàng dài người chen chân trải nghiệm.

Khu nghỉ dưỡng sở hữu hơn 3.000 tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trải rộng khắp không gian. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngoài sân khấu, Solaire còn sở hữu bộ sưu tập hơn 3.000 tác phẩm nghệ thuật - từ điêu khắc, tranh sơn dầu cho đến các bản in đương đại - được trưng bày khắp khách sạn. Không gian sang trọng nhưng không phô trương, mỗi góc đều có thể trở thành nơi du khách dừng lại ngắm nhìn, chụp ảnh hay đơn giản là cảm nhận nhịp sống của Manila.

Khu nghỉ dưỡng còn quy tụ 19 nhà hàng với nhiều phong cách ẩm thực: từ steakhouse kiểu Mỹ, đồ Nhật tinh tế, đến món Philippines truyền thống được chế biến theo cách hiện đại. Nhiều du khách chọn dành trọn kỳ nghỉ tại đây - thưởng thức loạt nhà hàng, quán bar khác nhau, xem nhạc kịch, tản bộ ngắm vịnh Manila lúc hoàng hôn hay nghỉ dưỡng trong căn phòng yêu thích.

Ẩm thực Philippines mang nhiều nét tương đồng với Việt Nam, từ bánh chuối chiên, chả giò, thịt nướng, tuy nhiên cách nêm nếm có phần khác biệt. Ảnh: Linh Huỳnh.

Manila đưa du khách lần lượt đi qua nhiều tầng trải nghiệm. Thành phố này không cố giấu những mảng xù xì - khu ổ chuột, dòng xe kẹt cứng, hay sự tương phản giữa cũ và mới - nhưng chính điều đó khiến Manila trở nên rất thật và có chiều sâu.